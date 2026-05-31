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हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमाकोई भीख मांगने को मजबूर तो कोई बनी हाउस वाइफ, भोजपुरी की वो एक्ट्रेसेस, जो स्टारडम के बाद हुईं गुमनाम

कोई भीख मांगने को मजबूर तो कोई बनी हाउस वाइफ, भोजपुरी की वो एक्ट्रेसेस, जो स्टारडम के बाद हुईं गुमनाम

भोजपुरी फिल्मों का एक दौर था, जब एक से बढ़कर एक एक्ट्रेसेस को स्क्रीन पर देखा गया था. ऐसे में आपको उन एक्ट्रेसेस के बारे में बता रहे हैं, जो स्टारडम के बाद गुमनाम जिंदगी जीने को मजबूर हो गईं.

By : राहुल यादव | Updated at : 31 May 2026 04:36 PM (IST)
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भोजपुरी सिनेमा में आज के समय में भले ही फिल्में ना के बराबर बनती हैं लेकिन एक दौर था जब म्यूजिक वीडियोज से ज्यादा फिल्में बनाई जाती थीं और नए-नए कलाकार अक्सर बड़े पर्दे पर लॉन्च किए जाते थे. उस समय कई एक्ट्रेस और एक्टर्स की किस्मत चमकी. इसमें कुछ आज भी काम कर रहे हैं तो कुछ हीरोइनों ने शादी के बाद एक्टिंग से किनारा कर लिया. वहीं, एक तो भीख मांगने को मजबूर दिखी. ऐसे में चलिए बताते हैं भोजपुरी की उन एक्ट्रेसेस के बारे में जो स्टारडम के बाद गुमनाम जिंदगी जी रही हैं.

मिताली शर्मा

भोजपुरी एक्ट्रेस मिताली शर्मा के इन दिनों काफी चर्चे हो रहे हैं. डिप्रेशन और काम ना मिलने चलते उनकी आर्थिक स्थिति बेहद ही खराब हो गई थी. आलम ये हो गया कि आज वो मुंबई की सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हो गईं. हाल ही में पुलिस ने उन्हें रेस्क्यू किया और फिर मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया.

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कोई भीख मांगने को मजबूर तो कोई बनी हाउस वाइफ, भोजपुरी की वो एक्ट्रेसेस, जो स्टारडम के बाद हुईं गुमनाम

सोनाली जोशी

पवन सिंह के साथ फिल्म 'प्रतिज्ञा' से पॉपुलर हुईं एक्ट्रेस सोनाली जोशी आज लाइमलाइट से काफी दूर हैं. उन्होंने भोजपुरी के साथ ही साउथ में भी काम किया है. एक समय था जब वो 'रंगली चुनरिया तोहरे नाम की' और 'प्रतिज्ञा' से सभी की चहेती बन गई थीं लेकिन शादी के बाद उन्होंने चकाचौंध से भरी दुनिया को अलविदा कह दिया. अब वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और रील्स वीडियोज शेयर करती हैं.

कोई भीख मांगने को मजबूर तो कोई बनी हाउस वाइफ, भोजपुरी की वो एक्ट्रेसेस, जो स्टारडम के बाद हुईं गुमनाम

रिंकू घोष

रिंकू घोष एक समय में भोजपुरी की टॉप एक्ट्रेसेस थीं. उन्हें खूब पसंद किया जाता था. निरहुआ दिनेश लाल यादव, मनोज तिवारी और रवि किशन जैसे स्टार्स के साथ काम कर चुकी हैं लेकिन, अब उन्होंने शादी के बाद एक्टिंग से दूरियां बना ली. हालांकि, करीब 6 साल बाद उनके कमबैक की खबरें रही थीं लेकिन पहले के जैसे लाइमलाइट में नहीं आ सकीं.

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सुप्रेना सिंह

भोजपुरी एक्ट्रेस सुप्रेना सिंह अपनी पहली ही फिल्म से छा गई थीं, जिसमें वो रवि किशन का क्रश बनी थीं. भोजपुरी फिल्म 'लहरिया लूटा ए राजा जी' में काम किया था. लुक्स, डांस और एक्टिंग से दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ी थी. लेकिन अब वो पर्दे से सालों से गायब हैं और शादीशुदा जिंदगी एंन्जॉय कर रही हैं. 

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पूनम सागर

दिनेश लाल यादव निरहुआ की पहली हीरोइन पूनम सागर सालों से इंडस्ट्री से दूर हैं. वो उनके साथ उस दौर में थीं जब एक्टर सफलता की सीढ़ियों को चढ़ रहे थे. दोनों ने साथ में मिलकर ‘निरहुआ सरट रहे’, ‘आ गइले नेता जी’ और ‘बुढ़वा मलाई खाले बुढ़वा खाला लपसी’ जैसे कई हिट एलबम्स दिए. वो निरहुआ के साथ भोजपुरी फिल्म 'सात सहेलियां' में भी दिखीं लेकिन निरहुआ को स्टारडम मिला वो आगे बढ़ गए. नई हीरोइनों का साथ मिल गया और पूनम सागर धीरे-धीरे लाइमलाइट से दूर हो गईं.

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सीमा सिंह

भोजपुरी की आईटम क्वीन सीमा सिंह ने शादी के बाद फिल्मों से दूरी बना ली. वो अब फिल्मों में डांस नंबर नहीं करतीं बल्कि मूवीज को प्रोड्यूस करती हैं. वो राजनीति में भी काफी सक्रिय हैं. एक समय था जब उनके लटके-झटकों पर लोग लट्टू हो जाते थे.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 31 May 2026 04:36 PM (IST)
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