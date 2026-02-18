हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Border 2 BO Day 26: ‘बॉर्डर 2’ का जलवा बरकरार, चौथे मंगलवार फिर बढ़ाई रफ्तार, जानें-कर डाला कितना कलेक्शन

Border 2 BO Day 26: सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ अब चौथे हफ्ते में भी कमाई कर रही है. हालांकि ये अब लाखों में सिमट गई है. वहीं चौथे मंगलवार को फिर इस फिल्म की कमाई में मामूली तेजी देखी गई.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 18 Feb 2026 09:10 AM (IST)
Preferred Sources

 

‘बॉर्डर 2’ बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचा चुकी है. अपनी लागत बहुत पहले ही वसूल कर चुकी ये फिल्म अब मोटा मुनाफा कमा रही है. सनी देओल की इस मिलिट्री ड्रामा में वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ भी हैं. दिलचस्प बात ये है कि इस फ़िल्म ने हमेशा की तरह मंदी और नई रिलीज़ से मुकाबले के बावजूद अपने तीसरे हफ़्ते में भी ठीक-ठाक कलेक्शन किया. ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, फ़िल्म अपने चौथे हफ़्ते में भी बॉक्स ऑफ़िस पर एक मज़बूत दावेदार बनी हुई है. चलिए यहां जानते हैं अनुराग सिंह निर्देशित फिल्म ‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज के 26वें दिन यानी मंगलवार को कितना कलेक्शन किया है?

बॉर्डर 2’ ने 26वें दिन कितनी की कमाई?
सैकनिल्क के मुताबिक, बॉर्डर 2 ने अपने चौथे मंगलवार (26वें दिन) को घरेलू बॉक्स ऑफ़िस पर 91 लाख रुपये कमाए हैं. दिलचस्प बात यह है कि यह आंकड़ा चौथे मंडे की कमाई से थोड़ा ज़्यादा है, जिससे पता चलता है कि फ़िल्म थिएटर में कई हफ़्तों बाद भी अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए हैं. इसके साथ, इसका भारत में 26 दिनों का कलेक्शन अब 323.26  करोड़ रुपये हो गया है.

बॉर्डर 2’ ओटीटी पर कहां और कब होगी रिलीज?
बॉर्डर 2 को फिलहाल शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो से मुकाबला करना पड़ रहा है, जो पिछले वीकेंड सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, साथ ही आदर्श गौरव और शनाया कपूर की फिल्म तू या मैं भी टक्कर दे रही है. जैसे-जैसे थिएटर में इसका रन खत्म होने की और बढ़ रहा है, फैंस की दिलचस्पी डिजिटल मीडियम की तरफ बढ़ रही है. नेटफ्लिक्स ने बताया है कि उसने एक हाई-वैल्यू डील में सीक्वल के स्ट्रीमिंग राइट्स खरीद लिए हैं. हालांकि प्रोड्यूसर्स ने अभी ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स में बताया गया है कि यह मार्च के आखिर या अप्रैल के बीच में रिलीज होगी, जो आम तौर पर आठ हफ्ते की थिएटर विंडो के बाद होगी.

बॉर्डर 2’ स्टार कास्ट
बॉर्डर 2, 1997 की मशहूर फ़िल्म बॉर्डर का सीक्वल है और इसे टी-सीरीज़ और जेपी फ़िल्म्स ने प्रोड्यूस किया है. फ़िल्म में लीड कास्ट के अलावा, मोना सिंह, सोनम बाजवा, अन्या सिंह, प्रणव वशिष्ठ और मेधा राणा ने भी अहम रोल निभाए हैं. 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की सच्ची घटनाओं से इंस्पायर ये फ़िल्म भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना की मिली-जुली ताकत को दिखाती है, और उन्हें देश के लिए लड़ने वाली एक एकजुट सेना के तौर पर दिखाती है. कई दर्शकों के लिए, सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक सनी देओल को वर्दी में वापस देखना रहा है.

Published at : 18 Feb 2026 09:07 AM (IST)
