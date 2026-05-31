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हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमातेज प्रताप यादव की नेटवर्थ कितनी है? 'भोजपुरी बवाल' रियलिटी शो में गड़े राज खोलेंगे लालू के लाल

तेज प्रताप यादव की नेटवर्थ कितनी है? 'भोजपुरी बवाल' रियलिटी शो में गड़े राज खोलेंगे लालू के लाल

Tej Pratap Yadav Net Worth: तेज प्रताप यादव अब राजनीति के साथ मनोरंजन की दुनिया में भी कदम रखने जा रहे हैं. वो जल्द ही रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' में नजर आएंगे, जिसमें कई बड़े सितारे शामिल होंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 31 May 2026 10:05 AM (IST)
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बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखने वाले तेज प्रताप यादव अब छोटे पर्दे पर भी नजर आने वाले हैं. पूर्व मंत्री और जेजेडी प्रमुख तेज प्रताप जल्द ही नए भोजपुरी रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' का हिस्सा बनने वाले हैं. इस शो में उनके साथ भोजपुरी सिनेमा के कई बड़े सितारे जैसे पवन सिंह, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और आम्रपाली दुबे भी दिखाई देंगे. शो को कलर्स चैनल और जियो हॉटस्टार पर प्रसारित किया जाएगा. हाल ही में जारी किए गए पोस्टर और टीजर में तेज प्रताप की झलक सामने आई, जिसके बाद फैंस के बीच उत्साह बढ़ गया है.

कौन हैं तेज प्रताप यादव?

तेज प्रताप यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं. राजनीति में सक्रिय रहने के साथ-साथ वो अपने अलग पर्सनैलिटी के लिए भी जाने जाते हैं. सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है और उनके वीडियो और फोटोज खूब चर्चा में रहते हैं. पिछले साल अनुष्का यादव के साथ प्रेम संबंध पब्लिक होने के बाद उन्हें लालू ने आरजेडी से निकाल दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी जेजेडी पार्टी बनाई. अब राजनीति से मनोरंजन की दुनिया में उनकी एंट्री को लेकर भी लोगों के बीच काफी दिलचस्पी देखने को मिल रही है.

 
 
 
 
 
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तेज प्रताप यादव की नेटवर्थ

रिपोर्ट्स के मुताबिक, तेज प्रताप यादव के पास 2.88 करोड़ रुपये की संपत्ति है. इसमें उनकी चल संपत्ति 91.65 लाख रुपये चल संपत्ति है और 1.96 करोड़ रुपये अचल संपत्ति हैं. उनकी पास 29 लाख की बीएमडब्ल्यू कार है और 7.20 लाख की होंडा अमेज कार और 15.17 लाख की एक स्कॉर्डा कार भी हैं. वहीं चुनावी हलफनामे के मुताबिक, 2024-25 के समय उनकी आय 22.93 लाख रुपये हैं. साथ ही तेज प्रताप यादव किसी कर्ज में नहीं है. 

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क्या हैं 'भोजपुरी बवाल'?

बता दें कि 'भोजपुरी बवाल' एक ऐसा रियलिटी शो है, जो बाकी शोज से अलग होने वाला है. इसमें किसी तरह का कॉमेपिटिशन नहीं होगा, बल्कि भोजपुरी सितारों की जिंदगी, अनुभव, संघर्ष और अनसुने किस्सों को दर्शकों के साथ शेयर किया जाएगा. साथ ही इसमें मनोरंजन, मस्ती और रोमांच भी देखने को मिलेगा. ऐसे में दर्शक अपने पसंदीदा सितारों को करीब से जान पाएंगे, जो बहुत खास होने वाला हैं.

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Published at : 31 May 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
Tej Pratap Yadav Bhojpuri Bawal
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