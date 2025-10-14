एक्स कपल चारू असोपा और राजीव सेन हाल ही में गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा साथ मनाने के बाद सुर्खियों में आ गए थे. उनका रीयूनियन ऐसे समय में हुआ है जब कुछ ही हफ्ते पहले दोनों ने एक-दूसरे की पब्लिकली खूब आलोचना की थी. पहले एक दूसरे को भरा-बुरा कहने वाले इस एक्स जोड़े की रीयूनिय देख ऐसा लग रहा है कि अब उनके बीच अच्छे रिलेशन हैं. एक्स कपल ने अपनी बेटी ज़ियाना के साथ पिछले 2 महीने साथ बिताए, जिस दौरान वे बैंकॉक भी गए थे. अब, चारू असोपा ने राजीव के साथ अपने लेटेस्ट रीयूनियन को लेकर चल रही अटकलों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है.

'हम सब बहुत खुश हैं'

दरअसल चारू ने क्लियर किया है कि वे सभी खुश हैं और उनके बीच कोई निगेटिविटी नहीं है. चारू ने अपने लेटेस्ट वीडियो में कहा है, "सबसे पहली बात मैं खुश हूं, राजीव भी खुश हैं. जियाना भी खुश है, सब खुश हैं. सब आपस में बात कर रहे हैं. हम बिल्कुल वैसे ही साथ में हैं हमेशा. तो आप लोग टेंशन मत लीजिए कि मैं वापस क्यों आ गई या चली क्यों गई. हर स्टेप से परेशान होने वाले लोगों के लिए है ये.”

उन्होंने आगे कहा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और लोगों के हर चीज़ के बारे में अलग-अलग विचार होंगे. उन्होंने कहा, "कुछ लोगों को एक चीज़ पसंद होती है, तो कुछ को कोई और, लेकिन मैं लोगों की सोच के आधार पर अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकती. मुझे अपने और अपनी बेटी के बारे में सोचना होगा. हमें अपने और अपनी बेटी के लिए जो सही है, उसके आधार पर फ़ैसले लेने होंगे."

दूसरों को हर चीज से हो रही परेशानी

फिर उन्होंने कहा, "हम सब खुश हैं. आप सबको भी खुश होना चाहिए. राजीव, ज़ियाना और मैं पिछले दो महीनों से साथ में ट्रैवल कर रहे हैं. हमने साथ में बहुत अच्छा समय बिताया. हम दिल्ली गए, फिर बैंकॉक, फिर वापस दिल्ली, फिर चार दिनों के लिए बीकानेर, जहां मैंने कुछ काम निपटाया, फिर हम दिल्ली लौट आए, कोलकाता में 10 दिन बिताए और बाद में मुंबई में साथ रहे, हमने खूब मस्ती की, उसकी नई कार में घूमने गए, बहुत अच्छा लगा और अब हम बीकानेर में हैं. तो यह सारी निगेटिविटी कहां से आ रही है? हमारे बीच कोई समस्या नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि दूसरों को हर चीज़ से परेशानी हो रही है. इसलिए, प्लीज शांत रहेंय"

बता दें कि चारू असोपा ने 2019 में सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन से शादी की थी. जल्द ही उनके रिश्ते में खटास आ गई और आखिरकार 2023 में इस जोड़ी का तलाक हो गया था. हालांकि वे अपनी बेटी ज़ियाना की को-पेरेंटिंग कर रहे हैं.