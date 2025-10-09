भोजुपरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का कभी पवन सिंग से अफेयर रहा था. दोनों एक दूसरे के दीवाने थे और शादी भ करने वाले थे. लेकिन फिर इनका रिश्ता काफी खराब मोड़ पर खत्म हुआ. पवन सिंह से ब्रेकअप होने के बाद अक्षरा सिंह ने भोजपुरी स्टार पर कई गंभीर आरोप लगाकर सनसनी फैला दी थी. उन्होंने पवन सिंह पर पीटने का आरोप लगाया था.

पवन सिंह से ब्रेकअप के बाद अक्षरा सिंह ने झेला डिप्रेशन

बॉलीवुड बब्बल को दिए इंटरव्यू के दौरान अक्षरा सिंह ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड पवन सिंह को लेकर कई आरोप लगाए थे. अक्षरा ने कहा था कि वह डिप्रेशन से जूझ चुकी हैं और एक समय पर आत्महत्या के बारे में भी सोच रही थीं. सुपरस्टार से लड़ाई के दौरान, उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ है और भोजपुरी इंडस्ट्री में उनके पास कोई काम नहीं है.

केस किया तो लोगों ने परेशान करना शुरू कर दिया था

अक्षरा ने बताया था, “काम के ऑफर तो आने ही बंद हो गए थे. पूरी इंडस्ट्री एक तरफ है और मैं अकेले ही इंसाफ के लिए लड़ रही हूं. इस इंडस्ट्री में हीरोइनें न लड़ती हैं, न आवाज़ उठाती हैं, बस दूसरों के कहने पर चलती हैं. मैंने उस ज़ंजीर को तोड़ दिया है. मैंने बहुत कुछ झेला है. मैं ज़िंदा हूँ, यही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है. जब मैंने केस किया, तो लोगों ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया. 'इसका काम छीन लो. इसे यूपी-बिहार में मत रहने दो. इसे मार डालो. लोग तेज़ाब लेकर मेरे पीछे भी पड़े थे. तो हां, मैंने सबसे बुरा भी झेला है. और अगर मैं उन हालातों का सामना कर सकती हूँ, तो मुझे लगता है कि अब मैं ज़िंदगी की किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती हूं. मैंने ज़िंदगी में जो कुछ भी झेला है.”

अक्षरा को घर में कर दिया गया था बंद

उन्होंने आगे कहा था, "उनकी (पवन सिंह) शादी होने वाली थी, इसलिए मुझे एक घर में लॉक्ड कर दिया गया था. ईश्वर की कृपा से मैं किसी तरह उस घर से बाहर निकलने में कामयाब रही. मैंने बहुत सी चीजों का सामना किया है, अगर मैं उन सभी चीजों को याद करूं जिनसे मैं गुजरी हूं, तो यह इंटरव्यू काफी नहीं होगा."

पवन सिंह पर जान से मारने की धमकी देने के लगाया था आरोप

अक्षरा सिंह ने भोजपुरी सिंगर पवन के खिलाफ कथित तौर पर उनकी "अश्लील" तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट करने और उन्हें बदनाम करने को लेकर मामला दर्ज कराया था. डीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस ने अपनी स्टेटमेंट में कहा था, पवन सिंह के मार्च 2018 में शादी करने के बाद उन्होंने अपनी दोस्ती खत्म करने का फैसला किया था. हालांकि, सिंगर अभी रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहते थे और उसने उन पर दोस्ती जारी रखने का दबाव बनाना शुरू कर दिया. अक्षरा ने आरोप लगाया था कि पवन सिंह ने उन्हें "उद्योग में काम न करने" की धमकी भी दी थी. पवन ने कथित तौर पर उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी थी.

कमरे में बंद करके मारते पीटते थे

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षरा ने पवन सिंह पप मारपीट करने के आरोप भी लगाए थे. अक्षरा ने कहा था कि पवन सिंह उन्हें कमरे में बंद करके टॉर्चर करते थे और खूब मारते पीटते थे. अक्षरा ने यहां तक आरोप लगाया था कि उन्हें पवन सिंह के पैरों में गिरकर माफी मांगनी पड़ती थी. अक्षरा ने कहा था कि उन्हें पिता ने जब उन्हें समझाया तब वे स्ट्रॉन्ग हुईं और फिर उन्होंने उनके साथ जो भी गलत हुआ उसके खिलाफ आवाज बुलंद की थी.