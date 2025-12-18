हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Avatar Fire And Ash: ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाई वाली 10 हॉलीवुड फिल्मों के रिकॉर्ड टूटेंगे, होगी तगड़ी कमाई

Avatar Fire And Ash Box Office: ब्लॉकबस्टर हॉलीवुड फ्रैंचाइजी ‘अवतार’ की तीसरी फिल्म ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ 19 दिसंबर को भारत में धमाका करने आ रही है. ओपनिंग डे की कमाई का प्रीडिक्शन भी चौंकाने वाला है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 18 Dec 2025 10:19 PM (IST)
जेम्स कैमरून की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ के रिलीज का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. दुनियाभर में इसके लिए जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. विजुअल इफेक्ट्स, ग्राफिक्स और कहानी की गहराई इसे एक बेहतरीन सिनेमाई अनुभव देने के लिए सिनेमाघरों में सज चुकी है. 

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म का इंतजार भी बेहद जोरों पर है. ऐसे में कहा जा रहा है कि यह फिल्म एक बार फिर अपने ओपनिंग डे पर एक अलग ही रिकॉर्ड बनाएंगी. दुनियाभर के साथ-साथ भारत में भी इसकी एडवांस बुकिंग धाकड़ रूप से चल रही है. मीडिया रिपोट्स के अनुसार,फिल्म की एडवांस बुकिंग करीब 10 दिन पहले शुरू हुई थी. गैर-राष्ट्रीय सिनेमाघर भी टिकटों की बिक्री शुरू कर चुके हैं. 

ओपनिंग डे पर कितना कमाएगी 'अवतार फायर एंड ऐश'
कोइमोई की रिपोर्ट की मानें तो, ‘अवतार: फायर एंड ऐश’अपने डेडिकेटेड फैन बेस हैं पर एकदम टिकी हुई है, जो इसे बड़े पर्दे पर देखने के लिए एक्साइटेड हैं. फिल्म पर धुरंधर की कमाई और अन्य सभी फैक्टर्स को देखते हुए यह फिल्म पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 18-22 करोड़ नेट कमा सकती है. जबकि उम्मीद थी यह फिल्म अपने पहले दिन करीब 30 करोड़ से अधिक कमाई करेगी. यह अनुमान 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' के 41 करोड़ से भी काफी कम है. 

धुरंधर डालेगी कमाई में खलल
रिपोर्ट के अनुसार, ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ की पहली दिन की कमाई पर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का असर है. ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' अपना कब्जा जमाकर बैठी हुई है. फिल्म को लगातार अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

इसका असर 'अवतार: फायर एंड एश' के एडवांस कलेक्शन पर पड़ रहा है. अब कहना ये गलत नहीं होगा कि बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर और ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ यह टक्कर बेहद जबरदस्त होगी.

इन फिल्मों का टूटेगा रिकॉर्ड
यहां ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ की कमाई के लेकर एक बेहद इंट्रेस्टिंग बात ये है कि भले ही यह फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले से अनुमानित आंकड़ों से कम कमाई करने वाली है. मगर यह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही एक नया कीर्तिमान हासिल कर सकती है.

इसकी पहले दिन के प्रीडिक्शन से लग रहा है कि यह इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली हॉलीवुड फिल्म बनने वाली है. इसके साथ ही यह सबसे बड़ी 10 हॉलीवुड फिल्मों को पीछे छोड़ने वाली है. 

यहां देखें 2025 की टॉप 10 हॉलीवुड फिल्में (ओपनिंग डे कलेक्शन)

  • मिशन: इम्पॉसिबल - द फाइनल रेकनिंग - 11 करोड़
  • द कंज्यूरिंग: लास्ट राइट्स - 10 करोड़
  • सुपरमैन (3D)- 5.15 करोड़
  • F1- 5 करोड़
  • जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ- 4.9 करोड़
  • द फैंटास्टिक फोर: फर्स्ट स्टेप्स - 4 करोड़
  • थंडरबोल्ट्स  (3D)- 2.65 करोड़
  • फाइनल डेस्टिनेशन ब्लडलाइंस- 2.5 करोड़
  • डेमन स्लेयर: किमेत्सु नो याइबा इन्फिनिटी कैसल- 2.4 करोड़
  • कैप्टन अमेरिका: ब्रेव न्यू वर्ल्ड- 2.1 करोड़
Published at : 18 Dec 2025 10:19 PM (IST)
Dhurandhar Avatar Fire And Ash Avatar: Ash And Fire Day 1 Prediction
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget