शिल्पा शेट्टी के घर पर आयकर विभाग का छापा, बैस्टियन रेस्टोरेंट विवाद मामले के बाद बड़ा एक्शन

मुंबई में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के घर पर आयकर विभाग की छापा पड़ा है. ये कार्रवाई उनके बैस्टियन रेस्टोरेंट से जुड़े वित्तीय लेन-देन और कथित टैक्स अनियमितताओं की जांच के तहत की जा रही है.

आयकर विभाग शिल्पा शेट्टी के घर और उनसे जुड़े ठिकानों पर दस्तावेजों की जांच कर रही है. मुंबई के अलावा बेंगलुरु में भी रेड की गई है, जहां शिल्पा के रेस्टोरेंट और उससे जुड़ी कंपनियों के वित्तीय रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं.

60 करोड़ के फ्रॉड केस में फंसे शिल्पा-राज

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पहले से ही 60 करोड़ के फ्रॉड केस में फंसे हुए थे. वहीं 17 दिसंबर 2025 को आयकर विभाग ने मुंबई के दादर स्थित उनके बैस्टियन रेस्टोरेंट पर छापेमारी की थी. इस बीच शिल्पा ने अपना नया रेस्टोरेंट खोलने की अनाउंसमेंट भी कर दी थी. एक्ट्रेस के नए रेस्टोरेंट का नाम 'अम्माकाई' है.

छापेमारी के बीच शिल्पा शेट्टी ने खोला नया रेस्टोरेंट

शिल्पा शेट्टी नए रेस्टोरेंट की अनाउंसमेंट करते हुए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था. इसके साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा था- 'दरवाजे खुलने के लिए तैयार हैं, किचन में हलचल है और अम्मा ने आधिकारिक तौर पर हां कह दा है. 19 दिसंबर को सुबह 11 बजे से रात 1 बजे तक खुला रहेगा, सीधे अंदर आएं, कोई रिजर्वेशन नहीं.'

शिल्पा शेट्टी की रेस्टोरेंट में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी

शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट बैस्टियन गार्डन सिटी पर तय समय से ज्यादा समय तक खुला रहने को लेकर केस दर्ज हुआ था. इस पब में को बिजनेसमैन रंजीत बिंद्रा के बैस्टियन हॉस्पिटैलिटी ने स्थापित किया था. इसमें शिल्पा शेट्टी की 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक शिल्पा शेट्टी ने अपने रेस्टोरेंट पर लगे आरोपों को खारिज किया था. उन्होंने कहा था- 'हमने जांच में पूरा सहयोग दिया है और हमें पूरा विश्वास है कि न्याय मिलेगा. हमें कानून प्रवर्तन अधिकारियों और हमारे देश की न्यायिक प्रणाली पर पूरा भरोसा है. हम मीडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सब्र से काम लें क्योंकि मामला अभी कोर्ट में है.'