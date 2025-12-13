इस सुपरहिट फिल्म की पहली पसंद नहीं थे अक्षय खन्ना, 15 करोड़ से बनाए थे 51 करोड़

अक्षय खन्ना बॉलीवुड के उन अभिनेताओं में से हैं. जिनकी सादगी और गंभीर भूमिकाओं ने उन्हें खास पहचान दिलाई. 1990 के दशक में उन्होंने ‘हेरा फेरी’, ‘हम दिल दे चुके सनम’, और ‘ताल’ जैसी फिल्मों से दर्शकों का दिल जीता. अक्षय को लीक से हटकर किरदार निभाने के लिए जाना जाता है.

आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अक्षय खन्ना की कई ऐसी फिल्में हैं, जिसमें वह डायरेक्टर के सेकेंड च्वॉइस एक्टर थे.उन फिल्मों की कहानी जिनके लिए लिखी गई. उनसे मेकर्स की डील नहीं बन पाई. ऐसे में अक्षय खन्ना को फिल्म में लाया गया. ऐसी उकी सुपरहिट फिल्म है 'ताल'.

फिल्म में अक्षय खन्ना मानव बनकर छा गए थे

साल 1999 की फिल्म ‘ताल’ तो आपको याद ही होगी. इस फिल्म को को सुभाष घई ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था. इसमें ऐश्वर्या राय, अनिल कपूर और अक्षय खन्ना जैसे सितारों ने दमदार परफॉर्मेंस दी.

इस फिल्म की कहानी और संगीत आज भी सीने प्रेमियों के दिलों दिमाग पर छाया रहता है. इस फिल्म की कहानी और गाने जितने यादगार थे. इसकी कास्टिंग उतनी ही रोचक रही. फिल्म में अक्षय खन्ना मानव के किरदार में बेहद पसंद किए गए. मगर आपको जानकर हैरानी होगी अक्षय खन्ना इस फिल्म की पहली पसंद नहीं थे.





'ताल' की पहली पसंद नहीं थे अक्षय खन्ना

'IMDb' की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म में जिस 'मानव' का रोल निभाकर अक्षय खन्ना रातों रात स्टार बन गए थे. दरअसल, वह रोल पहले बॉलीवुड आमिर खान को ऑफर हुई थी.हालांकि आमिर खान ने डेट नहीं मिलने के कारण इस फिल्म को करने से चुक गए थे.

आमिर खान के मना करने के बाद मेकर्स ने एक्टर फरदीन खान पर विचार किया. हालांकि, फरदीन के पिता फिरोज खान की ये दिली ख्वाहिश थी उनका बेटा उनेक प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही फिल्म'प्रेम अगन' पर पूरी तरह ध्यान दें. इस तरह ये फरदीन के हाथ से निकल कर अक्षय खन्ना के झोली में आ गिरी.

'ताल' की बजट और कलेक्शन के बारे में Sacnilk की रिपोर्ट पर नजर डालें तो, यह फिल्म 15 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी. इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 51.07 करोड़ रुपये की कमाई की. यह करीब तीन गुना रिटर्न साबित होते ही यह सुपरहिट बन गई.