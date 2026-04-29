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विधानसभा चुनाव 2026

(Source:  Chanakya Strategies | *Exit polls are projections; official results on May 4, 2026)
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026फलौदी सट्टा बाजार की भविष्यवाणी ने चौंकाया? TMC-BJP किसकी बनेगी सरकार, किसको कितनी सीटें

फलौदी सट्टा बाजार की भविष्यवाणी ने चौंकाया? TMC-BJP किसकी बनेगी सरकार, किसको कितनी सीटें

West Bengal Exit Poll 2026: पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग के बाद TMC और BJP सरकार बनाने का दावा कर रही है. फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक राज्य में कांटे की टक्टर हो सकती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 29 Apr 2026 06:32 PM (IST)
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West Bengal Exit Poll 2026 Phalodi Satta Bazar: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों की वोटिंग संपन्न हो चुकी है. पहला चरण गुरुवार (23 अप्रैल 2026) को 92 फीसदी से ज्यादा वोटिंग के साथ खत्म हुआ तो वहीं दूसरे चरण के दौरान शाम 5 बजे तक 89.99 फीसदी वोटिंग दर्ज की गई. बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग को देखते देते सत्तरूढ़ टीएमसी और बीजेपी दोनों ही पार्टी राज्य में सरकार बनाने का दावा कर रही है. 

पिछले चुनाव में टीएमसी ने किया था कमाल

पहले चरण की वोटिंग के बाद फलौदी सट्टा बाजार ने पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बन सकती है उसे लेकर अनुमान लगाया है. यह अनुमान पहले चरण के दौरान 156 सीटों पर हुए वोटिंग के आधार पर लगाई गई है. पिछले विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने लगभग 48% वोट शेयर के साथ 216 सीटें जीतीं, जबकि बीजेपी ने लगभग 38% वोट शेयर के साथ 77 सीटें हासिल की थी. कांग्रेस-वाम गठबंधन को लगभग 10% वोट शेयर के साथ केवल 1 सीट मिली थी.

फलौदी सट्टा बाजार में कौन जीत रहा पश्चिम बंगाल?

फलौदी सट्टा बाजार की मानें तो पश्चिम बंगाल में इस बार भी ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी की सरकार बन सकती है. इसमें अनुमान लगाया गया है कि टीएमसी को 158-161 सीटें तो बीजेपी को 127-130 सीटें मिलने की संभावना है. वहीं कांग्रेस और वाम दलों की स्थिति काफी खराब रहने की उम्मीद है. हालांकि सट्टा बाजार के अनुमान अनौपचारिक हैं और साइंटिफिक सेंपल के बजाय सट्टेबाजी के रुझानों पर आधारित होते हैं.,

 

पहले चरण की वोटिंग के बाद ममता बनर्जी ने गुरुवार को दावा किया कि मतदाताओं की इतनी बड़ी संख्या में भागीदारी इस बात का संकेत है कि तृणमूल कांग्रेस पहले से ही चुनाव जीतने की स्थिति में है. उन्होंने कहा कि यह चुनाव लोगों के अधिकारों की रक्षा की लड़ाई है, इसीलिए लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में वोट डाले।साथ ही, उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) यह चुनाव जीतती है, तो वह नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) लागू करेगी और इसीलिए लोगों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इतनी बड़ी संख्या में वोट डाले.

ये भी पढ़ें :  West Bengal Election: बंगाल की वोटिंग के बीच डेरेक ओ ’ब्रायन ने पीएम मोदी को किया चैलेंज, बोले- 'आपमें दम है तो...'

Published at : 29 Apr 2026 06:31 PM (IST)
Tags :
West Bengal Mamata Banerjee BJP Election2026
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