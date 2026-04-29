EVM में BJP के बटन पर चिपका दिया टेप, ममता बनर्जी के भतीजे की सीट पर खेल, BJP का सनसनीखेज आरोप

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाEVM में BJP के बटन पर चिपका दिया टेप, ममता बनर्जी के भतीजे की सीट पर खेल, वोटिंग के बीच BJP का सनसनीखेज आरोप

EVM में BJP के बटन पर चिपका दिया टेप, ममता बनर्जी के भतीजे की सीट पर खेल, वोटिंग के बीच BJP का सनसनीखेज आरोप

Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में वोटिंग के बीच चुनाव में धांधली के आरोप भी लगाए जा रहे हैं. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि फलता में कई पोलिंग बूथों पर EVM में बीजेपी के बटन पर टेप चिपका दिया गया.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 29 Apr 2026 12:31 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है. वोटिंग के बीच चुनाव में धांधली के आरोप भी एक-दूसरे पर लगाए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी के गढ़ माने जाने वाले इलाके में तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर चुनाव में धांधली के आरोप लगे हैं. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि डायमंड हार्बर क्षेत्र के फलता में कई पोलिंग बूथों पर EVM में बीजेपी के बटन पर टेप चिपका दिया गया है, ताकि लोग उन्हें वोट न दे सकें.

टीएमसी ने आरोपों का किया खंडन

टीएमसी ने बीजेपी के आरोपों का खंडन किया है. साथ ही इसे चुनाव आयोग और पर्यवेक्षक IPS अजय पाल शर्मा की नाकामी बताया है. जिन पर तृणमूल कांग्रेस ने पहले अपने उम्मीदवार को धमकाने का आरोप लगाया था.

बीजेपी ने की दोबारा वोटिंग की मांग

वहीं, बीजेपी के मीडिया प्रभारी अमित मालवीय ने फाल्टा के उन सभी प्रभावित बूथों पर दोबारा मतदान की मांग की है, जहां इस तरह की कथित तौर पर चुनावी धांधली हुई है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, 'कई मतदान केंद्रों पर टेप का इस्तेमाल करके भाजपा को वोट देने का विकल्प खत्म कर दिया गया है, जिससे मतदाताओं को अपना विकल्प चुनने से रोका जा रहा है. यह तथाकथित 'डायमंड हार्बर मॉडल' है, वही मॉडल जिसने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लोकसभा सीट जीतने में मदद की.'

 

(इस खबर को अपडेट किया जा रहा है)

 

Published at : 29 Apr 2026 12:14 PM (IST)
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