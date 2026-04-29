West Bengal Exit Poll 2026 Live: एग्जिट पोल के नतीजों से पहले अभिषेक बनर्जी का बड़ा दावा, कहा- TMC 2021 से भी ज्यादा सीटें जीतेगी
West Bengal Exit Poll 2026 Live: पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के एग्जिट पोल के नतीजे शाम 6:30 बजे के बाद जारी किए जाएंगे. आप हर लाइव अपडेट के लिए यहां बनें रहिए.
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West Bengal Exit Poll 2026 Live: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के एग्जिट पोल के नतीजे शाम 6:30 बजे जारी होंगे. यानी कुछ घंटों बाद तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी कि इस बार राज्य में किसकी सरकार बनने की संभावना है. हालांकि, यह एग्जिट पोल महज एक अनुमान होता है. असली नतीजे 4 मई को वोटों की गिनती के बाद ही साफ होंगे. इस बार पश्चिम बंगाल में दो चरणों में मतदान कराया गया था. पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को हुआ था, जिसमें 152 सीटों पर वोट डाले गए. इस चरण में रिकॉर्ड 93.2 फीसदी मतदान हुआ, जो लोगों की भारी भागीदारी को दिखाता है. इसके बाद दूसरे चरण का मतदान आज यानी 29 अप्रैल 2026 को जारी है.
Exit Poll सिर्फ अनुमान, फाइनल नतीजे नहीं होते
Exit Poll सिर्फ अनुमान होते हैं, असली नतीजे नहीं. कई बार ये अनुमान सही निकलते हैं और कई बार गलत भी हो जाते हैं, इसलिए अंतिम और असली परिणाम 4 मई को मतगणना के दिन ही साफ होंगे. इस तरह Exit Poll लोगों को चुनाव के बाद एक शुरुआती तस्वीर जरूर देते हैं, लेकिन असली फैसला मतगणना के बाद ही सामने आता है.
कुल 294 विधानसभा सीटों के एग्जिट पोल होंगे जारी
अगर सीटों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं. किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कम से कम 148 सीटों की जरूरत होती है.
2021 विधानसभा चुनाव में क्या रहे थे नतीजे
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में कुल 294 सीटों पर मतदान हुआ था. इस चुनाव में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने शानदार जीत हासिल की थी. पार्टी ने 213 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सरकार बनाई और राज्य की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ दिखा दी. वहीं भारतीय जनता पार्टी (BJP) इस चुनाव में मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरी. बीजेपी ने 77 सीटों पर जीत दर्ज की, जो उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी गई.
West Bengal Exit Poll 2026 Live: बीजेपी नेता असीम कुमार सरकार ने कहा- बंगाल में पुनर्मतदान होने पर राष्ट्रपति शासन लागू होगा
बीजेपी उम्मीदवार असीम कुमार सरकार ने बुधवार को कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में 4 मई के बाद पुनर्मतदान होता है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है. भाजपा उम्मीदवार असीम कुमार सरकार ने बुधवार को कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में 4 मई के बाद पुनर्मतदान होता है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है. उन्होंने "शांतिपूर्ण मतदान" के लिए चुनाव आयोग को धन्यवाद देते हुए ईवीएम में खराबी और अनियमितताओं का आरोप लगाया और प्रभावित बूथों पर पुनर्मतदान और जहां भी आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई की मांग की. एएनआई से बात करते हुए सरकार ने कहा, "मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूं. मैंने बंगाल में इतना शांतिपूर्ण मतदान कभी नहीं देखा. छिटपुट घटनाएं हुईं, लेकिन चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक में कहा था कि अगर कोई समस्या होती है तो पुनर्मतदान होगा. केंद्रीय बल बहुत सक्रिय हैं."
West Bengal Exit Poll 2026 Live: दोपहर 1 बजे तक 61.11% मतदान
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे और अंतिम चरण में दोपहर 1 बजे तक लगभग 61.11 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. BJP नेता लॉकेट चटर्जी ने दावा किया कि इस बार भाजपा सरकार बनाने जा रही है और बंगाल ममता बनर्जी के हाथों से फिसल रहा है.
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Source: IOCL