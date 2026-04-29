हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बंगालतमिलनाडुअसमकेरलपुडुचेरीआगामी चुनाव
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026West Bengal Exit Poll 2026 Live: एग्जिट पोल के नतीजों से पहले अभिषेक बनर्जी का बड़ा दावा, कहा- TMC 2021 से भी ज्यादा सीटें जीतेगी

West Bengal Exit Poll 2026 Live: एग्जिट पोल के नतीजों से पहले अभिषेक बनर्जी का बड़ा दावा, कहा- TMC 2021 से भी ज्यादा सीटें जीतेगी

West Bengal Exit Poll 2026 Live: पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के एग्जिट पोल के नतीजे शाम 6:30 बजे के बाद जारी किए जाएंगे. आप हर लाइव अपडेट के लिए यहां बनें रहिए.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 29 Apr 2026 02:08 PM (IST)

LIVE

Key Events
West Bengal Exit Poll 2026 Live Updates WB Assembly Election Exit Poll Results BJP Congress TMC Mamata Banerjee West Bengal Exit Poll 2026 Live: एग्जिट पोल के नतीजों से पहले अभिषेक बनर्जी का बड़ा दावा, कहा- TMC 2021 से भी ज्यादा सीटें जीतेगी
पश्चिम बंगाल एग्जिट पोल 2026
Source : SOCIAL MEDIA

Background

West Bengal Exit Poll 2026 Live: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के एग्जिट पोल के नतीजे शाम 6:30 बजे जारी होंगे. यानी कुछ घंटों बाद तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी कि इस बार राज्य में किसकी सरकार बनने की संभावना है. हालांकि, यह एग्जिट पोल महज एक अनुमान होता है. असली नतीजे 4 मई को वोटों की गिनती के बाद ही साफ होंगे. इस बार पश्चिम बंगाल में दो चरणों में मतदान कराया गया था. पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को हुआ था, जिसमें 152 सीटों पर वोट डाले गए. इस चरण में रिकॉर्ड 93.2 फीसदी मतदान हुआ, जो लोगों की भारी भागीदारी को दिखाता है. इसके बाद दूसरे चरण का मतदान आज यानी 29 अप्रैल 2026 को जारी है.

Exit Poll सिर्फ अनुमान, फाइनल नतीजे नहीं होते

Exit Poll सिर्फ अनुमान होते हैं, असली नतीजे नहीं. कई बार ये अनुमान सही निकलते हैं और कई बार गलत भी हो जाते हैं, इसलिए अंतिम और असली परिणाम 4 मई को मतगणना के दिन ही साफ होंगे. इस तरह Exit Poll लोगों को चुनाव के बाद एक शुरुआती तस्वीर जरूर देते हैं, लेकिन असली फैसला मतगणना के बाद ही सामने आता है.

कुल 294 विधानसभा सीटों के एग्जिट पोल होंगे जारी

अगर सीटों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं. किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कम से कम 148 सीटों की जरूरत होती है.

2021 विधानसभा चुनाव में क्या रहे थे नतीजे

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में कुल 294 सीटों पर मतदान हुआ था. इस चुनाव में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने शानदार जीत हासिल की थी. पार्टी ने 213 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सरकार बनाई और राज्य की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ दिखा दी. वहीं भारतीय जनता पार्टी (BJP) इस चुनाव में मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरी. बीजेपी ने 77 सीटों पर जीत दर्ज की, जो उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी गई. 

14:08 PM (IST)  •  29 Apr 2026

West Bengal Exit Poll 2026 Live: बीजेपी नेता असीम कुमार सरकार ने कहा- बंगाल में पुनर्मतदान होने पर राष्ट्रपति शासन लागू होगा

बीजेपी उम्मीदवार असीम कुमार सरकार ने बुधवार को कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में 4 मई के बाद पुनर्मतदान होता है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है. भाजपा उम्मीदवार असीम कुमार सरकार ने बुधवार को कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में 4 मई के बाद पुनर्मतदान होता है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है. उन्होंने "शांतिपूर्ण मतदान" के लिए चुनाव आयोग को धन्यवाद देते हुए ईवीएम में खराबी और अनियमितताओं का आरोप लगाया और प्रभावित बूथों पर पुनर्मतदान और जहां भी आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई की मांग की. एएनआई से बात करते हुए सरकार ने कहा, "मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूं. मैंने बंगाल में इतना शांतिपूर्ण मतदान कभी नहीं देखा. छिटपुट घटनाएं हुईं, लेकिन चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक में कहा था कि अगर कोई समस्या होती है तो पुनर्मतदान होगा. केंद्रीय बल बहुत सक्रिय हैं."

14:04 PM (IST)  •  29 Apr 2026

West Bengal Exit Poll 2026 Live: दोपहर 1 बजे तक 61.11% मतदान

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे और अंतिम चरण में दोपहर 1 बजे तक लगभग 61.11 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. BJP नेता लॉकेट चटर्जी ने दावा किया कि इस बार भाजपा सरकार बनाने जा रही है और बंगाल ममता बनर्जी के हाथों से फिसल रहा है.

Load More
Tags :
West Bengal Election West Bengal Election 2026 Bengal Election Exit Poll
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2026
West Bengal Exit Poll 2026 Live: एग्जिट पोल के नतीजों से पहले अभिषेक बनर्जी का बड़ा दावा, कहा- TMC 2021 से भी ज्यादा सीटें जीतेगी
Exit Poll 2026 Live: एग्जिट पोल के नतीजों से पहले अभिषेक बनर्जी का बड़ा दावा, कहा- TMC 2021 से भी ज्यादा सीटें जीतेगी
चुनाव 2026
West Bengal Election 2026 Voting Live: बंगाल में एक बजे तक 61% वोटिंग, केंद्र सरकार पर भड़कीं सायानी घोष, कहा- आपने युद्ध जैसे हालात...
Live: बंगाल में एक बजे तक 61% वोटिंग, केंद्र सरकार पर भड़कीं सायानी घोष, कहा- आपने युद्ध जैसे हालात...
चुनाव 2026
West Bengal Voting: बंगाल की 142 सीटों पर बंपर वोटिंग, सामने आया एक बजे तक का आंकड़ा, पहले चरण से स्पीड ज्यादा या कम?
बंगाल की 142 सीटों पर बंपर वोटिंग, सामने आया एक बजे तक का आंकड़ा, पहले चरण से स्पीड ज्यादा या कम?
चुनाव 2026
West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में 11 बजे तक धुआंधार वोटिंग, इस जिले ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट पर क्या हाल?
बंगाल में 11 बजे तक धुआंधार वोटिंग, इस जिले ने तोड़े रिकॉर्ड, ममता की भवानीपुर सीट पर क्या हाल?
Advertisement

वीडियोज

Mumbai Crime: मीरा रोड हमला: कलमा पढ़ने को कहा, फिर चाकू से वार | ATS | Mira Road Crime
Maharashtra: धिरेंद्र शास्त्री को कंट्रोवर्सी पसंद है
Bollywood News: तीन दिग्गज आए साथ… ‘Kalki 2’ बनेगी इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म? | Khabar Filmy Hain
West Bengal Election: क्या PM Modi की रणनीति से Mamata की नींद उड़ी? | ABP News
Saas Bahu Aur Saazish: Aarambhi का इम्तिहान! अस्पताल में घायलों की सेवा और बेटे के accident का सदमा | DR. Aarambhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी ने किया गंगा एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन, इमरजेंसी में यहां उतर सकेंगे सेना के जहाज, जानें इससे जुड़ी हर बडी़ बात
PM मोदी ने किया गंगा एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन, इमरजेंसी में यहां उतर सकेंगे सेना के जहाज, जानें इससे जुड़ी हर बडी़ बात
दिल्ली NCR
केजरीवाल और सिसोदिया के बाद आई एक और AAP नेता की चिट्ठी, अब दुर्गेश पाठक ने किया बड़ा ऐलान
केजरीवाल और सिसोदिया के बाद आई एक और AAP नेता की चिट्ठी, अब दुर्गेश पाठक ने किया बड़ा ऐलान
बिजनेस
Explained: UAE ने 59 साल बाद OPEC और OPEC+ को छोड़ा! क्या बिखर जाएगा तेल का कोटा तय करने वाला संगठन, US-भारत को फायदा कैसे?
UAE ने 59 साल बाद OPEC छोड़ा! क्या बिखरेगा तेल का कोटा तय करने वाला ग्रुप, भारत को फायदा कैसे?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग पर मौन..', मदरसों की जांच पर HC की मानवाधिकार आयोग पर तल्ख टिप्पणी
'मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग पर मौन..', मदरसों की जांच पर HC की मानवाधिकार आयोग पर तल्ख टिप्पणी
आईपीएल 2026
MI vs SRH: अगर आज हारी तो प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो जाएगी मुंबई इंडियंस? समझिए MI का पूरा समीकरण
अगर आज SRH से हारी तो प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो जाएगी मुंबई इंडियंस? समझिए MI का पूरा समीकरण
बॉलीवुड
सिर्फ 55 करोड़ में बनी थी 3 Idiots, आमिर खान की फिल्म से मेकर्स को हुआ 700% से ज्यादा प्रॉफिट
700% से ज्यादा प्रॉफिट, आमिर खान की 3 Idiots ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी थी
ऑटो
क्या SUV रेस में Toyota और Mahindra को टक्कर दे पाएगी JSW Motors? जानिए कंपनी की रणनीति
क्या SUV रेस में Toyota और Mahindra को टक्कर दे पाएगी JSW Motors? जानिए कंपनी की रणनीति
एग्रीकल्चर
इस गाय के नाम है एक दिन में सबसे ज्यादा दूध देने का रिकॉर्ड, गिनीज बुक में है दर्ज
इस गाय के नाम है एक दिन में सबसे ज्यादा दूध देने का रिकॉर्ड, गिनीज बुक में है दर्ज
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Embed widget