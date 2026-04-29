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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026Exit Polls 2026 Live: असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में किसकी बनेगी सरकार? एग्जिट पोल के सबसे सटीक नतीजे यहां देखें

Exit Polls 2026 Live: असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में किसकी बनेगी सरकार? एग्जिट पोल के सबसे सटीक नतीजे यहां देखें

Assam, Kerala, Tamil Nadu, Puducherry Exit Poll Results 2026 Live: देखें पोल ऑफ पोल्स में असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में किसकी बन रही सरकार? लेटेस्ट लाइव अपडेट के लिए यहां बने रहिए.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 29 Apr 2026 05:13 PM (IST)

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Assembly Election Exit Poll Results 2026 Live
Source : ABPLIVE AI

Background

Exit Poll Results 2026 Live: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के समापन के तुरंत बाद आज चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश का एग्जिट पोल जारी हो जाएगा. केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में कौन सरकार बना रहा है इसको लेकर तस्वीर पूरी तरह न सही लेकिन एग्जिट पोल में लगभग साफ हो जाएगी.

भारतीय चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार 29 अप्रैल को शाम 6:30 बजे के बाद एग्जिट पोल जारी किए जा सकते हैं. चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, अंतिम चरण के मतदान समाप्त होने के 30 मिनट बाद तक एग्जिट पोल कराना सख्त वर्जित है. पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी के नतीजे चुनाव आयोग 4 मई को जारी करेगी. इस बार नतीजों को लेकर इसलिए भी जनता में उत्साह है क्योंकि कई राज्यों में कांटे की टक्कर है.

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में ऐतिहासिक 93.2% मतदान दर्ज किया गया, जबकि तमिलनाडु का आंकड़ा 85.1% रहा. 

असम में सभी 126 सीटों पर 85.9% मतदान हुआ, जो पिछले उच्चतम स्तर को पार कर गया. वहीं, पुडुचेरी में भी 89.83% मतदान हुआ, जो एक रिकॉर्ड है. केरल में 78.03% मतदान दर्ज किया गया.

एग्जिट पोल क्या होते हैं? 

एग्जिट पोल मतदाताओं द्वारा मतदान करने के तुरंत बाद किए गए सर्वेक्षण होते हैं. जनमत सर्वेक्षणों के विपरीत, जो चुनाव से पहले मतदाताओं की मनोदशा का आकलन करते हैं, एग्जिट पोल मतदाताओं द्वारा अपने उम्मीदवार के बारे में दी गई वास्तविक प्रतिक्रियाओं पर आधारित होते हैं, जो संभावित परिणामों का प्रारंभिक संकेत देते हैं.

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए क्या है

चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए एग्जिट पोल 9 अप्रैल को सुबह 7 बजे से 29 अप्रैल को शाम 6:30 बजे तक न तो आयोजित किए जा सकते हैं और न ही प्रसारित किए जा सकते हैं. चुनाव आयोग ने कहा कि इस अवधि में एग्जिट पोल आयोजित करना या प्रसारित करना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए का उल्लंघन है और इसके लिए दो साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है. यह एक मानक उपाय है जिसका उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना और मतदान के दौरान एग्जिट पोल के आंकड़ों को मतदाताओं को प्रभावित करने से रोकना है.

17:12 PM (IST)  •  29 Apr 2026

Exit Polls 2026 Live: तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में किसकी बनेगी सरकार?

पश्चिम बंगाल चुनाव का दूसरा चरण खत्म होने के बाद सभी राज्यों के एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे. असम, पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु में किसकी सरकार बन सकती है, इसका अंदाजा लग सकता है. सभी राज्यों के एग्जिट पोल कुछ ही देर बाद आने शुरू हो जाएंगे. 

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