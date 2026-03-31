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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने 13 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की, इस सीट से बदला कैंडिडेट

पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने 13 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की, इस सीट से बदला कैंडिडेट

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने मंगलवार को उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की है. इसके साथ ही पार्टी ने दूसरी सूची में घोषित एक उम्‍मीदवार को भी बदल दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 31 Mar 2026 10:20 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की है, जिसमें 13 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. मंगलवार (31 मार्च, 2026) को जारी की गई लिस्ट में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित बागदा सीट से पार्टी ने सोमा ठाकुर को उम्‍मीदवार बनाया है तो वहीं दूसरी ओर नाटाबाड़ी से गिर‍िजा शंकर रॉय को उम्‍मीदवार घोषित किया गया है. 

Published at : 31 Mar 2026 10:04 AM (IST)
Tags :
West Bengal Assembly Election BJP Breaking News Abp News West Bengal Election 2026 WB Election 2026 Candidate List
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