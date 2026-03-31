पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की है, जिसमें 13 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. मंगलवार (31 मार्च, 2026) को जारी की गई लिस्ट में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित बागदा सीट से पार्टी ने सोमा ठाकुर को उम्‍मीदवार बनाया है तो वहीं दूसरी ओर नाटाबाड़ी से गिर‍िजा शंकर रॉय को उम्‍मीदवार घोषित किया गया है.