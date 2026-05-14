कांग्रेस ने केरल के लिए सीएम के नाम की घोषणा कर दी है. वीडी सतीशन (V. D. Satheesan) केरल के नए मुख्यमंत्री होंगे. वरिष्ठ कांग्रेस नेता तिरुवनचूर राधाकृष्णन ने बृहस्पतिवार को कहा कि केरल के अगले मुख्यमंत्री के चयन के लिए पार्टी आलाकमान ने स्पष्ट प्रक्रिया अपनाई. कोट्टायम से नवनिर्वाचित विधायक राधाकृष्णन ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि आलाकमान ने सभी पक्षों को सुना है और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सीधे तौर पर इस प्रक्रिया में शामिल रहे हैं.

राधाकृष्णन ने कहा, 'यह स्पष्टता वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता. लोकतंत्र में केवल ऐसी ही प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है. इसके लिए मैं आलाकमान के प्रति अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं'. उन्होंने कहा कि कई नामों में से किसी एक नेता को चुनने में असमंजस की स्थिति होना स्वाभाविक है.

यह भी पढ़ें: वीडी सतीशन होंगे केरल के अगले मुख्यमंत्री, कांग्रेस ने 10 दिन बाद CM के नाम का किया ऐलान

राधाकृष्णन ने कहा, 'यह नहीं कहा जा सकता कि एक लोकतांत्रिक पार्टी में हर व्यक्ति की राय एक जैसी होनी चाहिए. यहां कांग्रेस पार्टी के पास एक समन्वय शक्ति है, जो इसका नेतृत्व है. पार्टी नेतृत्व ने कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की बैठक, नयी दिल्ली में बैठकें और आगे की चर्चाओं सहित सभी प्रक्रियाओं को अपनाया है. इन सभी प्रक्रियाओं के बाद, नेतृत्व अपना अंतिम निर्णय घोषित करने जा रहा है'.

उन्होंने कहा कि हालांकि सीएलपी ने अंतिम निर्णय आलाकमान पर छोड़ दिया था, फिर भी उसके बाद विस्तृत चर्चा की गई. राधाकृष्णन ने कहा कि वह किसी भी फैसले का समर्थन करेंगे, भले ही उनके द्वारा सुझाए गए नाम को सहमति न मिले. उन्होंने कहा, 'पार्टी का सदस्य होने के नाते, अपने आलाकमान की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है'.

'मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा', भारत के खिलाफ बांग्लादेश में किसने बोया जहर, तारिक रहमान सरकार बोली- 'ये झूठ, सबूत नहीं'