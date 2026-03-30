ईरान वॉर के बीच रुपये को मारा ‘लकवा’, राहुल बोले- PM ने देश के भविष्य को दांव पर लगाया

मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच भारतीय रुपया में सोमवार को ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिली है. शुरुआती बढ़त मिलने के बावजूद रुपये में गिरावट इसलिए दर्ज की गई है, क्योंकि आर्थिक बुनियादी कारक इस करेंसी के पक्ष में नहीं थे. रुपया पहली बार 95 प्रति डॉलर के स्तर को पार करता हुआ, 95.21 प्रति डॉलर पर पहुंच गयाहै. दिनभर में 0.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है.

इधर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कमजोर होते रुपए को लेकर सरकार पर सीधा निशाना साधा है. उन्होंने पीएम मोदी को देश के भविष्य दांव पर लगाने का आरोप लगाया है.

राहुल गांधी ने पोस्ट कर क्या कहा है?

राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि रुपया 95 पर पहुंच गया है. यह 100 के आंकड़े की तरफ बढ़र हा है. शेयर बाजार धड़ाम हो चुका है. अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है. नौकरियां खत्म हो चुकी हैं. आमदनी घट रही है. बचत पूरी तरह साफ हो चुकी है. सिलेंडर गायब हो चुके हैं. क्यों,क्योकि प्रधानमंत्री समझौतावादी हैं. वह खुद को और अपनी आर्थिक व्यवस्था को बचाने के लिए बेताब हैं. लेकिन 140 करोड़ भारतीय जानते हैं, पीएम मोदी ने भारत का भविष्य दांव पर लगा दिया है.

रुपये में उतार-चढ़ाव की वजह क्या है?

सोमवार को रुपये में हुए उतार-चढ़ाव को लेकर रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट साझा की है. इसमें बताया गया है कि शुक्रवार देर शाम आरबीआई ने बैंकों की ऑनशोर पोजिशन्स की नई सीमाएं लगाने के कदम ने बैंको को घरेलू बाजार में अपने डॉलर होल्डिंग्स को कम करने और साथ ही नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड यानी एनडीएफ बाजार में पोजिशन्स बनाने के लिए मोटिवेट किया.