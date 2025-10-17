’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी मैदान में उतर चुके हैं. अमित शाह ने कहा कि एनडीए सरकार 20 में सबसे बड़े बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रही है. उन्होंने कहा, ‘हमारी लड़ाई लालू के जंगलराज के खिलाफ है. नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में बिहार को जंगल राज’ से मुक्त कराया. हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं.’

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार (17 अक्टूबर, 2025) को बिहार के सारण जिले में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया. अपने संबोधन की शुरुआत में अमित शाह ने सभी लोगों को अभिवादन करते हुए कहा, ‘जनसभा में आए हुए सभी माताओं-बहनों और आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, राम राम. जनसभा में आए आप सभी लोग NDA सरकार की संकल्पना लीजिए. क्योंकि जिस प्रचार की शुरुआत सारण से होती है, उसकी विजय ही विजय होती है.’

बिहार में हर आदमी 4-4 बार दिवाली मनाएगा- शाह

छपरा के तरैया विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ‘20 साल पहले लालू-राबड़ी के जंगलराज को याद करने के लिए छपरा सारण की भूमि है. इस बार बिहार में हर आदमी चार-चार बार दिवाली मनाएगा. पहली दिवाली जब प्रभु राम वनवास समाप्त करके अयोध्या लौटे थे वह मनांयेंगे. दूसरी दिवाली जब हर जीविका दीदी के खाते में 10 हजार रुपये भेजे गए थे. तीसरी दिवाली जब हर देशवासी GST बचत उत्सव मना रहा है और चौथी और भव्य दिवाली जब 14 नवंबर को भारी बहुमत से NDA की सरकार बनेगी और यहां पर लालू-राहुल कंपनी का सूपड़ा साफ हो जाएगा.’

ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोले अमित शाह

बिहार में अमित शाह ने दावा किया कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) के राज में आतंकवादी खून की होली खेलते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने ऑपरेशन सिंदूर किया. इस ऑपरेशन के माध्यम से हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी शिविरों को तबाह किया और आतंकियों को मार गिराया.

उन्होंने कहा, ‘आप सभी बताइए कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? पीएम मोदी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवाया और अब पुनौरा धाम में भी माता सीता का भव्य मंदिर बन रहा है. पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार में बहुत विकास का कार्य किया है. लालू राज में यहां अपराध, पलायन और हिंसा होती थी. लेकिन NDA सरकार ने बिहार से पलायन को सफलतापूर्वक रोका है.

बिहार की जनता लालू-राहुल कंपनी का जंगलराज वापस नहीं आने देगी- शाह

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, ‘मैंने अभी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की सूची देखी है. RJD ने शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया है, आप सभी बताइए क्या लालू के राज में बिहार सुरक्षित रह सकता है क्या? बिहार को सुरक्षित रखना है तो मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी को फिर से जिताना है.’ अगर इस मंडल की एक भी सीट उनको गई, तो यहां फिर जंगलराज आ जाएगा. आप सभी हमें भरोसा दीजिए हम लालू प्रसाद और राहुल कंपनी का जंगलराज कभी वापस नहीं आने देंगे. इतनी बड़ी संख्या में आए हुए आप सभी का विश्वास यह दिखाता है कि बिहार में फिर से इस बार NDA की सरकार बनने जा रही है.’

