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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026Rajya Sabha Election 2027: राज्यसभा चुनाव और '2027 मिशन' पर BJP की अहम बैठक, नितिन नवीन आज करेंगे प्रदेश अध्यक्षों के साथ मंथन

Rajya Sabha Election 2027: राज्यसभा चुनाव और '2027 मिशन' पर BJP की अहम बैठक, नितिन नवीन आज करेंगे प्रदेश अध्यक्षों के साथ मंथन

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सोमवार को दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में राज्य इकाइयों के अध्यक्षों के साथ अहम बैठक करेंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Amisha Pathak | Updated at : 01 Jun 2026 10:27 AM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सोमवार को दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में राज्य इकाइयों के अध्यक्षों के साथ अहम बैठक करेंगे. यह उम्मीद की जा रही है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ शेयर किए गए मुख्य संदेश को प्रदेश अध्यक्षों तक पहुंचाएंगे.

गौरतलब है कि चुनाव आयोग की घोषणा के अनुसार, 10 राज्यों में राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने वाले हैं. रविवार को भाजपा कोर ग्रुप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा इन चुनावों के साथ-साथ विधान परिषदों में होने वाले आगामी चुनावों के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

सोमवार को राज्य इकाई प्रमुखों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की निर्धारित बातचीत को आगे होने वाले चुनावों के लिए रणनीति को बेहतर बनाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा करने के एक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है.

पार्टी के एक नेता ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष और अन्य राष्ट्रीय महासचिव भी आगामी चुनावों की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए इस विचार-मंथन सत्र में भाग लेंगे। भाजपा की राज्य-स्तरीय गतिविधियों के आकलन के अलावा, वरिष्ठ नेताओं से संगठन के विस्तार से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा करने की उम्मीद है.

वहीं, भाजपा को बूथ स्तर पर मजबूत करना भी चर्चा का मुख्य केंद्र रहेगा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की नजरें 2027 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में होने वाले चुनावों के अगले चरण पर टिकी हैं.

यह बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब भाजपा की राज्य इकाइयां 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय महा प्रशिक्षण अभियान' के तहत मंडल-स्तरीय कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण सत्रों को पूरा करने के करीब हैं. पार्टी के इस विशाल प्रशिक्षण अभियान का उद्देश्य राज्यों के सभी मंडलों तक पहुंचना और कार्यकर्ताओं के बीच सांस्कृतिक राष्ट्रवाद व एकात्म मानववाद की विचारधारा को बढ़ावा देना है.

Published at : 01 Jun 2026 10:27 AM (IST)
Tags :
Nitin Nabin PUNJAB UTTAR PRADESH Rajya Sabha Election 2027
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