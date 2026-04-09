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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026Assembly Election 2026 Live: केरल में कांग्रेस ने किया जीत का दावा, CM कौन होगा इस पर दिया बड़ा बयान

Assembly Election 2026 Live: केरल में कांग्रेस ने किया जीत का दावा, CM कौन होगा इस पर दिया बड़ा बयान

Assam Kerala Puducherry Election 2026 Voting Live: असम, केरल और पुडुचेरी की कुल 296 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है. आप हर लेटेस्ट अपडेट के लिए यहां बने रहिए.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 09 Apr 2026 08:17 AM (IST)

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केरल, असम, पुडुचेरी चुनाव 2026 लाइव
Source : PTI

Background

असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है. इन तीनों जगहों की कुल 296 सीटों पर आज (9 अप्रैल 2026) एक ही चरण में मतदान हो रहा है. इसके साथ ही उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी. चुनाव आयोग के अनुसार, असम की 126, केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर वोटिंग हो रही है. 

असम में 9 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए 1.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है, जिसमें 126 सदस्यीय विधानसभा में प्रवेश की उम्मीद रखने वाले 722 उम्मीदवारों का भविष्य तय होगा. अधिकारियों ने बताया कि एक ही चरण में होने वाले इस मतदान के लिए 35 जिलों में 31,940 मतदान केंद्र बनाये गए हैं. संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया है. कुल मतदान केंद्रों में से 126 (प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक) को आदर्श मतदान केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है. 4,021 बूथ का संचालन पूरी तरह से महिला कर्मियों द्वारा किया जाएगा, जिनमें कछार जिले में सबसे अधिक 398 बूथ हैं.

असम सरकार ने गुरुवार को सभी सरकारी और निजी कार्यालयों, साथ ही शहरी स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थानों, व्यापारिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग गोयल गोयल ने कहा कि सभी केंद्रों पर वेबकास्टिंग की सुविधा शुरू कर दी गई है ताकि जिला निर्वाचन अधिकारियों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्यालयों से मतदान प्रक्रिया की वास्तविक समय में निगरानी की जा सके.सभी मतदान केंद्रों पर पीने का पानी, प्रतीक्षा क्षेत्र, शौचालय और दिव्यांगजनों के लिए व्हीलचेयर सहित बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं.कुल 2.50 करोड़ मतदाता मतदान करने के लिए पात्र हैं. ये मतदाता चुनाव में मैदान में उतरे 722 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे.

केरल में 140 सीटों के लिए 833 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. यहां मुख्य राजनीतिक दलों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है. सरकार बनाने के लिए 71 सीटों का बहुमत जरूरी है. राज्य में कुल 2.71 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 1.32 करोड़ पुरुष, 1.39 करोड़ महिलाएं और 273 थर्ड जेंडर वोटर्स शामिल हैं.पुडुचेरी में 30 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिनमें से 5 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं. यहां सरकार बनाने के लिए 16 सीटों का बहुमत जरूरी है.

08:16 AM (IST)  •  09 Apr 2026

Kerala Assembly Election 2026 Live: केरल में कांग्रेस ने किया जीत का दावा, CM को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान

केरल राज्य कांग्रेस अध्यक्ष और पेरावूर से उम्मीदवार सनी जोसेफ ने वोट डालने के बाद कहा, "यूडीएफ बहुमत से जीतेगी. यूडीएफ 100 से अधिक सीटें जीतेगी. स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे दोहराए जाएंगे. हमें उम्मीद है. मेरी जनता से अपील है कि वे अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल करते हुए यूडीएफ के नेतृत्व वाली सरकार को चुनें ताकि वर्तमान सरकार की विरोधी नीतियों को नकारा जा सके.मुख्यमंत्री का नाम हाई कमांड से परामर्श के बाद तय किया जाएगा."

08:10 AM (IST)  •  09 Apr 2026

Assembly Election 2026 Live: केरल, असम और पुडुचेरी में मतदान जारी, 1,899 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला

केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है. असम में विधानसभा की 126 सीटों, केरल में 140 सीटों और पुडुचेरी में 30 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं. मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा और नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे. एक ही चरण में हो रहे इन विधानसभा चुनावों में गुरुवार सुबह अपना वोट डालने के लिए मतदाता मतदान केंद्रों के बाहर कतारों में खड़े नजर आए. केरल में 883 उम्मीदवार मैदान में हैं, यानी प्रति सीट औसतन छह से सात प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. हालांकि, बागी और निर्दलीय उम्मीदवारों के शामिल होने से कई निर्वाचन क्षेत्र चुनावी मैदान में बदल गए हैं. मतदाताओं की संख्या 27 लाख है, जो 30,000 से अधिक मतदान केंद्रों में फैले हुए हैं.

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