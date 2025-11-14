(Source: ECI | ABP NEWS)
Jamui Election Results 2025: जमुई में बीजेपी ने लहराया परचम, चकाई में आरजेडी की जीत, जेडीयू के खाते में आई ये सीट
Bihar Election Results 2025: बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे जारी हो गए हैं. आइए जानते हैं कि जमुई जिले की चार सीटों पर किस-किस पार्टी की जीत हुई और कौन कितने वोटों से हार गई.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे घोषित हो गए हैं. जमुई जिले की चार सीटों (जमुई, चकाई, झाझा और सिकंदरा) पर अलग-अलग पार्टी की जीत हुई है. आइए जानते हैं किस सीट पर किस पार्टी ने जीत का परचम लहराया है और ये नतीजे पिछले चुनावों से कितने अलग हैं.
जमुई
बीजेपी की श्रेयासी सिंह ने एक बार फिर जमुई सीट अपने नाम कर ली है. 1 लाख 23 हजार 868 वोटों के साथ उन्होंने बंपर जीत दर्ज की है. बीजेपी कैंडीडेट ने आरजेडी के मोहम्मद शमशाद आलम को 54 हजार 498 वोटों से हरा दिया है. आरजेडी उम्मीदवार चुनाव में महज 69 हजार 370 वोट ही हासिल कर पाए हैं.
चकाई
इस बार चकाई सीट पर आरजेडी की सावित्री देवी ने जीत का परचम लहरा दिया है. उन्होंने पिछले बार जीतने वाले जेडीयू के सुमित कुमार सिंह को 11 हजार 563 वोटों से मात दे दी है. जहां सावित्रि देवी ने 77 हजार 266 वोटों के साथ जीत हासिल की है. वहीं 65 हजार 703 वोटों के साथ सुमित कुमार सिंह पिछड़ गए हैं.
झाझा
झाझा विधानसभा सीट एक बार फिर जेडीयू के खाते में आ गई है. 1 लाख 8 हजार 317 वोटों के साथ दामोदर रावत जीत गए हैं. उन्होंने आरजेडी के जय प्रकाश नारायण को 4 हजार 662 वोटों से हरा दिया है.
सिकंदरा
हिंदुस्तावी आवाम मोर्चा (सेक्यूलर) के प्रफुल कुमार मांझी ने एक बार फिर सिकंदरा सीट अपने नाम कर ली है. 90 हजार 38 वोटों के साथ उन्होंने आरजेडी के उदय नारायण चौधरी को 24 हजार 858 मतों से पछाड़ दिया है.
2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जमुई में कौन जीता, कौन हारा?
- जमुई- बीजेपी के श्रेयासी सिंह ने आरजेडी के विजय प्रकाश को 41 हजार 49 वोटों से हराया था.
- चकाई- कांग्रेस के सुमित कुमार सिंह ने आरजेडी की सावित्री देवी को महज 581 वोटों से मात दे दी थी.
- सिकंदरा- हिंदुस्तावी आवाम मोर्चा (सेक्यूलर) के प्रफुल कुमार मांझी ने 5 हजार 505 वोटों से कांग्रेस के सुधीर कुमार को पछाड़ दिया था.
- झाझा- जेडीयू के दामोदर रावत ने आरजेडी के राजेंद्र प्रसाद को 1 हजार 679 मतों से हरा दिया था.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL