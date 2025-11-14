हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार विधानसभा चुनावइलेक्शन रिजल्ट लाइवउम्मीदवारजिलेवार नतीजेशेड्यूलआगामी चुनाव
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़चुनाव 2025Jamui Election Results 2025: जमुई में बीजेपी ने लहराया परचम, चकाई में आरजेडी की जीत, जेडीयू के खाते में आई ये सीट

Jamui Election Results 2025: जमुई में बीजेपी ने लहराया परचम, चकाई में आरजेडी की जीत, जेडीयू के खाते में आई ये सीट

Bihar Election Results 2025: बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे जारी हो गए हैं. आइए जानते हैं कि जमुई जिले की चार सीटों पर किस-किस पार्टी की जीत हुई और कौन कितने वोटों से हार गई.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 14 Nov 2025 06:49 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे घोषित हो गए हैं. जमुई जिले की चार सीटों (जमुई, चकाई, झाझा और सिकंदरा) पर अलग-अलग पार्टी की जीत हुई है. आइए जानते हैं किस सीट पर किस पार्टी ने जीत का परचम लहराया है और ये नतीजे पिछले चुनावों से कितने अलग हैं.

जमुई
बीजेपी की श्रेयासी सिंह ने एक बार फिर जमुई सीट अपने नाम कर ली है. 1 लाख 23 हजार 868 वोटों के साथ उन्होंने बंपर जीत दर्ज की है. बीजेपी कैंडीडेट ने आरजेडी के मोहम्मद शमशाद आलम को 54 हजार 498 वोटों से हरा दिया है. आरजेडी उम्मीदवार चुनाव में महज 69 हजार 370 वोट ही हासिल कर पाए हैं.

चकाई
इस बार चकाई सीट पर आरजेडी की सावित्री देवी ने जीत का परचम लहरा दिया है. उन्होंने पिछले बार जीतने वाले जेडीयू के सुमित कुमार सिंह को 11 हजार 563 वोटों से मात दे दी है. जहां सावित्रि देवी ने 77 हजार 266 वोटों के साथ जीत हासिल की है. वहीं 65 हजार 703 वोटों के साथ सुमित कुमार सिंह पिछड़ गए हैं.

झाझा
झाझा विधानसभा सीट एक बार फिर जेडीयू के खाते में आ गई है. 1 लाख 8 हजार 317 वोटों के साथ दामोदर रावत जीत गए हैं. उन्होंने आरजेडी के जय प्रकाश नारायण को 4 हजार 662 वोटों से हरा दिया है.

सिकंदरा
हिंदुस्तावी आवाम मोर्चा (सेक्यूलर) के प्रफुल कुमार मांझी ने एक बार फिर सिकंदरा सीट अपने नाम कर ली है. 90 हजार 38 वोटों के साथ उन्होंने आरजेडी के उदय नारायण चौधरी को 24 हजार 858 मतों से पछाड़ दिया है.

2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जमुई में कौन जीता, कौन हारा?

  • जमुई- बीजेपी के श्रेयासी सिंह ने आरजेडी के विजय प्रकाश को 41 हजार 49 वोटों से हराया था.
  • चकाई- कांग्रेस के सुमित कुमार सिंह ने आरजेडी की सावित्री देवी को महज 581 वोटों से मात दे दी थी.
  • सिकंदरा- हिंदुस्तावी आवाम मोर्चा (सेक्यूलर) के प्रफुल कुमार मांझी ने 5 हजार 505 वोटों से कांग्रेस के सुधीर कुमार को पछाड़ दिया था.
  • झाझा- जेडीयू के दामोदर रावत ने आरजेडी के राजेंद्र प्रसाद को 1 हजार 679 मतों से हरा दिया था.
और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 14 Nov 2025 06:40 PM (IST)
Tags :
Bihar Election Results Jamui Election Results 2025 Jamui District Results Chakai Election Results
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

न्यूज़
Explained: कांग्रेस की उलटी गिनती शुरू! 66 विधानसभा चुनावों में 58 चुनाव हारी, बीते 11 सालों में कैसे बना हार का पैटर्न?
Explained: कांग्रेस की उलटी गिनती शुरू! 66 विधानसभा चुनावों में 58 चुनाव हारी, बीते 11 सालों में कैसे बना हार का पैटर्न?
इंडिया
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
बिहार
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
Advertisement

वीडियोज

Bihar Assembly Election Result: कल्याणपुर और अलौली सीट से JDU की जीत | NDA | JDU
Bihar Assembly Election Result: Tejashwi अपनी सीट भी नहीं बचा पा रहे हैं? NDA | Counting Day
Bihar Assembly Election Result: दानापुर की सीट पर Ram Kripal Yadav की जीत तय, 27,000 वोटों से बढ़त!
Bihar Assembly Election Result: नतीजों पर पूर्व Congress नेता Shakeel Ahmad का बड़ा बयान | NDA
Bihar Assembly Election Result: BJP के रुझानों पर बिहार के बीजेपी प्रभारी Vinod Tawde का आया बयान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
Explained: कांग्रेस की उलटी गिनती शुरू! 66 विधानसभा चुनावों में 58 चुनाव हारी, बीते 11 सालों में कैसे बना हार का पैटर्न?
Explained: कांग्रेस की उलटी गिनती शुरू! 66 विधानसभा चुनावों में 58 चुनाव हारी, बीते 11 सालों में कैसे बना हार का पैटर्न?
इंडिया
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
बिहार
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
क्रिकेट
Vaibhav Suryavanshi Fastest Century: OMG! वैभव सूर्यवंशी ने 32 गेंद में लगाई सेंचुरी, पारी में ठोक दिए 15 छक्के और 11 चौके
OMG! वैभव सूर्यवंशी ने 32 गेंद में लगाई सेंचुरी, पारी में ठोक दिए 15 छक्के और 11 चौके
इंडिया
'अगर उन्हें अगले 10 या 20 साल में सत्ता में आना है तो...', नतीजों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव को चेतावनी
'अगर उन्हें अगले 10 या 20 साल में सत्ता में आना है तो...', नतीजों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव को चेतावनी
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Embed widget