Bihar Election Results 2025: मधेपुरा की चार में से तीन सीटों पर जेडीयू की धाक, जानें बाकी की एक सीट पर कौन जीता
Bihar Election Results 2025: बिहार विधानसभा चुनावों में इस बार मधेपुरा में जेडीयू की धाक रही. चार में से तीन सीटों पर जेडीयू ने जीत दर्ज की. वहीं एक सीट पर आरजेडी का जलवा रहा.
बिहार विधानसभा 2025 के नतीजे जारी हो गए हैं. मधेपुरा जिले की चार सीटों (आलमनगर, बिहारीगंज, सिंघेश्वर(एससी) और मधेपुरा) पर जीत-हार का फैसला हो गया है. मधेपुरा की तीन सीटों पर जेडीयू ने कब्जा कर लिया है. वहीं एक सीट आरजेडी के खाते में आई है. आइए जानते हैं किस पार्टी ने कितने वोटों से जीत दर्ज की है.
मधेपुरा
मधेपुरा सीट पर एक बार फिर आरजेडी के चंद्र शेखर ने बाजी मार ली है. उन्होंने 10 लाख 722 वोटों के साथ जेडीयू की कविता कुमारी साहा को 5 हजार 418 वोटों से हरा दिया है. इस बार जेडीयू के खाते में 98 हजार 273 वोट ही आ पाए हैं.
सिंघेश्वर
77 हजार 765 वोटों के साथ जेडीयू के रमेश ऋषि ने इस बार सिंघेश्वर सीट अपने नाम कर ली है. उन्होंने आरजेडी के चंद्राहास चौपाल को 6 हजार 572 मतों से शिकस्त दे दी है.
बिहारीगंज
जेडीयू के निरंजन कुमार मेहता ने बिहारीगंज सीट पर जीत दर्ज कर ली है. उन्होंने आरजेडी की रेणू कुमारी को 31 हजार 622 वोटों से हरा दिया है. जहां जेडीयू को 1 लाख 16 हजार 622 वोट मिले तो वहीं आरजेडी 85 हजार वोट ही बटोर पाई.
आलमनगर
आलमनगर में इस बार भी जेडीयू का दबदबा रहा. नरेंद्र नारायण यादव ने 45 हजार 578 वोटों से विकासशील इंसान पार्टी के नबीन कुमार को शिकस्त दे दी है.
2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में मधेपुरा में कौन जीता, कौन हारा?
2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में मधेपुरा की चार सीटों में से दो सीटें जेडीयू ने अपना नाम की थी. वहीं दो सीटें आरजेडी के खाते में गई थी.
- मधेपुरा- आरजेडी के चंद्र शेखर ने 16046 वोटों से जेडीयू के निखिल मंडर को मात दी थी.
- सिंघेश्वर- आरजेडी के चंद्राहास चौपाल ने 5573 वोटों से जेडीयू के रमेश ऋषिदेव को हराया था.
- बिहारीगंज- जेडीयू के निरंजन कुमार मेहता ने 18711 वोटों से कांग्रेस की सुभासिनी बुंदेला अलियास को शिकस्त दी थी.
- आलमनगर- जेडीयू के नरेंद्र नारायण यादव ने आरजेडी के नबीन कुमार को 28 हजार 680 वोटों से हराया था.
