बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
Bihar Election Results 2025: मधेपुरा की चार में से तीन सीटों पर जेडीयू की धाक, जानें बाकी की एक सीट पर कौन जीता

Bihar Election Results 2025: मधेपुरा की चार में से तीन सीटों पर जेडीयू की धाक, जानें बाकी की एक सीट पर कौन जीता

Bihar Election Results 2025: बिहार विधानसभा चुनावों में इस बार मधेपुरा में जेडीयू की धाक रही. चार में से तीन सीटों पर जेडीयू ने जीत दर्ज की. वहीं एक सीट पर आरजेडी का जलवा रहा.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 14 Nov 2025 06:12 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा 2025 के नतीजे जारी हो गए हैं. मधेपुरा जिले की चार सीटों (आलमनगर, बिहारीगंज, सिंघेश्वर(एससी) और मधेपुरा) पर जीत-हार का फैसला हो गया है. मधेपुरा की तीन सीटों पर जेडीयू ने कब्जा कर लिया है. वहीं एक सीट आरजेडी के खाते में आई है. आइए जानते हैं किस पार्टी ने कितने वोटों से जीत दर्ज की है.

मधेपुरा
मधेपुरा सीट पर एक बार फिर आरजेडी के चंद्र शेखर ने बाजी मार ली है. उन्होंने 10 लाख 722 वोटों के साथ जेडीयू की कविता कुमारी साहा को 5 हजार 418 वोटों से हरा दिया है. इस बार जेडीयू के खाते में 98 हजार 273 वोट ही आ पाए हैं.

सिंघेश्वर
77 हजार 765 वोटों के साथ जेडीयू के रमेश ऋषि ने इस बार सिंघेश्वर सीट अपने नाम कर ली है. उन्होंने आरजेडी के चंद्राहास चौपाल को 6 हजार 572 मतों से शिकस्त दे दी है.

बिहारीगंज
जेडीयू के निरंजन कुमार मेहता ने बिहारीगंज सीट पर जीत दर्ज कर ली है. उन्होंने आरजेडी की रेणू कुमारी को 31 हजार 622 वोटों से हरा दिया है. जहां जेडीयू को 1 लाख 16 हजार 622 वोट मिले तो वहीं आरजेडी 85 हजार वोट ही बटोर पाई. 

आलमनगर 
आलमनगर में इस बार भी जेडीयू का दबदबा रहा. नरेंद्र नारायण यादव ने 45 हजार 578 वोटों से विकासशील इंसान पार्टी के नबीन कुमार को शिकस्त दे दी है.

2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में मधेपुरा में कौन जीता, कौन हारा?

2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में मधेपुरा की चार सीटों में से दो सीटें जेडीयू ने अपना नाम की थी. वहीं दो सीटें आरजेडी के खाते में गई थी.

  • मधेपुरा- आरजेडी के चंद्र शेखर ने 16046 वोटों से जेडीयू के निखिल मंडर को मात दी थी.
  • सिंघेश्वर- आरजेडी के चंद्राहास चौपाल ने 5573 वोटों से जेडीयू के रमेश ऋषिदेव को हराया था.
  • बिहारीगंज- जेडीयू के निरंजन कुमार मेहता ने 18711 वोटों से कांग्रेस की सुभासिनी बुंदेला अलियास को शिकस्त दी थी.
  • आलमनगर- जेडीयू के नरेंद्र नारायण यादव ने आरजेडी के नबीन कुमार को 28 हजार 680 वोटों से हराया था.
About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 14 Nov 2025 06:12 PM (IST)
Bihar Election Results 2025 Madhepura Election Results Madhepura District Result
