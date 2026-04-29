Assam Exit Poll: असम में NDA की प्रचंड वापसी, हिमंता मैजिक के सामने कांग्रेस पस्त

Assam Exit Poll: असम की 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए हुए चुनाव के बाद सामने आए एग्जिट पोल राज्य की राजनीति में एकतरफा रुझान की ओर इशारा कर रहे हैं. चाणक्य स्ट्रैटेजीज के सर्वे के मुताबिक, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करता दिख रहा है, जबकि विपक्षी खेमे यानी ASM गठबंधन को सीमित सफलता मिलने का अनुमान है.

NDA बहुमत से काफी आगे

Chanakya Strategies एग्जिट पोल के अनुसार, NDA को 88 से 98 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है. असम में बहुमत का आंकड़ा 64 सीटों का है, ऐसे में यह साफ संकेत है कि सत्तारूढ़ गठबंधन न केवल बहुमत हासिल कर सकता है, बल्कि आराम से सरकार बनाने की स्थिति में है. यह रुझान बताता है कि हिमंत बिस्वा सरमा का प्रभाव अभी भी कायम है और वे राज्य के सबसे लोकप्रिय नेताओं में बने हुए हैं.

दूसरी ओर, ASM गठबंधन को 22 से 32 सीटें मिलने का अनुमान है. इससे पता चलता है कि विपक्ष ने कुछ जगहों पर मुकाबला जरूर दिया, लेकिन पूरे राज्य में मजबूत चुनौती नहीं दे पाया. यह भी माना जा रहा है कि विपक्षी वोटों का बिखराव उसकी बड़ी कमजोरी साबित हो सकता है. अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को 3 से 5 सीटें मिलने की संभावना है. संख्या कम जरूर है, लेकिन करीबी मुकाबले वाली सीटों पर इनका असर पड़ सकता है.

बढ़त का स्पष्ट संकेत

वोट प्रतिशत के मामले में भी NDA मजबूत नजर आ रहा है. एग्जिट पोल के मुताबिक, NDA को 48% से 50% वोट मिलने का अनुमान है, जो उसे बाकी दलों से काफी आगे रखता है. यह दिखाता है कि गठबंधन को बड़े स्तर पर जनता का समर्थन मिला है. ASM गठबंधन को 38% से 45% वोट मिलने की संभावना है. इससे यह साफ है कि विपक्ष पूरी तरह कमजोर नहीं है, लेकिन NDA को टक्कर देने के लिए पर्याप्त समर्थन नहीं जुटा पाया. अन्य दलों को 8% से 10% वोट मिलने का अनुमान है, जो कई सीटों पर नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं, खासकर जहां मुकाबला कड़ा है.

खेड़ा का बयान बना बूमरैंग, कांग्रेस को झटका

एग्जिट पोल में NDA का वोट शेयर कांग्रेस के गठबंधन को काफी पीछे छोड़ता दिख रहा है. यह केवल आंकड़ों की बढ़त नहीं, बल्कि चुनावी माहौल में NDA की मजबूत पकड़ का संकेत भी है. पवन खेड़ा से जुड़ी कंट्रोवर्सी और अन्य बयानों के बीच लड़े गए इस चुनाव में सीटों और वोट शेयर दोनों में NDA की बढ़त दिखाती है कि पूरे चुनाव पर उसकी पकड़ बनी रही.

संगठन और रणनीति का असर

विपक्षी खेमे का बिखराव और स्थानीय स्तर पर कमजोर तालमेल कई सीटों पर नुकसानदेह साबित हो सकता है. साथ ही, विवाद खड़ा करने की कोशिश भी हार की एक वजह मानी जा रही है. कुल मिलाकर, एग्जिट पोल के आंकड़े असम में NDA की साफ बढ़त और संभावित सत्ता वापसी की ओर इशारा करते हैं. विपक्ष के लिए यह आत्ममंथन का समय हो सकता है. अंतिम फैसला मतगणना के दिन होगा, लेकिन फिलहाल तस्वीर NDA के पक्ष में मजबूत जनादेश की संभावना दिखा रही है.