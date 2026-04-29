तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर Axis My India की ओर से किए गए एग्जिट पोल ने पूरे देश को चौंका दिया है. सर्वे की मानें तो इस बार तमिलनाडु में मुकाबला सिर्फ DMK और AIADMK तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक तीसरी ताकत एक्टर विजय की TVK पार्टी की एंट्री ने चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है. आंकड़े बताते हैं कि सत्ता की लड़ाई अब सीधे तौर पर DMK+ और TVK के बीच सिमटती नजर आ रही है.

सीटों का गणित: DMK+ और TVK आमने-सामने

एग्जिट पोल के अनुसार, DMK+ गठबंधन को 92 से 110 सीटें मिलने का अनुमान है. इस गठबंधन में DMK के साथ कांग्रेस, DMDK, VCK, CPI(M), CPI और IUML जैसी पार्टियां शामिल हैं. यह आंकड़ा बताता है कि सत्तारूढ़ खेमे की स्थिति मजबूत तो है, लेकिन बहुमत के लिए जरूरी 118 सीटों तक पहुंचने में उसे संघर्ष करना पड़ सकता है.

दूसरी ओर, TVK जिसे अभिनेता विजय के नेतृत्व वाली नई राजनीतिक ताकत के रूप में देखा जा रहा है उसे 98 से 120 सीटें मिलने का अनुमान है. यह आंकड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि यह पार्टी पहली बार चुनावी मैदान में उतरी है और सीधे सत्ता के करीब पहुंचती दिख रही है. अगर यह अनुमान सही साबित होता है, तो तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव संभव है.

इस चुनाव में AIADMK+ गठबंधन पिछड़ता नजर जा रहा है, जिसमें AIADMK के साथ BJP, PMK और AMMK शामिल हैं. उसे 22 से 32 सीटें मिलने का अनुमान है, जो बताता है कि पारंपरिक विपक्ष इस बार प्रभावी चुनौती देने में सफल नहीं हो पाया.

मुख्यमंत्री की पसंद: विजय ने मारी बढ़त

एग्जिट पोल का एक अहम पहलू ये भी है कि मतदाता अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं. इस सवाल के जवाब में अभिनेता विजय को 37% समर्थन मिला है, जो उन्हें सबसे आगे रखता है. मौजूदा मुख्यमंत्री M.K. Stalin को 35% लोगों की पसंद मिली है, जो बताता है कि उनके नेतृत्व को अभी भी मजबूत समर्थन हासिल है. AIADMK के Edappadi K. Palaniswami को 22% समर्थन मिला है, जबकि BJP के K. Annamalai को केवल 2% समर्थन मिला है.