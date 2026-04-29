(Source: Poll of Polls)
पोल ऑफ पोल्स एग्जिट पोल 2026: बंगाल में डगमगा रही ममता बनर्जी की सरकार, BJP को मिल रही बहुमत से ज्यादा सीटें
West Bengal Election Exit Poll 2026: पी-मार्क एग्जिट पोल के आंकडों में बंगाल में BJP 150 से 175 सीटों के साथ बहुमत (148) हासिल करने जा रही है, जबकि सत्तारूढ़ TMC 118-138 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है.
- अधिकांश एग्जिट पोल्स में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान है।
- कई एजेंसियों ने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सत्ता को उखड़ते दिखाया है।
- कुछ पोल्स में बीजेपी को 150 से ऊपर सीटें मिलने का दावा किया गया है।
- एक पोल के अनुसार, टीएमसी को बहुमत मिलने और बीजेपी को पिछड़ने का अनुमान है।
West Bengal Exit Poll 2026: वोटिंग खत्म होने के साथ ही पश्चिम बंगाल में अनेक एग्जिट पोल्स ने अलग-अलग आंकड़े जरूर दिए हैं, लेकिन ज्यादातर पोल एजेंसियों ने प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान पेश किया है. एग्जिट पोल्स का दावा है कि ममता बनर्जी की 15 साल की सत्ता उखड़ती दिख रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि पोल ऑफ पोल्स के आंकड़ों में किसने किस पार्टी की झोली में कितनी सीटें दी हैं और किस पार्टी की सरकार बनती दिख रही है, किस एजेंसी में कांटे की टक्कर के कयास लगाए गए हैं और कहां एकतरफा जीत या हार का दावा किया गया है.
पोल एजेंसियों की ओर से जारी आंकड़े
पी-मार्क एग्जिट पोल के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में बीजेपी 150 से 175 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत (148) हासिल करते हुए सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है, जबकि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस 118-138 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है. वहीं, अन्य दलों को मात्र 2-6 सीटें मिलने का अनुमान है.
मैट्रिज एजेंसी के एग्जिट पोल के आंकड़ों में भी भारतीय जनता पार्टी (BJP) को पश्चिम बंगाल में बहुमत से ज्यादा सीटें मिलती नजर आ रही हैं. आंकड़ों के मुताबिक, भाजपा को 146 से 161 सीटें मिल रही हैं, जो बहुमत के आंकड़ें 148 से ज्यादा हैं. दूसरी तरफ, बंगाल में सत्तारूढ़ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) को 125 से 140 सीटें मिलने का अनुमान है. जबकि अन्य के खाते में 6 से लेकर 10 सीटें जा सकती हैं.
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चाणक्य स्ट्रैटजीज के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी (BJP) को 150 से 160 विधानसभा सीटें मिलने का अनुमान है. वहीं, तृणमूल कांग्रेस (TMC) को 130 से 140 सीटों पर कब्जा कर सकती है. जबकि अन्य पार्टियों को मात्र 6 से 10 सीटें हासिल हो सकती हैं.
इस पोल में बीजेपी पार कर रही डबल सेंचुरी का आंकड़ा
प्रजा पोल की ओर से जारी एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की विधानसभा में डबल सेंचुरी से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है. आंकड़ों पर नजर डालें तो भाजपा को 178 से 208 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है. जबकि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस 85 से 110 सीटों पर सिमट सकती है. वहीं, अन्य दलों के खातों में शून्य से 5 सीटें जा सकती हैं.
पीपल्स पल्स के आंकड़ों में TMC को बहुमत
पीपल्स पल्स एजेंसी के एग्जिट पोल के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) चौथी बार स्पष्ट बहुमत के साथ अपनी सरकार बना सकती है. आंकड़ों पर नजर डालें, तो टीएमसी को चुनावी नतीजों में 178 से 189 सीटें हासिल हो सकती हैं. वहीं, विपक्षी भाजपा को 95 से 110 मिलने का अनुमान जताया गया है. वहीं, अन्य पार्टियों और उम्मीदवारों को एक से तीन सीटें मिल सकती हैं.
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