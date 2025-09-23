किन-किन शहरों में है युवराज सिंह की क्रिकेट अकैडमी, किस उम्र के बच्चे ले सकते हैं दाखिला?

आप सभी को वर्ल्ड T-20 चैंपियनशिप 2007 तो याद होगा ही. जब भारत ने पाकिस्तान को आखिरी में हराकर T-20 का पहला खिताब अपने नाम कर लिया. इसके अलावा वह चैंपियनशिप एक खास खिलाड़ी की वजह से भी याद रखी जाती है. जी हां वह खिलाड़ी हैं युवराज सिंह, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ हुए मैच में 6 बालों में 6 जड़कर जगत में आपना नाम रोशन किया.

इतना ही नहीं 2011 में 50 ओवर के विश्व कप में भी युवराज सिंह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में बने. लेकिन वह यहीं नहीं रुके इसके बाद युवराज ने नए क्रिकेट स्टार्स तैयार करने का मन बनाया और कई जगह अपनी क्रिकेट अकैडमी शुरुआत की. आइए जानते हैं...

पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की क्रिकेट अकादमी आज देश के कई अहम शहरों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी है ग्रेटर नोएडा में युवराज सिंह सेंटर ऑफ एक्सलेंस (YSCE), फैजाबाद (अयोध्या) और पलवल में मौजूद ये अकादमी स्थानीय बच्चों को न केवल खेल के बुनियादी सिद्धांत सिखा रही है बल्कि युवा क्रिकेटरों के सपनों को भी पंख दे रही है.

बच्चों के लिए शुरुआती उम्र से ट्रेनिंग

हालांकि इन अकादमियों में न्यूनतम उम्र तय नहीं है लेकिन 5 से 8 साल के बच्चों को क्रिकेट की ट्रेनिंग के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है. युवराज का मकसद खासकर छोटे शहरों के बच्चों में छिपी प्रतिभा को सामने लाना है.

अभिषेक मचा रहे धूम

हाल ही में T-20 फॉर्मेट में धूम मचाने वाले अभिषेक शर्मा के मेंटर भी युवराज सिंह ही हैं. युवराज की निगरानी में ही अभिषेक शर्मा का खेल बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है. खड़े-खड़े गगनचुंबी छक्के लगाने में युवराज का बेहद अहम रोल है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार टीम इंडिया के युवा और धमाकेदार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में अब मजबूती मिल रही है. इसके पीछे का बड़ा श्रेय जाता है युवराज सिंह को, जिन्होंने अपने अनुभव, अनुशासित दिनचर्या और लगातार मार्गदर्शन से अभिषेक शर्मा को संवारने का काम किया है.



