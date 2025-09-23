भारतीय क्रिकेट टीम के जाने-माने बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर अपने खेल को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं. लेकिन इस बार चर्चा का विषय उनका परिवार है. हालही में बीते 13 अगस्त को उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर की सगाई मुंबई के अरबपति परिवार से ताल्लुक रखने वाली सानिया चंडोक से हुई है और जल्द ही दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. इसी बीच सचिन की होने वाली बहू सानिया की बॉंडिंग उनकी बेटी सारा से बेहद अच्छी हो गई है. ऐसे में सोशल मिडिया पर सानिया और सारा के बीच कई चीजों को लेकर कंपैरिजन करने वाली रील्स वायरल हो रही हैं. ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि सचिन की बेटी सारा या होने वाली बहू सानिया दोनों में ज्यादा एजुकेटेड कौन हैं. आइए बताते हैं.

दोनों ने कहां से की है स्कूलिंग?

मशहूर बिजनेसमैन राघव घई की पोती सानिया ने मुंबई के मशहूर स्कूल जैसे बीडी सोनी इंटरनेशनल स्कूल और द कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की है. जबकि सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर ने अपनी स्कूलिंग धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से पूरी की है.

कौन-सी यूनिवर्सिटी में लिया एडमिशन?

बात करें अगर उच्च शिक्षा की तो सारा तेंदुलकर ने अपनी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से पूरी की, जहां उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने सेम कॉलेज से न्यूट्रिशन में मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की, जबकि सानिया चंडोक ने विश्व के टॉप शैक्षणिक संस्थानों में से एक London School of Economics (LSE) से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की.

कौन है ज्यादा एजुकेटेड?

ऐसे में एजुकेशन के हिसाब से सचिन की बेटी सारा ज्यादा एजुकेटेड है. लेकिन सानिया भी अपने फील्ड में बेहद कामयाब है. एक ओर सारा तेंदुलकर ने मुंबई में Pilates Academy की नई ब्रांच शुरू की है तो वहीं सानिया ने भी पालतू जानवरों की देखभाल और लक्जरी सेवाओं के लिए मुंबई में Mr Paws नाम से एक प्रीमियम पेट सैलून, स्पा और स्टोर की शुरूआत की है. ऐसे में दोनों ही अपने क्षेत्र में कामयाब और बेहतरीन है. जहां एक ओर सारा तेंदुलकर ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म की ब्रांड अंबेसडर और एक फैशन मॉडल है तो वहीं सानिया एक काबिल बिजनेसवुमन है.

इसे भी पढ़ें: BSF Jobs 2025: BSF में निकली हेड कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती, कल है इस भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI