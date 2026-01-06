वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के बाद चर्चा में आए निकोलस मादुरो गुएरा, यहां से की है पढ़ाई

बीते दिनों अमेरिका ने अचानक वेनेजुएला पर हमला कर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद उन्हें अमेरिका लाया गया. लेकिन अब मादुरो के बेटे निकोलस मादुरो गुएरा काफी चर्चा में हैं. आइए जानते हैं उन्होंने कहां से पढ़ाई की है?

हाल ही में वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के बाद निकोलस मादुरो गुएरा का बयान सामने आया. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने वेनेजुएला को धोखा दिया है और आने वाले समय में उन चेहरों को बेनकाब किया जाएगा. इस तरह का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 21 जून 1990 को जन्मे निकोलस गुएरा यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला (PSUV) के अहम सदस्य माने जाते हैं.

निकोलस मादुरो के राष्ट्रपति बनने के कुछ ही समय बाद निकोलस गुएरा को पहली बड़ी जिम्मेदारी मिली. उन्हें विशेष राष्ट्रपति निरीक्षणों की कमान सौंपी गई. यह जिम्मेदारी सीधे राष्ट्रपति कार्यालय से जुड़ी थी और इसका मकसद सरकारी योजनाओं और कामकाज पर नजर रखना था. इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना अपने आप में चर्चा का विषय बन गया. सिर्फ 24 साल की उम्र में उन्हें वेनेजुएला के नेशनल फिल्म स्कूल के संचालन की जिम्मेदारी भी सौंपी गई. समर्थकों का कहना था कि वह पढ़े-लिखे और सक्षम हैं, वहीं आलोचकों ने इसे सत्ता का गलत इस्तेमाल बताया.

कहां से की है पढ़ाई?

रिपोर्ट्स के अनुसार निकोलस गुएरा ने कराकास के लिसेओ उरबनेजा आचेलपोल स्कूल से पढ़ाई की और अर्थशास्त्र में प्रशिक्षण प्राप्त किया. उन्हें आर्थिक नीतियों और सरकारी योजनाओं के विश्लेषण में गहरी रुचि है.

वर्ष 2021 में रखा राजनीति में कदम

साल 2021 में उन्होंने औपचारिक रूप से राजनीति में कदम रखा, जब वे नेशनल असेंबली के लिए डिप्टी चुने गए. इस पद पर उन्होंने राष्ट्रीय आर्थिक विकास से जुड़ी समितियों में उपाध्यक्ष की भूमिका निभाई. आर्थिक विकास और सरकारी योजनाओं में सक्रिय भागीदारी ने उन्हें एक युवा और प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित किया.

किसे मिली वेनेजुएला की कमान?

निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को देश का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है. उन्हें मादुरो का सबसे भरोसेमंद सहयोगी माना जाता है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी डेल्सी रोड्रिग्ज को राष्ट्रपति के रूप में मान्यता देने की बात कही है. हालांकि, डेल्सी रोड्रिग्ज पर पहले से ही अमेरिका और यूरोपीय संघ की ओर से प्रतिबंध लगाए गए हैं और वह मादुरो सरकार की महत्वपूर्ण शख्सियत रही हैं.

