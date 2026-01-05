ओडिशा में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है. ओडिशा लोक सेवा आयोग (OPSC) ने सहायक कृषि अधिकारी यानी AAO भर्ती 2026 की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. यह नोटिफिकेशन 31 दिसंबर 2025 को जारी किया गया है. इस भर्ती के जरिए राज्य के कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग में ग्रुप-बी के कुल 118 पद भरे जाएंगे. खास बात यह है कि इन पदों में से 40 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं, जिससे महिला उम्मीदवारों को भी बड़ा मौका मिलेगा.

आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 10 जनवरी 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन की अंतिम तारीख 30 जनवरी 2026 तय की गई है. उम्मीदवार OPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. भर्ती से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी, जैसे पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और चयन से जुड़े नियम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं.

सहायक कृषि अधिकारी का पद उन युवाओं के लिए खास है, जिन्होंने कृषि या बागवानी की पढ़ाई की है और सरकारी सेवा में जाकर किसानों के साथ काम करना चाहते हैं. इस पद पर चयनित होने वाले अधिकारी किसानों को नई तकनीक, फसल सुधार और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने का काम करते हैं. ऐसे में यह नौकरी सम्मान के साथ-साथ समाज से जुड़कर काम करने का अवसर भी देती है.

कौन कर सकता है आवेदन

AAO पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि में स्नातक यानी बीएससी एग्रीकल्चर या बागवानी में स्नातक यानी बीएससी हॉर्टिकल्चर की डिग्री होना जरूरी है. आयोग ने साफ किया है कि इसके अलावा किसी अन्य डिग्री को इस पद के लिए मान्य नहीं माना जाएगा. यानी केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने कृषि या बागवानी विषय से स्नातक की पढ़ाई की हो.

इसके साथ ही उम्मीदवार को उड़िया भाषा का ज्ञान होना जरूरी है. आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को उड़िया पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए. अधिसूचना में उड़िया भाषा से जुड़े चार मानदंड दिए गए हैं, जिनमें से किसी एक को पूरा करना अनिवार्य है. इसके अलावा उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना भी जरूरी है.

आवेदन शुल्क

सहायक कृषि अधिकारी भर्ती 2026 के लिए आवेदन शुल्क भी तय किया गया है. सामान्य, ओबीसी और SEBC वर्ग के उम्मीदवारों को 700 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा. हालांकि आयोग की ओर से राहत देते हुए यह भी बताया गया है कि जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा के दोनों पेपर में शामिल होंगे, उन्हें यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा.

वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में पूरी छूट दी गई है. इन वर्गों के उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन उनके मामले में शुल्क वापसी की व्यवस्था लागू नहीं होगी.

कितनी मिलेगी सैलरी

सरकारी नौकरी में सैलरी सबसे बड़ा आकर्षण होती है और इस पद पर चयनित उम्मीदवारों को अच्छी तनख्वाह दी जाएगी. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति ओडिशा संशोधित वेतनमान नियम 2017 के तहत की जाएगी. सहायक कृषि अधिकारी का पद लेवल-10, सेल-1 में आता है.

इस पद पर शुरुआती मूल वेतन करीब 44,900 रुपये प्रति माह होगा. यह वेतन पहले के वेतनमान 9,300 से 34,800 रुपये और ग्रेड पे 4,600 रुपये के अनुसार तय किया गया है. इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से समय-समय पर मिलने वाला महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते भी सैलरी में जुड़ेंगे. इस तरह कुल मासिक आय और भी बेहतर हो सकती है.

