हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाVd Satheesan Salary: 2001 से विधायक हैं केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन, जानें उन्हें कितनी मिलती होगी सैलरी?

Vd Satheesan Salary: 2001 से विधायक हैं केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन, जानें उन्हें कितनी मिलती होगी सैलरी?

Vd Satheesan Salary: वीडी सतीशन केरल के नए मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं. 25 साल विधायक रहे सतीशन को बतौर सीएम भारी भरकम मासिक सैलरी मिलेगी, वहीं विधायक के तौर पर भी उनकी सैलरी अच्छी खासी है.

By : निधि पाल | Updated at : 14 May 2026 01:50 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • विधायकों को निधि, मुफ्त आवास, चिकित्सा व यात्रा सुविधाएं मिलती हैं.

Vd Satheesan Salary: केरल की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव की पटकथा लिखी जा चुकी है. कांग्रेस आलाकमान ने अनुभवी नेता वीडी सतीशन को राज्य की कमान सौंपने का औपचारिक ऐलान कर दिया है. 2001 से लगातार विधायक के रूप में जनता की सेवा कर रहे सतीशन अब केरल के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे. चुनाव नतीजों के बाद हुए इस फैसले ने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है. यह सिर्फ एक पद का हस्तांतरण नहीं है, बल्कि सतीशन के 25 वर्षों के संसदीय अनुभव पर आलाकमान के भरोसे की मुहर है. आइए जानें कि 2001 से विधायक रहे सतीशन की सैलरी कितनी होगी.

लगातार 25 वर्षों का विधायी सफर

वीडी सतीशन का राजनीतिक कद उनकी निरंतरता और जनता के बीच उनकी पकड़ से मापा जा सकता है. वह साल 2001 से लगातार विधानसभा के सदस्य चुने जाते रहे हैं. एक चौथाई सदी तक विधायक रहने का रिकॉर्ड बनाना किसी भी राजनेता के लिए बड़ी उपलब्धि है. इन 25 वर्षों के दौरान उन्होंने केरल की विधानसभा में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी धारदार आवाज उठाई है. उनके इसी अनुभव और विधायकों के बीच उनकी स्वीकार्यता को देखते हुए कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त चेहरा माना है.

मुख्यमंत्री पद की आकर्षक सैलरी

केरल के मुख्यमंत्री के रूप में वीडी सतीशन की सैलरी और भत्तों को लेकर भी लोगों में काफी उत्सुकता है. आधिकारिक आंकड़ों और वर्तमान संरचना के अनुसार, केरल के मुख्यमंत्री का कुल मासिक वेतन लगभग 1,85,000 रुपये होता है. इस राशि में मूल वेतन के साथ-साथ निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और अन्य विशेष सरकारी भत्ते भी शामिल किए गए हैं. अगर इस मासिक आय को सालाना आधार पर देखा जाए, तो मुख्यमंत्री की कुल वार्षिक आय लगभग 22.20 लाख रुपये बैठती है.

यह भी पढ़ें: क्या यूपी को है दो सीएम की जरूरत? इतिहास में हो चुका है ये कारनामा, दो मुख्यमंत्रियों के हाथ आई थी राज्य की कमान

करोड़ों की निजी संपत्ति का ब्यौरा

राजनीतिक जीवन के साथ-साथ सतीशन की आर्थिक स्थिति भी चर्चा का विषय रही है. 2026 के विधानसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग को सौंपे गए हलफनामे के मुताबिक, वीडी सतीशन की कुल संपत्ति 6 करोड़ रुपये से अधिक है. इस संपत्ति में उनकी चल और अचल संपत्तियां शामिल हैं. 

विधायक काल की वेतन वृद्धि

जब सतीशन ने 2001 में पहली बार विधायक के रूप में शपथ ली थी, तब विधायकों का वेतन बेहद सीमित हुआ करता था. उस दौर में मूल वेतन मात्र 5,000 से 10,000 रुपये के बीच हुआ करता था. हालांकि, बीते 25 वर्षों में विधायी वेतन में समय-समय पर भारी संशोधन हुए हैं. आज 2026 में भारत के विभिन्न राज्यों में एक विधायक का वेतन और भत्ते मिलाकर 1 लाख रुपये से लेकर 3.5 लाख रुपये तक पहुंच गए हैं. सतीशन ने वेतन के इस पूरे क्रमिक विकास को करीब से देखा है.

राज्यों के बीच वेतन का बड़ा अंतर

भारत में विधायकों का वेतन हर राज्य में अलग-अलग होता है. उच्च वेतन वाले राज्यों की सूची में तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कर्नाटक जैसे राज्य शामिल हैं, जहां विधायकों को 2 लाख रुपये से 3.5 लाख रुपये के बीच भुगतान किया जाता है. वहीं, मध्यम वेतन वाले राज्यों जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में यह आंकड़ा 1 लाख रुपये से 1.5 लाख रुपये के आसपास रहता है. केरल के मुख्यमंत्री और विधायकों का वेतन भी इसी संरचना के तहत निर्धारित किया गया है.

सरकारी भत्ते और सुविधाएं

सिर्फ सैलरी ही नहीं, बल्कि एक जनप्रतिनिधि को कई अन्य वित्तीय शक्तियां और सुविधाएं भी मिलती हैं. विधायकों को प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपये से 4 करोड़ रुपये तक का विधायक निधि फंड मिलता है, जिसे वे अपने क्षेत्र के विकास कार्यों में खर्च कर सकते हैं. इसके अलावा मुख्यमंत्री और विधायकों को मुफ्त आवास, उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं, टेलीफोन खर्च, मुफ्त यात्रा भत्ते और वाहन खरीदने के लिए सरकारी सब्सिडी जैसी विशेष सुविधाएं भी दी जाती हैं.

सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन

सतीशन जैसे दिग्गज नेता, जिन्होंने 25 साल तक सदन की सेवा की है, उनके लिए पेंशन के भी विशेष प्रावधान हैं. लगातार पांच कार्यकाल पूरे करने वाले विधायक को सेवानिवृत्ति के बाद आजीवन भारी पेंशन दी जाती है. कई राज्यों में यह पेंशन राशि 50,000 से 75,000 रुपये प्रति माह से भी अधिक होती है. मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद भी उनके पास ये वित्तीय लाभ और प्रोटोकॉल सुरक्षित रहते हैं, जो उनके दीर्घकालिक राजनीतिक करियर का प्रतिफल है.

यह भी पढ़ें: US-China करीब आए तो भारत के लिए खतरा या मौका? ट्रंप के दौरे पर शुरू हुई बड़ी बहस

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 14 May 2026 01:50 PM (IST)
Tags :
VD Satheesan Kerala New CM Vd Satheesan Salary
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
Vd Satheesan Salary: 2001 से विधायक हैं केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन, जानें उन्हें कितनी मिलती होगी सैलरी?
2001 से विधायक हैं केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन, जानें उन्हें कितनी मिलती होगी सैलरी?
शिक्षा
HBSE 10th Result 2026: हरियाणा बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, 89.60% स्टूडेंट हुए पास; ऐसे चेक करें अपना स्कोर
हरियाणा बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, 89.60% स्टूडेंट हुए पास; ऐसे चेक करें अपना स्कोर
शिक्षा
Career Options After 12th: 12वीं के बाद क्या करें? Arts, Commerce और Science वालों के लिए ये हैं सबसे बड़े करियर ऑप्शन
12वीं के बाद क्या करें? Arts, Commerce और Science वालों के लिए ये हैं सबसे बड़े करियर ऑप्शन
शिक्षा
CBSE Board 12th Result 2026: सीबीएसई ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, इस बार केवल इतने परसेंट स्टूडेंट्स हुए पास;पढ़ें लाइव अपडेट्स
CBSE ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, इस बार केवल इतने परसेंट स्टूडेंट्स हुए पास
Advertisement

वीडियोज

Breaking News: घर गिरे, पेड़..आंधी से उजाड़े हजारों आशियाने | UP Weather Update | CM Yogi
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
Sansani: दीवानी बेटी को मौत की सजा ! | Crime News | Uttar Pradesh News | Crime News Hindi
Janhit with Chitra Tripathi: सलाह मोदी की..सवाल आपका! | PM Modi Gold Appeal | Modi Convoy | Rahul
Prateek Yadav Death News: प्रतीक की डेथ मिस्ट्री...हो गया खुलासा! | Bharat ki Baat | Aparna Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कितनी संपत्ति के मालिक हैं केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन
कितनी संपत्ति के मालिक हैं केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Prateek Yadav Funeral LIVE: अपर्णा यादव के पिता अरविंद बिष्ट देंगे प्रतीक यादव को मुखाग्नि, कुछ देर में अंतिम संस्कार
LIVE: अपर्णा यादव के पिता अरविंद बिष्ट देंगे प्रतीक यादव को मुखाग्नि, कुछ देर में अंतिम संस्कार
बिजनेस
Explained: क्या रूस से ऑयल इम्पोर्ट का ऑप्शन बाकी, रूसी मंत्री ने क्यों कहा भारत तेल की चिंता न करे? जानें पर्दे के पीछे की कहानी
क्या रूस से ऑयल इम्पोर्ट का ऑप्शन बाकी, रूसी मंत्री ने क्यों कहा भारत तेल की चिंता न करे?
बॉलीवुड
फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी जुनैद खान को कैसे मिल रहा काम? 'एक दिन' एक्टर बोले- 'आमिर खान का बेटा होने....'
फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी जुनैद खान को कैसे मिल रहा काम? एक्टर बोले- 'आमिर खान का बेटा...'
शिक्षा
WB WBCHSE HS Result 2026: पश्चिम बंगाल बोर्ड 12वीं की परीक्षा में अद्रित पाल ने किया टॉप, इस लिंक से फटाफट चेक करें अपना रिजल्ट
पश्चिम बंगाल बोर्ड 12वीं की परीक्षा में अद्रित पाल ने किया टॉप, इस लिंक से फटाफट चेक करें अपना रिजल्ट
एग्रीकल्चर
भारत में कितनी है महिला किसानों की संख्या? जानिए किस खेती में इनका सबसे ज्यादा है योगदान
भारत में कितनी है महिला किसानों की संख्या? जानिए किस खेती में इनका सबसे ज्यादा है योगदान
ट्रेंडिंग
Viral Video: 'गजब हैं पाकिस्तानी' तरबूज बेचने के लिए नंगे होकर डांस कर रहे पड़ोसी, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
'गजब हैं पाकिस्तानी' तरबूज बेचने के लिए नंगे होकर डांस कर रहे पड़ोसी, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
टेक्नोलॉजी
Google Chrome बिना बताए डाउनलोड कर रहा है 4GB की AI फाइल, ये है इसे रोकने और डिलीट करने का तरीका
Google Chrome बिना बताए डाउनलोड कर रहा है 4GB की AI फाइल, ये है इसे रोकने और डिलीट करने का तरीका
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget