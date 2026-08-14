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हिंदी न्यूज़शिक्षाCG बोर्ड 10वीं 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड

CG बोर्ड 10वीं 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड

CGBSE ने 10वीं और 12वीं की दूसरी मुख्य/अवसर परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. बोर्ड ने दोनों कक्षाओं के सप्लीमेंट्री परीक्षा के नतीजे ऑनलाइन जारी किए हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 14 Aug 2026 02:42 PM (IST)
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CGBSE Supplementary Result 2026: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर (CGBSE) ने 10वीं और 12वीं की दूसरी मुख्य/अवसर परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. बोर्ड ने दोनों कक्षाओं के सप्लीमेंट्री परीक्षा के नतीजे ऑनलाइन जारी किए हैं. जिन छात्रों ने जुलाई में आयोजित परीक्षा में हिस्सा लिया था, वह अब अपना स्कोर कार्ड सीजीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cgbse.nic.in पर जाकर देख सकते हैं. रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को रोल नंबर और कैप्चा भरना होगा. ऑनलाइन जारी स्कोर कार्ड में छात्रों के विषयवार अंक और उनके पास या फेल की स्थिति की जानकारी दी गई है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 14 Aug 2026 02:42 PM (IST)
Tags :
CG Board Result 2026 CGBSE Result 2026 CG Board 10th Result 2026 CG Board 12th Result 2026
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