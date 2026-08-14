CG बोर्ड 10वीं 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड
CGBSE ने 10वीं और 12वीं की दूसरी मुख्य/अवसर परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. बोर्ड ने दोनों कक्षाओं के सप्लीमेंट्री परीक्षा के नतीजे ऑनलाइन जारी किए हैं.
CGBSE Supplementary Result 2026: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर (CGBSE) ने 10वीं और 12वीं की दूसरी मुख्य/अवसर परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. बोर्ड ने दोनों कक्षाओं के सप्लीमेंट्री परीक्षा के नतीजे ऑनलाइन जारी किए हैं. जिन छात्रों ने जुलाई में आयोजित परीक्षा में हिस्सा लिया था, वह अब अपना स्कोर कार्ड सीजीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cgbse.nic.in पर जाकर देख सकते हैं. रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को रोल नंबर और कैप्चा भरना होगा. ऑनलाइन जारी स्कोर कार्ड में छात्रों के विषयवार अंक और उनके पास या फेल की स्थिति की जानकारी दी गई है.
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