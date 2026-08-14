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हिंदी न्यूज़शिक्षाउत्तराखंड के छात्रों को मिलेगी फ्री ऑनलाइन कोचिंग, सरकार ला रही नई योजना

उत्तराखंड के छात्रों को मिलेगी फ्री ऑनलाइन कोचिंग, सरकार ला रही नई योजना

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना 2026 के तहत यूनिवर्सिटी और सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 14 Aug 2026 12:05 PM (IST)
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Uttarakhand Free Online Coaching: उत्तराखंड में हायर एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए राज्य सरकार जल्द ही एक नई योजना शुरू करने जा रही है. मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना 2026 के तहत यूनिवर्सिटी, सरकारी कॉलेज और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना को मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसका औपचारिक शुभारंभ होने की उम्मीद है.

सरकार का कहना है कि इस योजना का खास फायदा राज्य के दूरदराज और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले छात्रों को मिलेगा. ऐसे छात्र जिन्हें अपने आसपास कोचिंग की सुविधा नहीं मिल पाती है, जो महंगी प्राइवेट कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते हैं, वे अब ऑनलाइन माध्यम से घर से ही तैयारी कर सकेंगे. 

किन परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे छात्र?

मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना 2026 के तहत छात्रों को कई तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन कोचिंग और पढ़ाई से जुड़ी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. इसमें यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षाएं, सीडीएस बैंकिंग, रेलवे और एससी जैसी परीक्षा शामिल है. इसके अलावा योजना के दायरे में कई प्रवेश और पात्रता परीक्षाएं भी रखी गई है. इनमें से टीएटी, एमएटी, गेट, नेट और सीएसआईआर-नेट शामिल है. इस तरह छात्र सरकारी नौकरी की प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ उच्च शिक्षा और दूसरी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकेंगे. 

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यूनिवर्सिटी और सरकारी कॉलेजों के छात्रों को भी फायदा 

यह योजना उत्तराखंड के यूनिवर्सिटी के साथ-साथ सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी होंगी. इसमें ऑनलाइन माध्यम से कोचिंग और स्टडी सपोर्ट उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि छात्रों को तैयारी के लिए अलग से कोचिंग संस्थान जाने की जरूरत ना पड़े. 

पहाड़ी और दूरदराज के छात्रों पर फोकस 

उत्तराखंड के पहाड़ी और दूरदराज इलाकों में रहने वाले छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अक्सर कोचिंग सेंटर की सुविधा आसानी से नहीं मिल पाती है. वहीं प्राइवेट कोचिंग की फीस भी बहुत ज्यादा होती है. ऐसे में सरकार ने इस समस्या को ध्यान में रखते हुए इस योजना में मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था की है. इसके जरिए छात्रों को घर से ही पढ़ाई और परीक्षा से जुड़ी तैयारी की सहायता मिल सकेगी. वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी के बाद अभी योजना के औपचारिक लॉन्च की तैयारी है, हालांकि योजना की लाॅन्चिंग की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है. योजना लॉन्च होने के बाद सरकार छात्रों के लिए ऑनलाइन कोचिंग शुरू करेगी.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 14 Aug 2026 12:05 PM (IST)
Tags :
Education News Uttarakhand Free Online Coaching Free Coaching Scheme Mukhyamantri Yuva Bhavishya Nirman Yojana
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