कब जारी होगा UP TET 2026 का रिजल्ट? इन उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी

UPTET Result 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 में शामिल हुए लाखों उम्मीदवारों का इंतजार जल्दी खत्म हो सकता है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (USESSC) जल्द ही UPTET 2026 का रिजल्ट जारी कर सकता है. हालांकि आयोग की ओर से अभी तक रिजल्ट जारी करने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है. लेकिन अलग-अलग रिपोर्ट्स के अनुसार आयोग ने परीक्षा की ओएमआर शीटाें की स्कैनिंग का काम लगभग पूरा कर लिया है. ऐसे में अब अगला चरण ओएमआर शीटाें के मूल्यांकन और रिजल्ट तैयार करना होगा. ऐसे में यह उम्मीद लगाई जा रही है कि रिजल्ट अगस्त 2026 में जारी होने की संभावना है. रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपना स्कोर कार्ड आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in और updeled.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे.

कब हुई थी UPTET 2026 की परीक्षा?

इस साल UPTET 2026 परीक्षा का आयोजन 2 जुलाई से 4 जुलाई 2026 तक किया गया था. परीक्षा राज्य के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक बनने की पात्रता तय करने के लिए आयोजित की गई थी. आयोजित परीक्षा प्रदेश के 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में हुई, जिसमें करीब 17 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया.

रिजल्ट जारी होने के बाद ऐसे करें चेक

रिजल्ट घोषित होने के बाद उसे चेक करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in और updeled.gov.in पर जाएं.

इसके बाद होम पेज पर दिए गए UPTET Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.

अब अपना लॉगिन डिटेल दर्ज करें.

डिटेल सबमिट करते ही स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा.

इसके बाद अब आप स्कोर कार्ड डाउनलोड करें और फ्यूचर के लिए उसका प्रिंट सुरक्षित रख लें.

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स्कोरकार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी?

UPTET 2026 के स्कोर कार्ड में अभ्यर्थी का नाम, रोल नंबर, प्राप्त अंक, क्वालीफाइंग स्टेटस और परीक्षा से जुड़ी अन्य जरूरी जानकारी हो दर्ज होगी. आयोग की ओर उम्मीदवार को सलाह दी गई है कि डाउनलोड करने के बाद स्कोरकार्ड में दर्ज सभी जानकारी के जांच अच्छी तरह कर लें.

पास होने के लिए कितने अंक जरूरी?

UPTET 2026 में सफल घोषित होने के लिए सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को 60 प्रतिशत यानी 150 में से कम से कम 90 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है. वहीं एसटी, एससी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत यानी 150 में से 82 अंक निर्धारित किए गए हैं.

सफल उम्मीदवारों को मिलेगा लाइफटाइम प्रमाण पत्र

जो व्यक्ति UPTET 2026 में निर्धारित न्यूनतम अंक हासिल कर परीक्षा पास करेंगे, उन्हें UPTET पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा. यह प्रमाण पत्र आजीवन वैध रहेगा. यानी उम्मीदवारों को इसकी वैधता खत्म होने पर दोबारा परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि केवल UPTET पास करने से सरकारी शिक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति नहीं मिलेगी. यह परीक्षा केवल शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता प्रदान करती है.

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