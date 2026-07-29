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हिंदी न्यूज़शिक्षाराजस्थान में 24 हजार से ज्यादा सफाई कर्मचारी भर्ती, बिना परीक्षा मिलेगा मौका 

राजस्थान में 24 हजार से ज्यादा सफाई कर्मचारी भर्ती, बिना परीक्षा मिलेगा मौका 

इस भर्ती की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि चयन के लिए न तो लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी और न ही इंटरव्यू लिया जाएगा. अभ्यर्थियों का चयन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 29 Jul 2026 10:53 AM (IST)
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स्वायत्त शासन विभाग ( Department of Local Self Government) ने राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 का ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है. इस भर्ती अभियान के तहत राज्य के 183 नगरीय निकायों में 24,000 से ज्यादा संविदा सफाई कर्मचारी पदों पर भर्ती की जाएगी. खास बात यह है कि भर्ती के लिए किसी भी शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं रखी गई है. यानी जिन अभ्यर्थियों ने कभी स्कूल की पढ़ाई नहीं कि वह भी निर्धारित अनुभव की शर्तें पूरी होने पर आवेदन कर सकेंगे. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 अगस्त 2026 से शुरू हो रही है. 

नहीं होगी लिखित परीक्षा या इंटरव्यू 

इस भर्ती की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि चयन के लिए न तो लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी और न ही इंटरव्यू लिया जाएगा. अभ्यर्थियों का चयन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा. प्रत्येक नगरीय निकाय के लिए अलग-अलग लॉटरी निकाली जाएगी. विभाग के अनुसार संबंधित नगरीय निकाय में कम से कम एक साल तक सफाई कार्य का एक्सपीरियंस रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी. अगर किसी निकाय में पर्याप्त एलिजिबल उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो राजस्थान के दूसरे नगरीय निकायों में कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को भी लॉटरी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा. 

कौन कर सकता है आवेदन? 

भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का राजस्थान का स्थायी निवासी होना जरूरी है. इसके लिए किसी भी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन अभ्यर्थी का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी जरूरी होगा. इसके अलावा उम्मीदवार के पास कम से कम 1 वर्ष का सफाई कार्य का अनुभव होना चाहिए. यह अनुभव लगातार या अलग-अलग अवधि का भी हो सकता है. अनुभव प्रमाण पत्र नोटिस में निर्धारित सक्षम प्राधिकारी की और से जारी किया गया होना चाहिए. प्रत्येक अभ्यर्थी केवल 183 नगरीय निकायों में से किसी एक के लिए ही आवेदन कर सकेगा. 

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आयु सीमा और आवेदन फीस

भर्ती के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है. आयु की गणना 1 जनवरी 2027 के आधार पर होगी. सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट भी मिलेगी. वहीं भर्ती के लिए आवेदन करने वाले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा, आरक्षित वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया है.

कब और कैसे करें आवेदन 

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 अगस्त से शुरू होगी. इच्छुक और पात्र उम्मीदवार भर्ती पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन पत्र भरने के बाद निर्धारित कैटेगरी के अनुसार फीस जमा कर ऑनलाइन पेमेंट करना होगा.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 29 Jul 2026 10:53 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Government Jobs Rajasthan Safai Karmchari Recruitment 2026 Rajasthan Safai Karamchari Vacancy
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