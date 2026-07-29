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हिंदी न्यूज़शिक्षाNurse recruitment 2026: नर्स के 312 पदों पर भर्ती, ऐसे करें आवेदन

Nurse recruitment 2026: नर्स के 312 पदों पर भर्ती, ऐसे करें आवेदन

इस भर्ती के लिए केवल महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकती है. उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बीएससी नर्सिंग या जीएनएम होना चाहिए.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 29 Jul 2026 08:53 AM (IST)
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Nurse recruitment 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही महिला नर्सिंग अभ्यर्थियों के लिए HPRCA में बड़ा मौका निकला है. हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 312 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. भर्ती 5 वर्ष के एंगेजमेंट आधार पर की जाएगी. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 जुलाई 2026 सुबह 10:00 बजे से शुरू होगी और इच्छुक अभ्यर्थी 29 अगस्त 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे. 

कौन कर सकता है आवेदन? 

इस भर्ती के लिए केवल महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकती है. उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बीएससी नर्सिंग या जीएनएम होना चाहिए. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग (HPNRC) शिमला में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है. आयोग के अनुसार उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश की बोनाफाइड निवासी होनी चाहिए. अगर कोई अभ्यर्थी बोनाफाइड नहीं है तो उसके लिए हिमाचल प्रदेश के किसी संस्थान से 10वीं और 12वीं पास होना आवश्यक है. 

भर्ती के लिए आयु सीमा और चयन प्रक्रिया 

इस भर्ती के लिए आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी. आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष निर्धारित की गई है. राज्य सरकार के नियमों के अनुसार एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और दूसरे एलिजिबल आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी. वहीं भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले सीबीटी या ओएमआर आधारित स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित किया जाएगा. परीक्षा में 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके लिए 90 मिनट का समय मिलेगा, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा. लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, इसके बाद अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी. 

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सैलरी और आवेदन फीस 

चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 5 वर्ष के एंगेजमेंट आधार पर की जाएगी. चयन होने पर उम्मीदवार को 25,000 प्रतिमाह का निश्चित मानदेय दिया जाएगा. इस भर्ती के लिए सभी कैटेगरी अभ्यर्थियों को 800 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. इसमें 100 रुपये परीक्षा शुल्क और 700 रुपये प्रोसेसिंग फीस शामिल है. आवेदन में संशोधन करने के लिए करेक्शन विंडो के दौरान 100 रुपये अतिरिक्त फीस देना देनी होगी. 

 भर्ती के लिए ऐसे करें आवेदन

  • इच्छुक अभ्यर्थी सबसे पहले एचपीआरसीए के ऑफिशियल पोर्टल hprca.hp.gov.in पर जाए.
  • इसके बाद वहां जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा करें.
  • लॉगिन कर असिस्टेंट स्टाफ नर्सिंग भर्ती के आवेदन फॉर्म में पर्सनल और एजुकेशनल जानकारी भरें.
  • अब जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें और फीस जमा करें.
  • फीस जमा करने के बाद आवेदक को फॉर्म एक बार फिर से पढ़कर सबमिट कर उसका प्रिंट सुरक्षित रख लें.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 29 Jul 2026 08:53 AM (IST)
Tags :
Nurse Vacancy HPRCA Recruitment 2026 Nurse Recruitment 2026 Himachal Nurse Vacancy
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