संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा पास करना आसान नहीं. लाखों छात्र हर साल इस कठिन परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही अपने सपनों को सच कर पाते हैं. बुलंदशहर जिले के रघुनाथपुर गांव के रहने वाले पवन कुमार ने न केवल कठिन परिस्थितियों का सामना किया, बल्कि अपने हौसले और लगन के दम पर आईएएस बनने का सपना साकार किया. उनकी कहानी गरीबी, संघर्ष और उम्मीद की मिसाल है.

पवन का परिवार बेहद साधारण था. उनके पिता मुकेश कुमार, मनरेगा में मजदूरी करते थे. घर की हालत इतनी खराब थी कि दीवारें टूट चुकी थीं और छत की जगह तिरपाल और पॉलिथिन का सहारा लेना पड़ता था. बारिश या धूप में भी परिवार यही तिरपाल से खुद को ढकता था. इतने अभाव के बीच, पवन के अंदर पढ़ाई की गहरी लगन और कुछ कर गुजरने की चाह ने जन्म लिया.

पवन के परिवार ने उनके सपनों को पंख देने के लिए अपनी सारी हिम्मत और मेहनत लगा दी. पिता ने 3200 रुपये में सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदा ताकि पवन पढ़ाई कर सके. मां ने अपने थोड़े‑बहुत गहने बेच दिए और बहनों ने भी अपनी छोटी‑छोटी बचत को जोड़कर पवन को कोचिंग के खर्च में मदद की. यह परिवार की निस्वार्थ भक्ति और विश्वास था जिसने पवन को आगे बढ़ाया.

कठिनाइयों के बावजूद हिम्मत नहीं हारी

पवन कुमार ने सिविल सेवा की तैयारी दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में शुरू की. शुरुआत में उन्हें लगातार असफलता मिली. पहले दो प्रयासों में सफलता हाथ नहीं लगी. लेकिन पवन ने हार नहीं मानी. उनके पास पीछे लौटने का कोई विकल्प नहीं था. उन्होंने दिन-रात पढ़ाई की, ज्यादातर समय सेल्फ स्टडी में बिताया और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया. उनकी मेहनत रंग लाई. UPSC 2023 के नतीजे में पवन ने 239वीं रैंक हासिल की और आईएएस बनने में सफलता प्राप्त की. गरीबी और सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने इतिहास रच दिया.

यह भी पढ़ें - पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद का बड़ा फैसला, बाढ़ प्रभावित छात्रों को मिलेगी फ्री डुप्लीकेट सर्टिफिकेट की सुविधा

शिक्षा का सफर

पवन ने अपने प्रारंभिक शिक्षा की पढ़ाई बुलंदशहर के नवोदय विद्यालय से की. इसके बाद ग्रेजुएशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरा किया. उन्होंने जेएनयू में एमए के लिए एडमिशन लिया, लेकिन एक साल बाद अपनी प्राथमिकता के अनुसार इसे छोड़ दिया.

2022 में पवन का चयन सिर्फ एक अंक की कमी के कारण नहीं हो पाया था. यह असफलता भी उनके हौसले को नहीं तोड़ पाई. गरीबी, कठिनाइयाँ और सीमित संसाधन उनके सपने की राह में बाधा नहीं बन पाए. उन्होंने अपने जुनून और आत्मविश्वास से आईएएस बनने का इतिहास रच दिया.

यह भी पढ़ें - बिहार में निकली 370 से ज्यादा पदों पर भर्तियां, जानें कौन और कैसे कर सकते हैं अप्लाई







Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI