UPSC में AIR-2 हासिल करने के बाद भी IAS नहीं चुनेंगी राजेश्वरी सुवे, जानें क्यों चुनी अलग राह?

UPSC AIR-2 Rajeshwari Suve: देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में गिनी जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा यानी यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट सामने आ चुका है. इस बार भी कई शानदार कहानियां सामने आई हैं. राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर टॉप किया. तो वहीं तमिलनाडु की राजेश्वरी सुवे एम ने ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है. आम तौर पर इतनी ऊंची रैंक पाने वाले उम्मीदवार IAS सर्विस चुनना पसंद करते हैं.

लेकिन राजेश्वरी का सपना थोड़ा अलग है. उन्होंने साफ कहा है कि उनका लक्ष्य प्रशासनिक कुर्सी नहीं है. इसलिए इतनी शानदार रैंक मिलने के बाद भी वह आईएएस के बजाय IAS की बजाए इस सर्विस में जाने का फैसला कर चुकी हैं. जानें क्या है राजेश्वरी सुवे की कहानी और आखिर क्यों लिया उन्होंने IAS न बनने का फैसला.

जाॅब करते हुए हासिल की UPSC टॉप रैंक

राजेश्वरी सुवे एम तमिलनाडु के मदुरई की रहने वाली हैं. उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रेजुएशन किया है और पढ़ाई के दौरान ही सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी थी. फिलहाल वह डिप्टी कलेक्टर के तौर पर ट्रेनिंग ले रही हैं. प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालते हुए उन्होंने यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी जारी रखी. य

ही उनकी मेहनत और अनुशासन का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है. देशभर के लाखों उम्मीदवार हर साल इस परीक्षा में बैठते हैं. लेकिन बहुत कम लोग ही टॉप रैंक तक पहुंच पाते हैं. ऐसे में काम के साथ तैयारी कर AIR-2 हासिल करना उनकी मेहनत और लगन को दिखाता है.

यह भी पढ़ें: UPSC सिविल सर्विस में 958 कैंडिडेट्स सफल, जानें इसमें कितने बनेंगे IAS-IPS और IFS-IRS?

इस वजह से IAS नहीं बनेंगी

यूपीएसी में सेकेंट टाॅपर होने के बावजूद भी राजेश्वरी सुवे आईएएस नहीं बनना चाहती हैं. जबकि बहुत से लोग आईएस न बन पाने के चलते दोबारा अटेंप्ट देते हैं. अपने इस फैसले के पीछे राजेश्वरी ने एक इंटरव्यू में बताती हैं कि वर्दी वाली नौकरी का सपना उनका कॉलेज के दिनों से ही है. उस समय वह एनसीसी कैडेट थीं और वहीं से उन्हें डिसिप्लिन, लीडरशिप और सर्विस का एक्सपीरिएंस मिला. एनसीसी के दौरान उन्होंने पुलिस और सुरक्षा सेवाओं से जुड़े काम को करीब से समझा.

इसी एक्सपीरिएंस ने उनके मन में आईपीएस बनने का लक्ष्य तय कर दिया. उनका मानना है कि पुलिस सेवा में रहकर समाज के बीच सीधे काम करने और बदलाव लाने का मौका मिलता है. यही वजह है कि शानदार रैंक मिलने के बाद भी उन्होंने आईएएस नहीं बल्कि आईपीएस को ही अपनी पहली पसंद बताया है.

यह भी पढ़ें: Anuj Agnihotri UPSC Topper: कौन हैं अनुज अग्निहोत्री और कहां के रहने वाले, जिन्हें यूपीएससी की टॉपर लिस्ट में मिला पहला नंबर?

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI