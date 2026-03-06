हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाUPSC में AIR-2 हासिल करने के बाद भी IAS नहीं चुनेंगी राजेश्वरी सुवे, जानें क्यों चुनी अलग राह?

UPSC में AIR-2 हासिल करने के बाद भी IAS नहीं चुनेंगी राजेश्वरी सुवे, जानें क्यों चुनी अलग राह?

UPSC AIR-2 Rajeshwari Suve: यूपीएससी 2025 में AIR-2 हासिल करने वाली राजेश्वरी सुवे ने आईएएस के बजाय इस सर्विस चुनने का फैसला किया है. जान लीजिए इस बड़े फैसले के पीछे की कहानी.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 06 Mar 2026 05:12 PM (IST)
Preferred Sources

UPSC AIR-2 Rajeshwari Suve: देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में गिनी जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा यानी यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट सामने आ चुका है. इस बार भी कई शानदार कहानियां सामने आई हैं. राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर टॉप किया. तो वहीं तमिलनाडु की राजेश्वरी सुवे एम ने ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है. आम तौर पर इतनी ऊंची रैंक पाने वाले उम्मीदवार IAS सर्विस चुनना पसंद करते हैं. 

लेकिन राजेश्वरी का सपना थोड़ा अलग है. उन्होंने साफ कहा है कि उनका लक्ष्य प्रशासनिक कुर्सी नहीं है. इसलिए इतनी शानदार रैंक मिलने के बाद भी वह आईएएस के बजाय IAS की बजाए इस सर्विस में जाने का फैसला कर चुकी हैं. जानें क्या है राजेश्वरी सुवे की कहानी और आखिर क्यों लिया उन्होंने IAS न बनने का फैसला.

जाॅब करते हुए हासिल की UPSC टॉप रैंक 

राजेश्वरी सुवे एम तमिलनाडु के मदुरई की रहने वाली हैं. उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रेजुएशन किया है और पढ़ाई के दौरान ही सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी थी. फिलहाल वह डिप्टी कलेक्टर के तौर पर ट्रेनिंग ले रही हैं. प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालते हुए उन्होंने यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी जारी रखी. य

ही उनकी मेहनत और अनुशासन का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है. देशभर के लाखों उम्मीदवार हर साल इस परीक्षा में बैठते हैं. लेकिन बहुत कम लोग ही टॉप रैंक तक पहुंच पाते हैं. ऐसे में काम के साथ तैयारी कर AIR-2 हासिल करना उनकी मेहनत और लगन को दिखाता है. 

यह भी पढ़ें: UPSC सिविल सर्विस में 958 कैंडिडेट्स सफल, जानें इसमें कितने बनेंगे IAS-IPS और IFS-IRS?

इस वजह से IAS नहीं बनेंगी

यूपीएसी में सेकेंट टाॅपर होने के बावजूद भी राजेश्वरी सुवे आईएएस नहीं बनना चाहती हैं. जबकि बहुत से लोग आईएस न बन पाने के चलते दोबारा अटेंप्ट देते हैं. अपने इस फैसले के पीछे राजेश्वरी ने एक इंटरव्यू में बताती हैं कि वर्दी वाली नौकरी का सपना उनका कॉलेज के दिनों से ही है. उस समय वह एनसीसी कैडेट थीं और वहीं से उन्हें डिसिप्लिन, लीडरशिप और सर्विस का एक्सपीरिएंस मिला. एनसीसी के दौरान उन्होंने पुलिस और सुरक्षा सेवाओं से जुड़े काम को करीब से समझा. 

इसी एक्सपीरिएंस ने उनके मन में आईपीएस बनने का लक्ष्य तय कर दिया. उनका मानना है कि पुलिस सेवा में रहकर समाज के बीच सीधे काम करने और बदलाव लाने का मौका मिलता है. यही वजह है कि शानदार रैंक मिलने के बाद भी उन्होंने आईएएस नहीं बल्कि आईपीएस को ही अपनी पहली पसंद बताया है.

यह भी पढ़ें: Anuj Agnihotri UPSC Topper: कौन हैं अनुज अग्निहोत्री और कहां के रहने वाले, जिन्हें यूपीएससी की टॉपर लिस्ट में मिला पहला नंबर?

 

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read
Published at : 06 Mar 2026 05:12 PM (IST)
Tags :
Education संघ लोक सेवा आयोग UPSC Result UPSC Result 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
UPSC में AIR-2 हासिल करने के बाद भी IAS नहीं चुनेंगी राजेश्वरी सुवे, जानें क्यों चुनी अलग राह?
UPSC में AIR-2 हासिल करने के बाद भी IAS नहीं चुनेंगी राजेश्वरी सुवे, जानें क्यों चुनी अलग राह?
शिक्षा
UPSC Result 2025: परचून की दुकान चलाने वाले की बेटी आस्था जैन बनीं IAS, एक साल में इतनी सुधार ली UPSC रैंकिंग
परचून की दुकान चलाने वाले की बेटी आस्था जैन बनीं IAS, एक साल में इतनी सुधार ली UPSC रैंकिंग
शिक्षा
कैसे शुरू करें UPSC CSE 2026 की तैयारी, क्या कहते हैं टॉपर्स और एक्सपर्ट्स?
कैसे शुरू करें UPSC CSE 2026 की तैयारी, क्या कहते हैं टॉपर्स और एक्सपर्ट्स?
शिक्षा
UPSC सिविल सर्विस में 958 कैंडिडेट्स सफल, जानें इसमें कितने बनेंगे IAS-IPS और IFS-IRS?
UPSC सिविल सर्विस में 958 कैंडिडेट्स सफल, जानें इसमें कितने बनेंगे IAS-IPS और IFS-IRS?
Advertisement

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP ने 9-10 मार्च को अपने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप, लोकसभा स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर हो सकती है चर्चा
BJP ने 9-10 मार्च को अपने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप, लोकसभा स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर हो सकती है चर्चा
हरियाणा
UPSC Result: BJP नेता के बेटे ने किया कमाल, ऑल इंडिया में लाया 3rd रैंक
UPSC रिजल्ट: BJP नेता के बेटे ने किया कमाल, ऑल इंडिया में लाया 3rd रैंक
विश्व
दुश्मनों के बीच अकेला पड़ा ईरान! रूस और चीन क्यों मदद से पीछे हटे, 4 बड़ी वजहों से जानें पूरा खेल
दुश्मनों के बीच अकेला पड़ा ईरान! रूस और चीन क्यों मदद से पीछे हटे, 4 बड़ी वजहों से जानें पूरा खेल
बॉलीवुड
जान्हवी कपूर 29वें बर्थडे पर पहुंचीं तिरुमाला मंदिर, नंगे पैर चढ़ीं 3500 सीढ़ियां, भगवान का लिया आशीर्वाद
जान्हवी कपूर 29वें बर्थडे पर पहुंचीं तिरुमाला मंदिर, नंगे पैर चढ़ीं 3500 सीढ़ियां, भगवान का लिया आशीर्वाद
क्रिकेट
पाकिस्तानी मोहम्मद आमिर ने फिर मार दिया ताना, अभिषेक शर्मा पर दिया भड़काऊ बयान, जानें क्या कहा
पाकिस्तानी मोहम्मद आमिर ने फिर मार दिया ताना, अभिषेक शर्मा पर दिया भड़काऊ बयान
इंडिया
देश में नहीं होगी रसोई गैस की किल्लत, मिडिल ईस्ट में जंग के बीच सरकार ने LPG प्रोडक्शन बढ़ाने का दिया आदेश
देश में नहीं होगी रसोई गैस की किल्लत, जंग के बीच सरकार ने LPG प्रोडक्शन बढ़ाने का दिया आदेश
ट्रेंडिंग
सड़क पर बैठी गाय पर चढ़ा दी Breeza, वीडियो देख खौलने लगेगा आपका भी खून
सड़क पर बैठी गाय पर चढ़ा दी Breeza, वीडियो देख खौलने लगेगा आपका भी खून
लाइफस्टाइल
Alcohol And Erectile Dysfunction: क्या शराब पीने से बेहतर होती है बेडरूम परफॉर्मेंस? एक्सपर्ट से समझें पूरा टेक्निकल लोचा
क्या शराब पीने से बेहतर होती है बेडरूम परफॉर्मेंस? एक्सपर्ट से समझें पूरा टेक्निकल लोचा
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
ENT LIVE
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Embed widget