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हिंदी न्यूज़शिक्षाUPSC Success Story: सिर्फ एक साल की तैयारी, बिना कोचिंग बनीं आईएएस; जानें अनन्या की कहानी

UPSC Success Story: सिर्फ एक साल की तैयारी, बिना कोचिंग बनीं आईएएस; जानें अनन्या की कहानी

प्रयागराज की अनन्या सिंह ने बिना कोचिंग सिर्फ एक साल की तैयारी में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2019 में ऑल इंडिया रैंक 51 हासिल की. आइए जानते हैं उनकी कहानी.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 09 Apr 2026 07:05 AM (IST)
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देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में गिनी जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा को पास करना आसान नहीं माना जाता. कई उम्मीदवार सालों तक तैयारी करते हैं, कोचिंग लेते हैं, नोट्स बनाते हैं और फिर भी सफलता दूर रह जाती है. लेकिन प्रयागराज की एक बेटी ने इस धारणा को बदल दिया. कम समय में, बिना कोचिंग के और पूरी लगन से पढ़ाई कर अनन्या सिंह ने वह कर दिखाया, जिसे लोग वर्षों की मेहनत का परिणाम मानते हैं.

10वीं-12वीं  में किया टॉप

अनन्या का सपना बचपन से ही आईएएस अधिकारी बनने का था. पढ़ाई में वह शुरू से ही तेज रहीं. उनकी शुरुआती पढ़ाई सेंट मैरी कान्वेंट स्कूल प्रयागराज से हुई. 10वीं की बोर्ड परीक्षा में उन्होंने 96 प्रतिशत अंक हासिल किए. 12वीं में तो उन्होंने 98.25 प्रतिशत अंक लाकर जिला टॉपर बनने का गौरव पाया. दोनों ही कक्षाओं में वह CISCE बोर्ड से जिला टॉपर रहीं.

यहां से किया ग्रेजुएशन

स्कूल के बाद अनन्या ने दिल्ली का रुख किया और श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन पूरा किया. कॉलेज के अंतिम वर्ष में उन्होंने तय किया कि अब यूपीएससी की तैयारी शुरू करनी है. उन्होंने किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया. अपने दम पर किताबें जुटाईं, सिलेबस समझा और नोट्स बनाने शुरू किए.

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कितने घंटे करती थीं पढ़ाई?

अनन्या रोज 7 से 8 घंटे पढ़ाई करती थीं. जब आधार मजबूत हो गया, तो उन्होंने रोज 6 घंटे की तय पढ़ाई का नियम बना लिया. खास बात यह रही कि उन्होंने प्रारंभिक (प्रीलिम्स) और मुख्य परीक्षा (मेंस) की तैयारी साथ-साथ की. उनके अनुसार, नोट्स बनाना उनकी सबसे बड़ी ताकत बना. लिखकर पढ़ने से बातें दिमाग में बैठ जाती थीं और दोहराना भी आसान हो जाता था.

मिली थी ये रैंक

साल 2019 में उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा दी. जब परिणाम आया, तो उन्हें खुद भरोसा नहीं हुआ. उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 51 हासिल की. सिर्फ 22 साल की उम्र में उन्होंने अपना बचपन का सपना पूरा कर लिया. आज अनन्या प्रशासनिक सेवा में अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं और West Bengal कैडर में तैनात हैं.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 09 Apr 2026 07:05 AM (IST)
Tags :
Education संघ लोक सेवा आयोग UPSC Success Story UPSC CSE AIR 51 IAS Ananya Singh Biography
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