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IPL में आज राजस्थान और मुंबई आमने-सामने, जानें दोनों टीमों के कप्तानों की एजुकेशन
आज राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस की टीम क्रिकेट के मैदान में आमने सामने होंगी. ऐसे में सभी की निगाहें दोनों टीमों के कप्तानों पर होंगी.
आईपीएल के 19वें सीजन का 13वां मैच आज गुवाहाटी के में खेला जाएगा. राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस आमने-सामने होंगी. अंक तालिका में राजस्थान दूसरे स्थान पर है, जबकि मुंबई छठे पायदान पर. पिछले मैच में हार के बाद मुंबई वापसी की तलाश में है.
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Published at : 07 Apr 2026 03:26 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion