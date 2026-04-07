हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाIPL में आज राजस्थान और मुंबई आमने-सामने, जानें दोनों टीमों के कप्तानों की एजुकेशन

IPL में आज राजस्थान और मुंबई आमने-सामने, जानें दोनों टीमों के कप्तानों की एजुकेशन

आज राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस की टीम क्रिकेट के मैदान में आमने सामने होंगी. ऐसे में सभी की निगाहें दोनों टीमों के कप्तानों पर होंगी.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 07 Apr 2026 03:26 PM (IST)
आज राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस की टीम क्रिकेट के मैदान में आमने सामने होंगी. ऐसे में सभी की निगाहें दोनों टीमों के कप्तानों पर होंगी.

आईपीएल के 19वें सीजन का 13वां मैच आज गुवाहाटी के में खेला जाएगा. राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस आमने-सामने होंगी. अंक तालिका में राजस्थान दूसरे स्थान पर है, जबकि मुंबई छठे पायदान पर. पिछले मैच में हार के बाद मुंबई वापसी की तलाश में है.

1/6
मुंबई के कप्तान हार्दिक पिछले मैच में अस्वस्थता के कारण नहीं खेल पाए थे. उनकी गैरमौजूदगी में टीम की कमान सूर्यकुमार यादव ने संभाली थी.
मुंबई के कप्तान हार्दिक पिछले मैच में अस्वस्थता के कारण नहीं खेल पाए थे. उनकी गैरमौजूदगी में टीम की कमान सूर्यकुमार यादव ने संभाली थी.
2/6
अब उम्मीद है कि हार्दिक फिट होकर मैदान में उतरेंगे. दूसरी ओर राजस्थान की कप्तानी युवा चेहरा रियान पराग के हाथों में है. आइए जानते हैं दोनों की एजुकेशन...
अब उम्मीद है कि हार्दिक फिट होकर मैदान में उतरेंगे. दूसरी ओर राजस्थान की कप्तानी युवा चेहरा रियान पराग के हाथों में है. आइए जानते हैं दोनों की एजुकेशन...
Published at : 07 Apr 2026 03:26 PM (IST)
Tags :
Education Rajasthan Royals Mumbai Indians IPL Riyan Parag Education Hardik Pandya Education

शिक्षा फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई बोर्ड जल्द जारी करेगा 10वीं का रिजल्ट, डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकेंगे मार्कशीट
सीबीएसई बोर्ड जल्द जारी करेगा 10वीं का रिजल्ट, डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकेंगे मार्कशीट
शिक्षा
MP Board Result 2026 Date Time: मध्य प्रदेश बोर्ड कब जारी करेगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट? यहां जानें नतीजे चेक करने का तरीका
मध्य प्रदेश बोर्ड कब जारी करेगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट? यहां जानें नतीजे चेक करने का तरीका
शिक्षा
MBOSE 10th Result 2026: मेघालय बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट, यहां देखें नतीजे चेक करने का डायरेक्ट लिंक
मेघालय बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट, यहां देखें नतीजे चेक करने का डायरेक्ट लिंक
शिक्षा
कोचिंग नहीं, खुद पर भरोसा; लघिमा ने पहले ही प्रयास में UPSC में रचा इतिहास
कोचिंग नहीं, खुद पर भरोसा; लघिमा ने पहले ही प्रयास में UPSC में रचा इतिहास
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Pawan Khera Controversy: Himanta की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाना पड़ा भारी | Assam Police
Iran Israel War Updates: महायुद्ध के बीच बड़ी खबर..Train सफर पर बड़ा अपडेट! | Donald Trump
Iran Israel War: US Pilot Rescue Operation पर Trump का बड़ा खुलासा! | Iran Israel Ceasefire
US Rescue Mission In Iran: आसानी से नहीं मिला America का Pilot..Rescue Operation पर बड़ा खुलासा!
Trump Ultimatum to Iran: आज रात ईरान खत्म? Trump की चेतावनी से हड़कंप! | Iran Israel War Ceasefire

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मणिपुर में फिर बवाल, इंफाल समेत 5 जिलों में इंटरनेट सस्पेंड, जानें क्यों लिया गया ये फैसला? 
मणिपुर में फिर बवाल, इंफाल समेत 5 जिलों में इंटरनेट सस्पेंड, जानें क्यों लिया गया ये फैसला? 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'योगी आदित्यनाथ अच्छे आदमी हैं लेकिन...', ओवैसी की पार्टी AIMIM नेता शौकत अली ने की CM की तारीफ
'योगी आदित्यनाथ अच्छे आदमी हैं लेकिन...', ओवैसी की पार्टी AIMIM नेता शौकत अली ने की CM की तारीफ
इंडिया
अब इस राज्य की बदल गई राजधानी, भारत सरकार ने जारी कर दिया नोटिफिकेशन
अब इस राज्य की बदल गई राजधानी, भारत सरकार ने जारी कर दिया नोटिफिकेशन
क्रिकेट
Matheesha Pathirana: KKR के लिए आई खुशखबरी, मथीशा पथिराना की फिटनेस पर आया अपडेट, जानिए IPL के लिए कब आएंगे भारत?
KKR के लिए आई खुशखबरी, मथीशा पथिराना की फिटनेस पर आया अपडेट, जानिए IPL के लिए कब आएंगे भारत?
ऐस्ट्रो
Raveena Tandon: रवीना टंडन के गले में दिखा माता रानी का 'दिव्य हार' ज्योतिष संकेत जान रह जाएंगे हैरान!
Raveena Tandon: रवीना टंडन के गले में दिखा माता रानी का 'दिव्य हार' ज्योतिष संकेत जान रह जाएंगे हैरान!
इंडिया
'मैं नास्तिक होने के बावजूद हिंदू, इस्लाम में भी...', सबरीमाला मंदिर मामले में SG मेहता ने दी दमदार दलील
'मैं नास्तिक होने के बावजूद हिंदू, इस्लाम में भी...', सबरीमाला मंदिर मामले में SG मेहता ने दी दमदार दलील
नौकरी
Jobs 2026: चंडीगढ़ में नौकरी की बहार, क्लर्क और स्टेनो-टाइपिस्ट के 257 पदों पर सुनहरा मौका
चंडीगढ़ में नौकरी की बहार, क्लर्क और स्टेनो-टाइपिस्ट के 257 पदों पर सुनहरा मौका
Home Tips
Electric Kettle Uses: अंडे उबालने से लेकर चावल बनाने तक, सिर्फ पानी गर्म करने में नहीं होता इलेक्ट्रिक केटल का यूज
अंडे उबालने से लेकर चावल बनाने तक, सिर्फ पानी गर्म करने में नहीं होता इलेक्ट्रिक केटल का यूज
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget