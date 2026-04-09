Bihar News: भारी बारिश से ककोलत जलप्रपात में अचानक आई बाढ़, बाल-बाल बचे पर्यटक

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बिहार का कश्मीर कहे जाने वाले ककोलत जलप्रपात में बुधवार (8 अप्रैल) को अचानक बाढ़ आ गई. ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है. गर्मी के मौसम में ठंडे पानी में स्नान के लिए यहां काफी पर्यटक पहुंचते हैं. झारखंड के ऊपरी इलाकों में अचानक भारी बारिश के कारण यहां पानी का स्तर तेजी से बढ़ गया. पानी का स्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति बन गई. बाढ़ में कई पर्यटक और स्थानीय लोग फंस गए जिससे अफरा-तफरी मच गई. इसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें लोग इधर-उधर भागते दिखाई दे रहे हैं.

वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे रेलिंग से लोग भागते नजर आए. सौभाग्य से कोई बड़ी दुर्घटना नहीं घटी. स्थानीय लोगों ने मोबाइल में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें झरने का रौद्र रूप देखकर हर कोई हैरान है. वीडियों में लोग कहते नजर आ रहे हैं कि बारिश में इस स्थान पर न आयें और बताया कैसे लोगों ने चिल्लाकर एक-दूसरे को चेतावनी दी और तुरंत उंची जगह की ओर भागकर अपनी जान बचाई.

प्रशासन ने लगाई पर्यटकों के प्रवेश पर रोक

प्रशासन ने तत्परता दिखाई और तुरंत पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी. स्थानीय लोग और गार्ड ने फंसे लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने में मदद की. वन विभाग और स्थानीय अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और सुरक्षा बढ़ा दी गई. गौर हो कि ककोलत हमेशा पर्यटकों का पसंदीदा स्थल रहा है. इस जगह को लेकर मान्यता है कि यहां स्नान करने से सर्प योनि से मुक्ति मिलती है. गर्मियों में यहां मेला जैसा माहौल देखने को मिलता है. भीषण गर्मी में भी यहां का पानी ठंडा रहता है और यही कारण है कि इसे बिहार का कश्मीर भी कहा जाता है.

ककोलत जलप्रपात झारखंड के बॉर्डर के पास है और यहां पानी ऊपरी पहाड़ियों और जंगलों से आता है. झारखंड की ऊपरी इलाकों में बारिश होने से झरने का पानी का स्तर बढ़ जाता है, जिससे झरने का पानी सीढ़ियों और घाटों तक पहुंच गया. यह देखने में साधारण लगता है, लेकिन कुछ देर में पानी तेजी से बढ़ जाता है और रौद्र रूप ले लेता है.



