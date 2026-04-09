यूपी में आंधी-बारिश का दौर खत्म, अब धूप करेगी बेहाल, तेजी से बढ़ेगा पारा, जानें- मौसम का हाल

उत्तर प्रदेश में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है. सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे सिहरन महसूस हो रही हैं. मौसम विभाग के मुताबिक आंधी बारिश के बाद अब मौसम फिर से गर्मी की ओर यूटर्न लेने जा रहा है. आज से पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में कहीं-कहीं बारिश हो सकती हैं. इसके बाद मौसम शुष्क हो जाएगा और तेज धूप की वजह से तापमान में बढ़ोतरी होगी. अब गर्मियां अपने पूरे ज़ोर के साथ

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में अब आंधी-पानी के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है. लेकिन अब बारिश का सिलसिला खत्म होने जा रहा है. आज 9 अप्रैल को प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी दोनों ही संभागों के ज़्यादातर जिलों में मौसम शुष्क रहेगा और धूप निकलेगी. 10 अप्रैल से बारिश पर पूरी तरह ब्रेक लग जाएगी और अब गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिलेगा.

नोए़डा से लखनऊ तक कैसा रहेगा मौसम

नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, मथुरा और आगरा में सुबह आंशिक तौर पर बादल छाए हुए हैं. लेकिन, दिन चढ़ने के साथ ही इन जिलों में आसमान साफ़ हो जाएगा और धूप निकलेगी. राजधानी लखनऊ में सुबह से ही मौसम सुहाना बना हुआ हैं. आसमान एकदम साफ़ है और आज खिली-खिली धूप निकलेगी. लखनऊ में अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 2-5 डिग्री सेल्सियस तक का उछाल आ सकता है.

इन जिलों में बारिश के आसार

यूपी में आज पूर्वी संभाग के सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, संत कबीर नगर और गोरखपुर व आसपास के इलाकों में एक या दो जगहों पर बारिश हो सकती हैं हालांकि इन जिलों में कोई आंधी-तूफान की चेतावनी नहीं दी गई हैं और न ही ओलावृष्टि का अलर्ट है. प्रदेश के बाकी जिले आज ग्रीन ज़ोन में ही रहेंगे और आसमान साफ रहेगा. दिन में धूप निकलने से गर्मी बढ़ना शुरू हो जाएगी.

अब गर्मी बरपाएगी अपना क़हर

मौसम विभाग के मुताबिक 11 अप्रैल से प्रदेश के अलग-अलग जिलों में चिलचिलाती धूप निकलने लगेगी और गर्मी का क़हर शुरू हो जाएगा. अगले 5 से 6 दिनों में तापमान में तेजी से उछाल आएगा और अधिकतम तापमान में 8-10 डिग्री सेल्सियस का उछाल आएगा. वहीं न्यूनतम तापमान में भी 3-4 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी.