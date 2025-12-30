UPSC ने जारी किया CDS-I एग्जाम का फाइनल रिजल्ट, इतने कैंडिडेट्स हुए सफल, ऐसे देखें नतीजे

संघ लोक सेवा आयोग ने सेना में अधिकारी बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर दी है. यूपीएससी ने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज परीक्षा (CDS-I) 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. इस नतीजे के साथ ही उन उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो गया है, जिन्होंने लिखित परीक्षा, एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट जैसे कठिन चरणों को पार किया था. आयोग की ओर से जारी मेरिट लिस्ट में कुल 535 उम्मीदवारों को अंतिम रूप से सफल घोषित किया गया है.

इस बार के CDS-I रिजल्ट में पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं ने भी शानदार प्रदर्शन किया है. सफल उम्मीदवारों में 473 पुरुष और 62 महिलाएं शामिल हैं. ये सभी अभ्यर्थी भारतीय सेना के ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (OTA) के अलग-अलग कोर्स में प्रवेश के लिए चुने गए हैं. यह चयन 123वें शॉर्ट सर्विस कमीशन (पुरुष) कोर्स और 37वें शॉर्ट सर्विस कमीशन (महिला, नॉन-टेक्निकल) कोर्स के लिए किया गया है.

यूपीएससी ने स्पष्ट किया है कि यह रिजल्ट रक्षा मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड यानी SSB द्वारा लिए गए इंटरव्यू और मेडिकल जांच के बाद तैयार किया गया है. लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद उम्मीदवारों को एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, जहां उनकी पर्सनैलिटी, नेतृत्व क्षमता, मानसिक मजबूती और टीम वर्क को परखा गया. इसके बाद मेडिकल टेस्ट के जरिए यह देखा गया कि उम्मीदवार सेना की सेवा के लिए शारीरिक रूप से फिट हैं या नहीं.

हालांकि आयोग ने यह भी बताया है कि चयनित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अभी अस्थायी यानी प्रोविजनल है. इसका मतलब यह है कि अभी उनकी सभी जरूरी जांच पूरी होना बाकी है. सेना मुख्यालय की ओर से उम्मीदवारों के जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता से जुड़े दस्तावेज और अन्य जरूरी कागजात की जांच की जाएगी. अगर किसी भी स्तर पर दस्तावेजों में कमी या गलती पाई जाती है, तो उम्मीदवारी रद्द भी की जा सकती है.

कैसे चेक करें नतीजे?

अगर आप भी अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो इसकी प्रक्रिया काफी आसान है. सबसे पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. होम पेज पर आपको ‘What’s New’ सेक्शन में “Final Result: Combined Defence Services Examination (I), 2025 (OTA)” का लिंक दिखाई देगा. इस लिंक पर क्लिक करते ही एक पीडीएफ फाइल खुलेगी, जिसमें सफल उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट दी गई होगी. इस लिस्ट में रोल नंबर और नाम दोनों शामिल हैं. आप Ctrl+F की मदद से अपना रोल नंबर या नाम खोज सकते हैं. भविष्य के लिए इस पीडीएफ को डाउनलोड करके सुरक्षित रख लेना बेहतर होगा.

