हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाUPSC ने जारी किया CDS-I एग्जाम का फाइनल रिजल्ट, इतने कैंडिडेट्स हुए सफल, ऐसे देखें नतीजे

UPSC ने जारी किया CDS-I एग्जाम का फाइनल रिजल्ट, इतने कैंडिडेट्स हुए सफल, ऐसे देखें नतीजे

संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. जिसे कैंडिडेट्स यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से चेक कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 30 Dec 2025 03:42 PM (IST)
Preferred Sources

संघ लोक सेवा आयोग ने सेना में अधिकारी बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर दी है. यूपीएससी ने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज परीक्षा (CDS-I) 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. इस नतीजे के साथ ही उन उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो गया है, जिन्होंने लिखित परीक्षा, एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट जैसे कठिन चरणों को पार किया था. आयोग की ओर से जारी मेरिट लिस्ट में कुल 535 उम्मीदवारों को अंतिम रूप से सफल घोषित किया गया है.

इस बार के CDS-I रिजल्ट में पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं ने भी शानदार प्रदर्शन किया है. सफल उम्मीदवारों में 473 पुरुष और 62 महिलाएं शामिल हैं. ये सभी अभ्यर्थी भारतीय सेना के ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (OTA) के अलग-अलग कोर्स में प्रवेश के लिए चुने गए हैं. यह चयन 123वें शॉर्ट सर्विस कमीशन (पुरुष) कोर्स और 37वें शॉर्ट सर्विस कमीशन (महिला, नॉन-टेक्निकल) कोर्स के लिए किया गया है.

यूपीएससी ने स्पष्ट किया है कि यह रिजल्ट रक्षा मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड यानी SSB द्वारा लिए गए इंटरव्यू और मेडिकल जांच के बाद तैयार किया गया है. लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद उम्मीदवारों को एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, जहां उनकी पर्सनैलिटी, नेतृत्व क्षमता, मानसिक मजबूती और टीम वर्क को परखा गया. इसके बाद मेडिकल टेस्ट के जरिए यह देखा गया कि उम्मीदवार सेना की सेवा के लिए शारीरिक रूप से फिट हैं या नहीं.

हालांकि आयोग ने यह भी बताया है कि चयनित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अभी अस्थायी यानी प्रोविजनल है. इसका मतलब यह है कि अभी उनकी सभी जरूरी जांच पूरी होना बाकी है. सेना मुख्यालय की ओर से उम्मीदवारों के जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता से जुड़े दस्तावेज और अन्य जरूरी कागजात की जांच की जाएगी. अगर किसी भी स्तर पर दस्तावेजों में कमी या गलती पाई जाती है, तो उम्मीदवारी रद्द भी की जा सकती है.

कैसे चेक करें नतीजे?

अगर आप भी अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो इसकी प्रक्रिया काफी आसान है. सबसे पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. होम पेज पर आपको ‘What’s New’ सेक्शन में “Final Result: Combined Defence Services Examination (I), 2025 (OTA)” का लिंक दिखाई देगा. इस लिंक पर क्लिक करते ही एक पीडीएफ फाइल खुलेगी, जिसमें सफल उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट दी गई होगी. इस लिस्ट में रोल नंबर और नाम दोनों शामिल हैं. आप Ctrl+F की मदद से अपना रोल नंबर या नाम खोज सकते हैं. भविष्य के लिए इस पीडीएफ को डाउनलोड करके सुरक्षित रख लेना बेहतर होगा.

यह भी पढ़ें -  NBEMS Exam 2026: NBEMS ने जारी किया 2026 में होने वाले एग्जाम का कैलेंडर, देखें कब होगी कौन से परीक्षा?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 30 Dec 2025 03:42 PM (IST)
Tags :
Education UPSC CDS I Final Result UPSC CDS Result Declared
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Battle Of Begums: बांग्लादेश में मिलकर लड़ीं हसीना और जिया, 'बेगमों' की दोस्ती में कैसे आई दरार; जानें पूरी कहानी
बांग्लादेश में मिलकर लड़ीं हसीना और जिया, 'बेगमों' की दोस्ती में कैसे आई दरार; जानें पूरी कहानी
राजस्थान
रेहान वाड्रा की शादी तय होने के दावों के बीच बीजेपी नेता का बयान- अब मामा राहुल भी कर लें, तब ठीक से चलेंगे
रेहान वाड्रा की शादी तय होने के दावों के बीच बीजेपी नेता का बयान- अब मामा राहुल भी कर लें, तब ठीक से चलेंगे
इंडिया
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
साउथ सिनेमा
'द राजा साब' को-स्टार को डेट कर रहे हैं प्रभास? दिया ये खास गिफ्ट, सबके सामने खुली पोल
'द राजा साब' को-स्टार को डेट कर रहे हैं प्रभास? दिया ये खास गिफ्ट, सबके सामने खुली पोल
Advertisement

वीडियोज

Kolkata News: महिलाओं की सुरक्षा पर अमित शाह ने ममता सरकार को घेरा... | Breaking | Mamata Banerjee
Angel Chakma Case: 'DM-SP को नोटिस भेजा..हत्या की निष्पक्ष जांच होगी'- Priyank Kanoongo | Uttrakhand
Kolkata News: घुसपैठियों को चुन-चुनकर बाहर किया जाएगा'- Amit Shah | Breaking | Mamata Banerjee
West Bengal: 'केंद्र की योजनाओं का लाभ बंगाल को नहीं मिल रहा'- Amit Shah | Breaking
Sambhal में Jama Masjid के पास कब्रिस्तान की पैमाइश शुरू, भारी पुलिस फोर्स तैनात | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Battle Of Begums: बांग्लादेश में मिलकर लड़ीं हसीना और जिया, 'बेगमों' की दोस्ती में कैसे आई दरार; जानें पूरी कहानी
बांग्लादेश में मिलकर लड़ीं हसीना और जिया, 'बेगमों' की दोस्ती में कैसे आई दरार; जानें पूरी कहानी
राजस्थान
रेहान वाड्रा की शादी तय होने के दावों के बीच बीजेपी नेता का बयान- अब मामा राहुल भी कर लें, तब ठीक से चलेंगे
रेहान वाड्रा की शादी तय होने के दावों के बीच बीजेपी नेता का बयान- अब मामा राहुल भी कर लें, तब ठीक से चलेंगे
इंडिया
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
साउथ सिनेमा
'द राजा साब' को-स्टार को डेट कर रहे हैं प्रभास? दिया ये खास गिफ्ट, सबके सामने खुली पोल
'द राजा साब' को-स्टार को डेट कर रहे हैं प्रभास? दिया ये खास गिफ्ट, सबके सामने खुली पोल
क्रिकेट
खालिदा जिया के निधन के बाद BPL मैच हुए रद्द, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जताया शोक
खालिदा जिया के निधन के बाद BPL मैच हुए रद्द, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जताया शोक
यूटिलिटी
होटल के कमरे में घुसने से पहले ऐसे चेक करें हिडन कैमरा, कहीं बन न जाए आपके खूबसूरत पलों की फिल्म
होटल के कमरे में घुसने से पहले ऐसे चेक करें हिडन कैमरा, कहीं बन न जाए आपके खूबसूरत पलों की फिल्म
ट्रेंडिंग
वर्दी में हूं, तेरे मुंह में... मेरठ में जाम में फंसे शख्स को महिला दरोगा ने कहे अपशब्द; वीडियो वायरल
वर्दी में हूं, तेरे मुंह में... मेरठ में जाम में फंसे शख्स को महिला दरोगा ने कहे अपशब्द; वीडियो वायरल
नौकरी
इंडियन ऑयल में निकली भर्ती, एक लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी; ऐसे होगा सेलेक्शन
इंडियन ऑयल में निकली भर्ती, एक लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी; ऐसे होगा सेलेक्शन
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget