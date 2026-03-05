हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी की JE CBT-1 आंसर की, जानें ऑब्जेक्शन की पूरी प्रक्रिया

रेलवे भर्ती बोर्ड ने RRB JE CBT-1 परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है.परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अपनी रिस्पॉन्स शीट देख सकते हैं और 11 मार्च तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.जानें पूरी प्रक्रिया.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 05 Mar 2026 07:00 PM (IST)
रेलवे भर्ती बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर (JE) भर्ती परीक्षा 2026 की CBT-1 आंसर की जारी कर दी है. जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी थी, वे अब अपनी आंसर की, प्रश्न पत्र और रिस्पॉन्स शीट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं.इससे उम्मीदवार अपने दिए गए उत्तरों का मिलान करके संभावित स्कोर का अंदाजा लगा सकते हैं.इस भर्ती के माध्यम से रेलवे के विभिन्न विभागों में लगभग 2500 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी. यह भर्ती तकनीकी पदों के लिए है, इसलिए बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग डिप्लोमा और डिग्री धारक उम्मीदवारों ने परीक्षा में भाग लिया था.परीक्षा का आयोजन 19, 20 और 25 फरवरी 2026 को किया गया था. अब उम्मीदवार 5 मार्च शाम 4 बजे से अपने क्षेत्रीय RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आंसर की और रिस्पॉन्स शीट देख सकते हैं. इसके साथ ही उम्मीदवार प्रश्न पत्र डाउनलोड करके हर प्रश्न का सही उत्तर भी देख सकते हैं. 


11 मार्च तक कर सकते हैं आपत्ति

अगर किसी उम्मीदवार को लगता है कि आंसर की में कोई जवाब गलत है, तो वह उस पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकता है.इसके लिए लिंक 5 मार्च से 11 मार्च  रात 11:59 बजे तक खुला रहेगा.तो उम्मीदवार को समय से ही आपत्ति दर्ज करनी होगी जिससे भविष्य में कोई समस्या न हो.

यह भी पढ़ें: UPSC CSE एग्जाम का रिजल्ट जल्द होगा जारी, इस तरह कर सकेंगे नतीजे चेक

आपत्ति दर्ज कराने की फीस

उम्मीदवार को किसी भी किसी प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए उम्मीदवारों को 50 रुपये प्रति प्रश्न फीस देनी होगी. इसके साथ बैंक के कुछ अतिरिक्त चार्ज भी लग सकते हैं.भुगतान करने के लिए उम्मीदवार RuPay कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर जांच के बाद उम्मीदवार की आपत्ति सही पाई जाती है, तो उस प्रश्न की फीस वापस कर दी जाएगी.रेलवे भर्ती बोर्ड ने साफ कहा है कि 11 मार्च रात 11:59 बजे के बाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी.इसलिए उम्मीदवार समय रहते आंसर की चेक करके अगर जरूरत हो तो आपत्ति दर्ज कर दें.

आपत्ति दर्ज कराने का तरीका

  • सबसे पहले अपने क्षेत्रीय RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  • होमपेज पर दिए गए Answer Key / Objection Link पर क्लिक करें.
  • अब Registration Number और Password या Date of Birth से लॉग-इन करें.
  • जिस प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करनी है. 
  •  जरूरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करें.
  • 50 प्रति प्रश्न की फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा करें.
  • जानकारी चेक करने के बाद  के बाद सबमिट पर क्लिक करें और रसीद डाउनलोड कर लें.

    यह भी पढ़ें -  बड़ी खबर, SSC GD 2026 एग्जाम पोस्टपोन; जल्द जारी होंगी नई तारीखें

Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 05 Mar 2026 07:00 PM (IST)
Education RRB JE Answer Key 2026 Railway Recruitment Board CBT-1 Exam
Embed widget