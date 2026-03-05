हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षायुद्ध के बीच UAE का बड़ा फैसला, देश के सभी स्कूल-यूनिवर्सिटी में पहले शुरू होगा ब्रेक; जानें कब तक रहेंगी छुट्टियां

संयुक्त अरब अमीरात में मौजूदा तनावपूर्ण हालात को देखते हुए सरकार ने स्कूल और विश्वविद्यालयों के लिए स्प्रिंग ब्रेक तय समय से पहले घोषित कर दिया है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 05 Mar 2026 07:24 PM (IST)
Preferred Sources

संयुक्त अरब अमीरात में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. सरकार ने स्कूल और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए स्प्रिंग ब्रेक की छुट्टियां तय समय से पहले घोषित कर दी हैं. यह फैसला देश में बने हालात को देखते हुए लिया गया है ताकि छात्रों को सुरक्षित माहौल में पढ़ाई का मौका मिल सके. सरकार ने साफ कहा है कि शिक्षा जारी रखना जरूरी है, लेकिन छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है.

दरअसल, अमेरिका-इजरायल के ईरान पर संयुक्त हमले के बाद UAE समेत कई अन्य गल्फ देश भी इस युद्ध में नुकसान झेल रहे हैं. ईरान ने इन देशों अमेरिकी बेस पर हमला किया है. संयुक्त अरब अमीरात के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च ने देश के सभी स्कूलों और विश्वविद्यालयों में सोमवार 9 मार्च से रविवार 22 मार्च तक स्प्रिंग ब्रेक कर दिया है. इस दौरान छात्रों के साथ-साथ शैक्षणिक और प्रशासनिक स्टाफ को भी छुट्टी मिलेगी. छुट्टियों के बाद सोमवार 23 मार्च से स्कूल और विश्वविद्यालय दोबारा खुलेंगे और नियमित कक्षाएं शुरू हो जाएंगी.

सभी स्कूलों और विश्वविद्यालयों पर लागू होगा फैसला

सरकार की ओर से बताया गया है कि यह फैसला पूरे देश के लिए लागू होगा. इसका मतलब है कि यह छुट्टी सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूलों के साथ-साथ सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों पर भी लागू होगी. सरकार का कहना है कि इस फैसले से छात्रों और शिक्षकों को थोड़ी राहत मिलेगी और वे सुरक्षित माहौल में अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे.

यह भी पढ़ें -  बड़ी खबर, SSC GD 2026 एग्जाम पोस्टपोन; जल्द जारी होंगी नई तारीखें

पहले क्या थीं छुट्टियों की तारीखें?

इससे पहले शिक्षा कैलेंडर के अनुसार स्प्रिंग ब्रेक 16 मार्च से 29 मार्च 2026 के बीच तय किया गया था. उस समय योजना यह थी कि छात्रों की आखिरी कक्षा 13 मार्च को होगी और इसके बाद छुट्टियां शुरू होंगी. लेकिन हालिया स्थिति को देखते हुए सरकार ने छुट्टियों की तारीखें बदलने का फैसला लिया और ब्रेक को एक सप्ताह पहले कर दिया.

ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी

इससे पहले सरकार ने छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ दिनों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई का फैसला भी किया था. शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की थी कि पूरे देश में 6 मार्च तक पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से जारी रहेगी. इस दौरान सभी कक्षाएं दूरस्थ माध्यम से चलेंगी और छात्रों का आकलन भी उसी आधार पर किया जाएगा.

छात्रों और अभिभावकों को क्या करना चाहिए?

सरकार ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे स्कूल और विश्वविद्यालय से मिलने वाली आधिकारिक जानकारी पर ध्यान दें. छुट्टियों के बाद जब कक्षाएं फिर से शुरू होंगी तो छात्रों को तय समय पर स्कूल और कॉलेज पहुंचना होगा. साथ ही छुट्टियों के दौरान छात्रों को अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान बनाए रखने की सलाह दी गई है ताकि नई कक्षाएं शुरू होने पर उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो.

यह भी पढ़ें: UPSC CSE एग्जाम का रिजल्ट जल्द होगा जारी, इस तरह कर सकेंगे नतीजे चेक

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 05 Mar 2026 07:24 PM (IST)
Education UAE Spring Break 2026 UAE School Calendar 2026
