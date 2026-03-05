संयुक्त अरब अमीरात में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. सरकार ने स्कूल और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए स्प्रिंग ब्रेक की छुट्टियां तय समय से पहले घोषित कर दी हैं. यह फैसला देश में बने हालात को देखते हुए लिया गया है ताकि छात्रों को सुरक्षित माहौल में पढ़ाई का मौका मिल सके. सरकार ने साफ कहा है कि शिक्षा जारी रखना जरूरी है, लेकिन छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है.

दरअसल, अमेरिका-इजरायल के ईरान पर संयुक्त हमले के बाद UAE समेत कई अन्य गल्फ देश भी इस युद्ध में नुकसान झेल रहे हैं. ईरान ने इन देशों अमेरिकी बेस पर हमला किया है. संयुक्त अरब अमीरात के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च ने देश के सभी स्कूलों और विश्वविद्यालयों में सोमवार 9 मार्च से रविवार 22 मार्च तक स्प्रिंग ब्रेक कर दिया है. इस दौरान छात्रों के साथ-साथ शैक्षणिक और प्रशासनिक स्टाफ को भी छुट्टी मिलेगी. छुट्टियों के बाद सोमवार 23 मार्च से स्कूल और विश्वविद्यालय दोबारा खुलेंगे और नियमित कक्षाएं शुरू हो जाएंगी.

सभी स्कूलों और विश्वविद्यालयों पर लागू होगा फैसला

सरकार की ओर से बताया गया है कि यह फैसला पूरे देश के लिए लागू होगा. इसका मतलब है कि यह छुट्टी सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूलों के साथ-साथ सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों पर भी लागू होगी. सरकार का कहना है कि इस फैसले से छात्रों और शिक्षकों को थोड़ी राहत मिलेगी और वे सुरक्षित माहौल में अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे.





यह भी पढ़ें - बड़ी खबर, SSC GD 2026 एग्जाम पोस्टपोन; जल्द जारी होंगी नई तारीखें

पहले क्या थीं छुट्टियों की तारीखें?

इससे पहले शिक्षा कैलेंडर के अनुसार स्प्रिंग ब्रेक 16 मार्च से 29 मार्च 2026 के बीच तय किया गया था. उस समय योजना यह थी कि छात्रों की आखिरी कक्षा 13 मार्च को होगी और इसके बाद छुट्टियां शुरू होंगी. लेकिन हालिया स्थिति को देखते हुए सरकार ने छुट्टियों की तारीखें बदलने का फैसला लिया और ब्रेक को एक सप्ताह पहले कर दिया.

ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी

इससे पहले सरकार ने छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ दिनों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई का फैसला भी किया था. शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की थी कि पूरे देश में 6 मार्च तक पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से जारी रहेगी. इस दौरान सभी कक्षाएं दूरस्थ माध्यम से चलेंगी और छात्रों का आकलन भी उसी आधार पर किया जाएगा.

छात्रों और अभिभावकों को क्या करना चाहिए?

सरकार ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे स्कूल और विश्वविद्यालय से मिलने वाली आधिकारिक जानकारी पर ध्यान दें. छुट्टियों के बाद जब कक्षाएं फिर से शुरू होंगी तो छात्रों को तय समय पर स्कूल और कॉलेज पहुंचना होगा. साथ ही छुट्टियों के दौरान छात्रों को अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान बनाए रखने की सलाह दी गई है ताकि नई कक्षाएं शुरू होने पर उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो.





यह भी पढ़ें: UPSC CSE एग्जाम का रिजल्ट जल्द होगा जारी, इस तरह कर सकेंगे नतीजे चेक

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI