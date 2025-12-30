मेडिकल और फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे लाखों छात्रों के लिए नए साल से पहले बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने साल 2026 के पहले छह महीनों में होने वाली प्रमुख प्रवेश और पात्रता परीक्षाओं का संभावित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है. इस कदम से उन छात्रों को खास फायदा मिलेगा, जो लंबे समय से अपनी तैयारी को लेकर असमंजस में थे और सही समय पर सही रणनीति बनाना चाहते थे.

एनबीईएमएस का कहना है कि इस परीक्षा कैलेंडर का मुख्य उद्देश्य छात्रों को पहले से एक साफ समय-सीमा देना है, ताकि वे बिना किसी भ्रम के अपनी पढ़ाई और अभ्यास को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें. बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि यह कैलेंडर फिलहाल संभावित है और जरूरत पड़ने पर इसमें बदलाव किया जा सकता है.

जनवरी 2026 से शुरू होगी परीक्षा प्रक्रिया

जारी कैलेंडर के अनुसार, साल 2026 की परीक्षा प्रक्रिया जनवरी महीने से शुरू हो जाएगी. सबसे पहले एनबीईएमएस डिप्लोमा फाइनल परीक्षा, जो दिसंबर 2025 सत्र से जुड़ी है, 6, 7 और 8 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक कराई जाएगी. डिप्लोमा कोर्स कर रहे छात्रों के लिए यह परीक्षा बेहद अहम मानी जाती है, क्योंकि इसके बाद ही आगे की पढ़ाई और करियर की दिशा तय होती है.

इसी महीने विदेश से मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर चुके छात्रों के लिए भी बड़ी परीक्षा होने जा रही है. एफएमजीई यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 सत्र की परीक्षा 17 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा दो शिफ्ट में होगी. पहला पेपर सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरा पेपर दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक होगा. भारत में प्रैक्टिस करने का सपना देख रहे विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए यह परीक्षा सबसे जरूरी पड़ाव मानी जाती है.

फरवरी और मार्च में बढ़ेगी परीक्षाओं की रफ्तार

फरवरी 2026 में डेंटल कोर्स से जुड़े छात्रों के लिए एफडीएसटी-एमडीएस परीक्षा 21 फरवरी को आयोजित की जाएगी. इसके बाद मार्च महीना मेडिकल और फार्मेसी छात्रों के लिए काफी व्यस्त रहने वाला है.

1 मार्च 2026 को एफडीएसटी-बीडीएस परीक्षा कराई जाएगी. इसके ठीक एक हफ्ते बाद फार्मेसी छात्रों की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाने वाली जीपैट 2026 आयोजित होगी. यह परीक्षा 7 मार्च को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी. जीपैट के जरिए देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में एमफार्मा में दाखिला मिलता है, इसलिए छात्र इसकी तैयारी में पहले से ही जुट जाते हैं.

इसके अलावा फेलोशिप कोर्स में दाखिले की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए फेलोशिप एंट्रेंस टेस्ट यानी एफईटी 14 मार्च 2026 को आयोजित किया जाएगा.

अप्रैल से जून तक चलेगा एग्जाम का सिलसिला

अप्रैल महीने में भी परीक्षाओं का दौर जारी रहेगा. 12 अप्रैल 2026 को पोस्ट डिप्लोमा सेंट्रलाइज्ड एंट्रेंस टेस्ट यानी पीडीसीईटी आयोजित किया जाएगा. इसके बाद 24, 25 और 26 अप्रैल को डीआरएनबी फाइनल परीक्षा कराई जाएगी.

मई 2026 में डिप्लोमा फाइनल परीक्षा (जून सत्र) 14 से 16 मई के बीच होगी. वहीं जून महीने में डीएनबी फाइनल परीक्षा 18 से 21 जून तक चलेगी. महीने के आखिर में एक बार फिर एफएमजीई परीक्षा आयोजित की जाएगी. एफएमजीई जून सत्र की परीक्षा 28 जून 2026 को होगी.





