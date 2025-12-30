हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाNBEMS Exam 2026: NBEMS ने जारी किया 2026 में होने वाले एग्जाम का कैलेंडर, देखें कब होगी कौन से परीक्षा?

NBEMS Exam 2026: NBEMS ने जारी किया 2026 में होने वाले एग्जाम का कैलेंडर, देखें कब होगी कौन से परीक्षा?

NBEMS ने 2026 के पहले छह महीनों के लिए मेडिकल और फार्मेसी परीक्षाओं का संभावित कैलेंडर जारी किया है, जिससे छात्रों को तैयारी में आसानी होगी.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 30 Dec 2025 02:22 PM (IST)
Preferred Sources

मेडिकल और फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे लाखों छात्रों के लिए नए साल से पहले बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने साल 2026 के पहले छह महीनों में होने वाली प्रमुख प्रवेश और पात्रता परीक्षाओं का संभावित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है. इस कदम से उन छात्रों को खास फायदा मिलेगा, जो लंबे समय से अपनी तैयारी को लेकर असमंजस में थे और सही समय पर सही रणनीति बनाना चाहते थे.

एनबीईएमएस का कहना है कि इस परीक्षा कैलेंडर का मुख्य उद्देश्य छात्रों को पहले से एक साफ समय-सीमा देना है, ताकि वे बिना किसी भ्रम के अपनी पढ़ाई और अभ्यास को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें. बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि यह कैलेंडर फिलहाल संभावित है और जरूरत पड़ने पर इसमें बदलाव किया जा सकता है.

जनवरी 2026 से शुरू होगी परीक्षा प्रक्रिया

जारी कैलेंडर के अनुसार, साल 2026 की परीक्षा प्रक्रिया जनवरी महीने से शुरू हो जाएगी. सबसे पहले एनबीईएमएस डिप्लोमा फाइनल परीक्षा, जो दिसंबर 2025 सत्र से जुड़ी है, 6, 7 और 8 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक कराई जाएगी. डिप्लोमा कोर्स कर रहे छात्रों के लिए यह परीक्षा बेहद अहम मानी जाती है, क्योंकि इसके बाद ही आगे की पढ़ाई और करियर की दिशा तय होती है.

इसी महीने विदेश से मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर चुके छात्रों के लिए भी बड़ी परीक्षा होने जा रही है. एफएमजीई यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 सत्र की परीक्षा 17 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा दो शिफ्ट में होगी. पहला पेपर सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरा पेपर दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक होगा. भारत में प्रैक्टिस करने का सपना देख रहे विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए यह परीक्षा सबसे जरूरी पड़ाव मानी जाती है.

फरवरी और मार्च में बढ़ेगी परीक्षाओं की रफ्तार

फरवरी 2026 में डेंटल कोर्स से जुड़े छात्रों के लिए एफडीएसटी-एमडीएस परीक्षा 21 फरवरी को आयोजित की जाएगी. इसके बाद मार्च महीना मेडिकल और फार्मेसी छात्रों के लिए काफी व्यस्त रहने वाला है.

1 मार्च 2026 को एफडीएसटी-बीडीएस परीक्षा कराई जाएगी. इसके ठीक एक हफ्ते बाद फार्मेसी छात्रों की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाने वाली जीपैट 2026 आयोजित होगी. यह परीक्षा 7 मार्च को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी. जीपैट के जरिए देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में एमफार्मा में दाखिला मिलता है, इसलिए छात्र इसकी तैयारी में पहले से ही जुट जाते हैं.

इसके अलावा फेलोशिप कोर्स में दाखिले की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए फेलोशिप एंट्रेंस टेस्ट यानी एफईटी 14 मार्च 2026 को आयोजित किया जाएगा.

अप्रैल से जून तक चलेगा एग्जाम का सिलसिला

अप्रैल महीने में भी परीक्षाओं का दौर जारी रहेगा. 12 अप्रैल 2026 को पोस्ट डिप्लोमा सेंट्रलाइज्ड एंट्रेंस टेस्ट यानी पीडीसीईटी आयोजित किया जाएगा. इसके बाद 24, 25 और 26 अप्रैल को डीआरएनबी फाइनल परीक्षा कराई जाएगी.

मई 2026 में डिप्लोमा फाइनल परीक्षा (जून सत्र) 14 से 16 मई के बीच होगी. वहीं जून महीने में डीएनबी फाइनल परीक्षा 18 से 21 जून तक चलेगी. महीने के आखिर में एक बार फिर एफएमजीई परीक्षा आयोजित की जाएगी. एफएमजीई जून सत्र की परीक्षा 28 जून 2026 को होगी.

यह भी पढ़ें -  बिहार में होने वाली ये बड़ी परीक्षा स्थगित, जनवरी में हों होना था एग्जाम, पढ़ लें डिटेल्स

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 30 Dec 2025 02:22 PM (IST)
Tags :
Education NBEMS Exam 2026 NBEMS Exam 2026 Tentative Schedule OUT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Battle Of Begums: बांग्लादेश में मिलकर लड़ीं हसीना और जिया, 'बेगमों' की दोस्ती में कैसे आई दरार; जानें पूरी कहानी
बांग्लादेश में मिलकर लड़ीं हसीना और जिया, 'बेगमों' की दोस्ती में कैसे आई दरार; जानें पूरी कहानी
राजस्थान
रेहान वाड्रा की शादी तय होने के दावों के बीच बीजेपी नेता का बयान- अब मामा राहुल भी कर लें, तब ठीक से चलेंगे
रेहान वाड्रा की शादी तय होने के दावों के बीच बीजेपी नेता का बयान- अब मामा राहुल भी कर लें, तब ठीक से चलेंगे
इंडिया
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
टेलीविजन
कुनिका सदानंद ने 'बिग बॉस 19' में क्यों किया था फरहाना भट्ट को सपोर्ट? एक्ट्रेस बोलीं- 'उसने मुझे गालियां दीं फिर भी...'
कुनिका सदानंद ने 'बिग बॉस 19' में क्यों किया था फरहाना भट्ट को सपोर्ट? एक्ट्रेस ने बताई वजह
Advertisement

वीडियोज

West Bengal: 'केंद्र की योजनाओं का लाभ बंगाल को नहीं मिल रहा'- Amit Shah | Breaking
Sambhal में Jama Masjid के पास कब्रिस्तान की पैमाइश शुरू, भारी पुलिस फोर्स तैनात | Breaking
Angel Chakma Case: चकमा हत्या कांड पर SSP का बड़ा बयान, नस्लीय भेदभाव नहीं...| Breaking | ABP News
Gold Rally 2025: आम भारतीय बना दुनिया का सबसे बड़ा Gold Holder | Paisa Live
Dhurandhar 2 में ‘Bade Sahab’ की mystery, Naveen Kaushik aka Donga Bhai ने किया reveal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Battle Of Begums: बांग्लादेश में मिलकर लड़ीं हसीना और जिया, 'बेगमों' की दोस्ती में कैसे आई दरार; जानें पूरी कहानी
बांग्लादेश में मिलकर लड़ीं हसीना और जिया, 'बेगमों' की दोस्ती में कैसे आई दरार; जानें पूरी कहानी
राजस्थान
रेहान वाड्रा की शादी तय होने के दावों के बीच बीजेपी नेता का बयान- अब मामा राहुल भी कर लें, तब ठीक से चलेंगे
रेहान वाड्रा की शादी तय होने के दावों के बीच बीजेपी नेता का बयान- अब मामा राहुल भी कर लें, तब ठीक से चलेंगे
इंडिया
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
टेलीविजन
कुनिका सदानंद ने 'बिग बॉस 19' में क्यों किया था फरहाना भट्ट को सपोर्ट? एक्ट्रेस बोलीं- 'उसने मुझे गालियां दीं फिर भी...'
कुनिका सदानंद ने 'बिग बॉस 19' में क्यों किया था फरहाना भट्ट को सपोर्ट? एक्ट्रेस ने बताई वजह
क्रिकेट
आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाजों की लिस्ट, कौन टॉप पर, देखिए सभी दस नाम
आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाजों की लिस्ट, कौन टॉप पर, देखिए सभी दस नाम
यूटिलिटी
होटल के कमरे में घुसने से पहले ऐसे चेक करें हिडन कैमरा, कहीं बन न जाए आपके खूबसूरत पलों की फिल्म
होटल के कमरे में घुसने से पहले ऐसे चेक करें हिडन कैमरा, कहीं बन न जाए आपके खूबसूरत पलों की फिल्म
ट्रेंडिंग
वर्दी में हूं, तेरे मुंह में... मेरठ में जाम में फंसे शख्स को महिला दरोगा ने कहे अपशब्द; वीडियो वायरल
वर्दी में हूं, तेरे मुंह में... मेरठ में जाम में फंसे शख्स को महिला दरोगा ने कहे अपशब्द; वीडियो वायरल
नौकरी
इंडियन ऑयल में निकली भर्ती, एक लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी; ऐसे होगा सेलेक्शन
इंडियन ऑयल में निकली भर्ती, एक लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी; ऐसे होगा सेलेक्शन
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget