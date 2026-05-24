UPSC Recruitment 2026: 194 पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, 12 जून तक करें आवेदन

केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने वर्ष 2026 के लिए एक नई भर्ती अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत ग्रुप ‘A’ और ग्रुप ‘B’ के कुल 194 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. यह भर्ती प्रक्रिया विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों जैसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA), डाक विभाग, भारतीय मौसम विभाग (IMD), पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI), रक्षा मंत्रालय, MSME मंत्रालय सहित कई विभागों में की जाएगी.

Advertisement No. 05/2026 के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू

UPSC द्वारा जारी Advertisement No. 05/2026 के तहत यह भर्ती “Direct Recruitment by Selection” के आधार पर की जाएगी. इस भर्ती अभियान में कुल 32 अलग-अलग प्रकार के पद शामिल हैं, जिनमें मैनेजर, असिस्टेंट कंट्रोलर, एयरवर्थनेस ऑफिसर सहित अन्य महत्वपूर्ण पद शामिल हैं. इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. View Pdf

आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां और प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 23 मई 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 12 जून 2026 शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, जिसमें पदवार योग्यता, अनुभव, आयु सीमा और अन्य जरूरी शर्तें दी गई हैं.

योग्यता और चयन मानदंड

इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार अलग-अलग निर्धारित की गई है. उम्मीदवारों के पास B.Sc, B.Tech/BE, M.A, M.Sc, M.E/M.Tech, PG Diploma या समकक्ष डिग्री होना आवश्यक है. कुछ पदों के लिए संबंधित क्षेत्र में अनुभव भी मांगा गया है. चयन प्रक्रिया में शॉर्टलिस्टिंग, इंटरव्यू और अन्य चयन चरण शामिल हो सकते हैं.

आरक्षण और अन्य जानकारी

भर्ती में आरक्षण नीति के तहत UR, EWS, OBC, SC और ST वर्गों के लिए अलग-अलग सीटें निर्धारित की गई हैं. इसके अलावा PwBD (Persons with Benchmark Disabilities) उम्मीदवारों के लिए भी क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) लागू किया गया है. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि रिक्तियों की संख्या सेवा आवश्यकताओं के अनुसार बदली जा सकती है.

UPSC Recruitment 2026: ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपलोड करने होंगे ये जरूरी दस्तावेज, पूरी लिस्ट जारी

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा जारी Advertisement No. 05/2026 के तहत विभिन्न ग्रुप ‘A’ और ‘B’ पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन (CAF – Common Application Form) भरते समय कई जरूरी दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा. आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी दस्तावेज निर्धारित प्रारूप और गुणवत्ता के अनुसार अपलोड किए जाएं, अन्यथा आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है.

आवेदन के दौरान ये दस्तावेज अनिवार्य

उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया के दौरान लाइव फोटो (वेबकैम/कैमरा से) कैप्चर करनी होगी, जो अनिवार्य है. इसके अलावा हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटो और स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर (एक ही पेज पर तीन सिग्नेचर, काले पेन से) अपलोड करना होगा. जन्म तिथि के प्रमाण के लिए 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र या मार्कशीट देना जरूरी है. शैक्षणिक योग्यता के लिए डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, और यदि फाइनल डिग्री उपलब्ध नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट के साथ सभी वर्ष की मार्कशीट भी मान्य होगी.

अनुभव, आरक्षण और अन्य प्रमाण पत्र भी जरूरी

जिन पदों के लिए अनुभव आवश्यक है, उनके लिए संबंधित संगठन के प्रमुख द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा, जिसमें सेवा अवधि, वेतन और कार्य का विवरण शामिल हो. आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/EWS) के उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में जाति/समुदाय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा. OBC उम्मीदवारों के लिए नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र अनिवार्य है, जबकि EWS श्रेणी के लिए वैध आय प्रमाण पत्र देना होगा. PwBD श्रेणी के उम्मीदवारों को मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.

अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों का भी रखें ध्यान

पूर्व सैनिक या सरकारी कर्मचारियों को आयु में छूट का लाभ लेने के लिए संबंधित प्रमाण पत्र देना होगा. यदि किसी उम्मीदवार के पास समकक्ष योग्यता (Equivalent Qualification) है, तो उसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश या पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा. नाम परिवर्तन की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र, तलाक डिक्री या शपथ पत्र देना होगा. इसके अलावा, किसी अन्य दावे जैसे प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन, पब्लिकेशन, GATE/NET आदि के लिए भी दस्तावेजी प्रमाण अपलोड करना जरूरी है.

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आधिकारिक वेबसाइट पर करें आवेदन

उम्मीदवार UPSC के ऑनलाइन भर्ती पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन से संबंधित सभी विवरण, नोटिफिकेशन PDF और दिशा-निर्देश वहीं उपलब्ध हैं. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई और अपडेट जानकारी ही मान्य होगी. भर्ती से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट को ही फॉलो करें.

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