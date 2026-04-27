हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UK Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET UG 2026 के एडमिट कार्ड जारी, neet.nta.nic.in पर एक्टिव हुआ लिंक;जानें डाउनलोड करने का तरीका

NEET UG 2026 के एडमिट कार्ड जारी, neet.nta.nic.in पर एक्टिव हुआ लिंक;जानें डाउनलोड करने का तरीका

NEET UG 2026 का एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जारी कर दिया गया है. उम्मीदवार अब अपने लॉगिन डिटेल्स से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर परीक्षा केंद्र की जानकारी देख सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 27 Apr 2026 08:24 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • NTA ने NEET UG 2026 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं.
  • परीक्षा 3 मई 2026 को दोपहर 2 से 5 बजे तक होगी.
  • एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और सभी जानकारी ध्यान से जांचें.
  • परीक्षा केंद्र पर पहचान पत्र के साथ समय से पहले पहुंचें.

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने NEET UG 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट जारी की है. एजेंसी ने आधिकारिक नोटिस जारी करते हुए NEET UG 2026 का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है.जिन छात्रों ने इस वर्ष मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

NTA के अनुसार, NEET UG 2026 परीक्षा 3 मई 2026 (रविवार) को आयोजित की जाएगी. परीक्षा दोपहर 2:00 बजे से 5:00 बजे तक चलेगी. एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग टाइम, जरूरी निर्देश और उम्मीदवार की व्यक्तिगत जानकारी दी गई है. ऐसे में सभी उम्मीदवार समय रहते अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और परीक्षा से पहले उसमें दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें.

परेशानी होने पर कहां करें संपर्क

उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे एडमिट कार्ड में दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें.अगर किसी प्रकार की गलती मिलती है, तो तुरंत NTA हेल्पलाइन नंबर 011-40759000 या 011-69227700 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा ईमेल के जरिए भी सहायता ली जा सकती है.

परीक्षा वाले दिन इन बातों का रखें ध्यान

परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचना जरूरी होगा.उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र भी साथ ले जाना होगा. बिना एडमिट कार्ड किसी भी छात्र को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी.

ऐसे करें NEET UG 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड

स्टेप 1:   सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं.
स्टेप 2:  होमपेज पर NEET UG 2026 Admit Card लिंक पर क्लिक करें.
स्टेप 3:  अब आवेदन संख्या और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करें.
स्टेप 4: लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा.
स्टेप 5:  इसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट निकाल लें.

यह भी पढ़ें - भीषण गर्मी और हीटवेव के चलते उत्तराखंड के इस शहर में बंद हुए स्कूल, इतने दिन की हुईं छुट्टियां

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read More
Published at : 27 Apr 2026 08:24 AM (IST)
Tags :
Education NEET Admit Card Release Date Neet Nta Nic In NEET Admit Card Download
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
NEET UG 2026 के एडमिट कार्ड जारी, neet.nta.nic.in पर एक्टिव हुआ लिंक;जानें डाउनलोड करने का तरीका
NEET UG 2026 के एडमिट कार्ड जारी, neet.nta.nic.in पर एक्टिव हुआ लिंक;जानें डाउनलोड करने का तरीका
शिक्षा
भीषण गर्मी और हीटवेव के चलते उत्तराखंड के इस शहर में बंद हुए स्कूल, इतने दिन की हुईं छुट्टियां
भीषण गर्मी और हीटवेव के चलते उत्तराखंड के इस शहर में बंद हुए स्कूल, इतने दिन की हुईं छुट्टियां
शिक्षा
UPSSSC recruitment 2026: UPSSSC ने निकाली ASO और ARO पद पर 900 से ज्यादा वैकेंसी, फटाफट करें अप्लाई
UPSSSC ने निकाली ASO और ARO पद पर 900 से ज्यादा वैकेंसी, फटाफट करें अप्लाई
शिक्षा
NCERT Class 9 Books: NCERT की 9वीं की किताबें अब ऑनलाइन भी उपलब्ध, बाजार में कमी के बीच छात्रों को मिली राहत
NCERT की 9वीं की किताबें अब ऑनलाइन भी उपलब्ध, बाजार में कमी के बीच छात्रों को मिली राहत
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? पूरी दुनिया की नजर | Attack On Trump
Viral Video: ओवरटेक की गलती से हुआ जोरदार एक्सीडेंट | Road Accident | ABP News
Janhit: ट्रंप के डिनर में कैसे पहुंचा किलर? | Attack on Trump | Iran on Trump Firing | Iran US War
Attack on Trump: क्या ईरान ने ट्रंप पर हमला कराया? | Donald Trump | JD Vance | US | Gunshot
Sandeep Chaudhary: बंगाल में चुनावी महासंग्राम, जनता किसके साथ? | West Bengal 2026 | PM Modi |Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: बरस रही आग से मिलेगी राहत, आंधी-तूफान और बारिश की भविष्यवाणी, जानें यूपी-दिल्ली, बिहार समेत देश का मौसम
बरस रही आग से मिलेगी राहत, आंधी-तूफान और बारिश की भविष्यवाणी, जानें यूपी-दिल्ली, बिहार समेत देश का मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, बांदा में 47 डिग्री पहुंचा पारा, अब बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अलर्ट
यूपी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, बांदा में 47 डिग्री पहुंचा पारा, अब बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अलर्ट
विश्व
'मैंने किसी का रेप नहीं किया...', खुद पर फायरिंग की घटना के बाद ऐसा क्यों बोलने लगे ट्रंप?
'मैंने किसी का रेप नहीं किया...', खुद पर फायरिंग की घटना के बाद ऐसा क्यों बोलने लगे ट्रंप?
आईपीएल 2026
MS Dhoni: सुबह-सुबह धोनी के फैन्स को बड़ा झटका, हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने IPL खेलने पर दे दिया बड़ा बयान
MS Dhoni: सुबह-सुबह धोनी के फैन्स को बड़ा झटका, हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने IPL खेलने पर दे दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
सामंथा रूथ प्रभु के 10 सबसे खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक्स, देखें एक्ट्रेस का देसी अंदाज
सामंथा रूथ प्रभु के 10 सबसे खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक्स, देखें एक्ट्रेस का देसी अंदाज
विश्व
बांग्लादेश में तारिक रहमान के PM बनने के बाद पेड़ से लटकी मिली हिंदू पुजारी की लाश,  पुलिस बोली- जब हमने...
बांग्लादेश में तारिक रहमान के PM बनने के बाद पेड़ से लटकी मिली हिंदू पुजारी की लाश,  पुलिस बोली- जब हमने...
शिक्षा
भीषण गर्मी और हीटवेव के चलते उत्तराखंड के इस शहर में बंद हुए स्कूल, इतने दिन की हुईं छुट्टियां
भीषण गर्मी और हीटवेव के चलते उत्तराखंड के इस शहर में बंद हुए स्कूल, इतने दिन की हुईं छुट्टियां
एग्रीकल्चर
सरकार की इन योजनाओं से किसानों की चमकेगी किस्मत, जानें कैसे उठाएं लाभ
सरकार की इन योजनाओं से किसानों की चमकेगी किस्मत, जानें कैसे उठाएं लाभ
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Embed widget