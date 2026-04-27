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हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE 12th Result 2026: CBSE 12वीं रिजल्ट 2026 इस तारीख तक हो सकता है जारी, जानिए DigiLocker और UMANG पर कैसे चेक करें रिजल्ट

CBSE 12th Result 2026: CBSE 12वीं रिजल्ट 2026 इस तारीख तक हो सकता है जारी, जानिए DigiLocker और UMANG पर कैसे चेक करें रिजल्ट

Cbse 12th Result 2026: पिछले साल कक्षा 12वीं का रिजल्ट 13 मई को घोषित किया गया था, जिसमें कुल पासिंग प्रतिशत 88.39 फीसदी रहा. आमतौर पर रिजल्ट मई में जारी होते हैं. लेकिन इस बार नतीजे पहले आ सकते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 27 Apr 2026 10:11 AM (IST)
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Cbse 12th Result 2026: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए के रिजल्ट का इंतजार कर रहे लाखों स्टूडेंट के लिए जरूरी अपडेट आया है. रिपोर्ट के अनुसार इस साल सीबीएसई बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 30 अप्रैल तक जारी किया जा सकता है. हालांकि बोर्ड की ओर से अभी तक रिजल्ट डेट को लेकर कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है.

इस बार कॉपी की जांच के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम अपनाया गया है, जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया तेज होने की बात कही जा रही है. यही वजह है कि पिछले सालों की तुलना में इस बार रिजल्ट पहले जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है. वहीं इस वर्ष कक्षा 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की गई थी. ऐसे में अब मूल्यांकन प्रक्रिया अंतिम चरण में बताई जा रही है, जिसके चलते छात्र अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं.

रिजल्ट जारी होने की संभावित तारीख और पिछले साल का ट्रेंड

पिछले साल कक्षा 12वीं का रिजल्ट 13 मई को घोषित किया गया था, जिसमें कुल पासिंग प्रतिशत 88.39 फीसदी रहा. आमतौर पर रिजल्ट मई में जारी होते हैं, लेकिन इस बार डिजिटल मूल्यांकन के चलते नतीजे पहले आने की संभावना जताई जा रही है. इससे पहले कक्षा दसवीं का रिजल्ट 15 अप्रैल 2026 को जारी किया जा चुका है. जिससे भी 12वीं के रिजल्ट जल्दी आने की उम्मीद बढ़ी है.

इन वेबसाइट पर देख सकेंगे रिजल्ट

सीबीएसई बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र ऑफिशियल वेबसाइट्स cbse.gov.in, results.cbse.nic.in और cbseresults.nic.in पर जाकर अपने मार्क्स चेक कर सकेंगे. इसके अलावा वेबसाइट पर ट्रैफिक से बचने के लिए रिजल्ट सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध कराया जाएगा.

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डिजिलॉकर पर ऐसे चेक करें रिजल्ट

  • छात्र डिजिलॉकर ऐप या digilocker.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं.
  • इसके लिए पहले आधार या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा.
  • इसके बाद एजुकेशन सेक्शन में जाकर सीबीएसई का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा.
  • फिर क्लास 12वीं मार्कशीट पर क्लिक करना होगा.
  • इसके बाद रोल नंबर और जरूरी जानकारी भरकर मार्कशीट डाउनलोड की जा सकती है.

उमंग ऐप से भी मिलेगा रिजल्ट

  • सीबीएसई 12वीं बोर्ड का रिजल्ट उमंग ऐप रिजल्ट के जरिए भी देखा जा सकता है.
  • इसके लिए ऐप में लॉगिन कर सीबीएसई सर्विस सर्च करनी होगी.
  •  फिर क्लास 12वीं रिजल्ट ऑप्शन पर जाकर अपने डिटेल भरनी होगी.
  • इसके बाद प्रोविजनल मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 27 Apr 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
Cbse Board Result Cbse Result Date Cbse 12th Result 2026 Class 12 Result CBSE
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