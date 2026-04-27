Cbse 12th Result 2026: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए के रिजल्ट का इंतजार कर रहे लाखों स्टूडेंट के लिए जरूरी अपडेट आया है. रिपोर्ट के अनुसार इस साल सीबीएसई बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 30 अप्रैल तक जारी किया जा सकता है. हालांकि बोर्ड की ओर से अभी तक रिजल्ट डेट को लेकर कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है.

इस बार कॉपी की जांच के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम अपनाया गया है, जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया तेज होने की बात कही जा रही है. यही वजह है कि पिछले सालों की तुलना में इस बार रिजल्ट पहले जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है. वहीं इस वर्ष कक्षा 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की गई थी. ऐसे में अब मूल्यांकन प्रक्रिया अंतिम चरण में बताई जा रही है, जिसके चलते छात्र अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं.



रिजल्ट जारी होने की संभावित तारीख और पिछले साल का ट्रेंड



पिछले साल कक्षा 12वीं का रिजल्ट 13 मई को घोषित किया गया था, जिसमें कुल पासिंग प्रतिशत 88.39 फीसदी रहा. आमतौर पर रिजल्ट मई में जारी होते हैं, लेकिन इस बार डिजिटल मूल्यांकन के चलते नतीजे पहले आने की संभावना जताई जा रही है. इससे पहले कक्षा दसवीं का रिजल्ट 15 अप्रैल 2026 को जारी किया जा चुका है. जिससे भी 12वीं के रिजल्ट जल्दी आने की उम्मीद बढ़ी है.



इन वेबसाइट पर देख सकेंगे रिजल्ट



सीबीएसई बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र ऑफिशियल वेबसाइट्स cbse.gov.in, results.cbse.nic.in और cbseresults.nic.in पर जाकर अपने मार्क्स चेक कर सकेंगे. इसके अलावा वेबसाइट पर ट्रैफिक से बचने के लिए रिजल्ट सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध कराया जाएगा.



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डिजिलॉकर पर ऐसे चेक करें रिजल्ट

छात्र डिजिलॉकर ऐप या digilocker.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं.

इसके लिए पहले आधार या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा.

इसके बाद एजुकेशन सेक्शन में जाकर सीबीएसई का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा.

फिर क्लास 12वीं मार्कशीट पर क्लिक करना होगा.

इसके बाद रोल नंबर और जरूरी जानकारी भरकर मार्कशीट डाउनलोड की जा सकती है.

उमंग ऐप से भी मिलेगा रिजल्ट

सीबीएसई 12वीं बोर्ड का रिजल्ट उमंग ऐप रिजल्ट के जरिए भी देखा जा सकता है.

इसके लिए ऐप में लॉगिन कर सीबीएसई सर्विस सर्च करनी होगी.

फिर क्लास 12वीं रिजल्ट ऑप्शन पर जाकर अपने डिटेल भरनी होगी.

इसके बाद प्रोविजनल मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है.

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