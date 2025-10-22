​इस राज्य में निकली असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती, 57 हजार से ज्यादा पदों पर मिलेगी सैलरी

इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से होगी. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं. आयोग ने इस भर्ती परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी है. परीक्षा 04 जनवरी, 2026 को आयोजित की जाएगी. एडमिट कार्ड उम्मीदवारों को 26 दिसंबर, 2025 को वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे.