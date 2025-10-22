एक्सप्लोरर
इस राज्य में निकली असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती, 57 हजार से ज्यादा पदों पर मिलेगी सैलरी
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है. परीक्षा 4 जनवरी 2026 को होगी और चयन लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा.
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यह मौका उन सभी उम्मीदवारों के लिए है जो आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस और लॉ के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं.
