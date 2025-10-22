हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरी​इस राज्य में निकली असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती, 57 हजार से ज्यादा पदों पर मिलेगी सैलरी

​इस राज्य में निकली असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती, 57 हजार से ज्यादा पदों पर मिलेगी सैलरी

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है. परीक्षा 4 जनवरी 2026 को होगी और चयन लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 22 Oct 2025 08:58 AM (IST)
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है. परीक्षा 4 जनवरी 2026 को होगी और चयन लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा.

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यह मौका उन सभी उम्मीदवारों के लिए है जो आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस और लॉ के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं.

इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से होगी. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं. आयोग ने इस भर्ती परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी है. परीक्षा 04 जनवरी, 2026 को आयोजित की जाएगी. एडमिट कार्ड उम्मीदवारों को 26 दिसंबर, 2025 को वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे.
असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में पीजी (मास्टर डिग्री) होनी चाहिए. इसके अलावा उम्मीदवार ने एम.फिल या पीएचडी की डिग्री प्राप्त की हो. साथ ही SLET/SET और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) पास होना अनिवार्य है. उम्मीदवार को न्यूनतम 55% अंक प्राप्त होने चाहिए.
उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है. हालांकि, रिजर्व कैटेगरी (एससी, एसटी, ओबीसी) के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.
चयन प्रक्रिया दो चरणों में होगी. पहले चरण में उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देनी होगी. इसके बाद सफल उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया जाएगा. दोनों चरणों में प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों की मेरिट तैयार की जाएगी.
​इस भर्ती प्रक्रिया के लिए शुल्क भी अलग-अलग वर्गों के लिए निर्धारित किया गया है. मध्य प्रदेश के एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 250 ​रुपये रहेगा, जबकि अन्य सभी उम्मीदवारों को 500 ​रुपये शुल्क जमा करना होगा. चयनित उम्मीदवारों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 57,700 रुपये प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी.
आवेदन करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार को आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाना होगा. वहां जाकर अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें और सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें. उसके बाद निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म को सबमिट कर दें.
Published at : 22 Oct 2025 08:58 AM (IST)
