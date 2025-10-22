हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाNTA JEE Mains 2026: NTA JEE सेशन 1 और 2 का शेड्यूल जारी, जानें कैसे करना होगा आवेदन

NTA JEE Mains 2026: NTA JEE सेशन 1 और 2 का शेड्यूल जारी, जानें कैसे करना होगा आवेदन

जेईई मेन्स 2026 सत्र 1 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है. एनटीए जनवरी और अप्रैल 2026 में दो सत्रों में परीक्षा आयोजित करेगा.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 22 Oct 2025 11:03 AM (IST)
Preferred Sources

जेईई एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बेहद जरूरी खबर है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की तरफ से बेहद जल्द सेशन 1 की रजिस्ट्रेशन डेट होने वाली है. जैसे ही तारीख की घोषणा होगी उम्मीदवार jeemain.nta.nic.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. एनटीए पहले ही जेईई मेन्स 2026 के दोनों सत्रों की परीक्षा डेट्स जारी कर चुका है.

सेशन 1 की परीक्षा 21 जनवरी से 30 जनवरी 2026 के बीच आयोजित की जाएगी, जबकि सत्र 2 की परीक्षा 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2026 के बीच होगी. परीक्षा दो पालियों में हो सकती है - पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक.

कौन दे सकता है परीक्षा

जेईई मेन्स परीक्षा देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग परीक्षाओं में से एक है. इसके जरिए देशभर के एनआईटी, आईआईआईटी, सीएफटीआई और अन्य मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश मिलता है. साथ ही यह परीक्षा आईआईटी में दाखिले के लिए आयोजित जेईई एडवांस में शामिल होने की पहली शर्त भी है.

इस परीक्षा में दो पेपर होते हैं

पेपर 1: बीई/बी.टेक कोर्स में दाखिले के लिए
पेपर 2: बी.आर्क (आर्किटेक्चर) और बी.प्लानिंग कोर्स में प्रवेश के लिए

कैसे करें रजिस्ट्रेशन

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं.
  • होमपेज पर दिए गए “JEE Main 2026 Registration” लिंक पर क्लिक करें.
  • नई विंडो में जाकर अपनी डिटेल्स भरकर रजिस्ट्रेशन करें.
  • फिर अपने रजिस्टर्ड अकाउंट में लॉग इन करें.
  • एप्लीकेशन फॉर्म भरें और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.
  • आवेदन शुल्क का ऑनलाइन पेमेंट करें.
  • फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए सुरक्षित रखें.

जेईई मेन्स परीक्षा क्यों है खास

हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं. यह परीक्षा न केवल इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले का रास्ता खोलती है, बल्कि आईआईटी जैसी शीर्ष संस्थाओं तक पहुंचने का पहला कदम भी है. पेपर 1 के जरिए छात्र बीई या बी.टेक में दाखिला पा सकते हैं, जबकि पेपर 2 के जरिए आर्किटेक्चर और प्लानिंग कोर्स में प्रवेश मिलता है.

परीक्षा कंप्यूटर आधारित मोड (CBT) में आयोजित की जाएगी. इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से प्रश्न पूछे जाते हैं. हर प्रश्न के चार विकल्प होते हैं और गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग भी होती है.

यह भी पढ़ें: बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर बनने का मौका, 1 लाख 20 हजार मिलेगी सैलरी, ये कर सकते हैं अप्लाई

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 22 Oct 2025 11:02 AM (IST)
Tags :
Education JEE Main 2026 Registration NTA JEE Main 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
बिहार
बिहार चुनाव: महागठबंधन में होगा 'दोस्ताना मुकाबला', इन सीटों पर कांग्रेस-RJD, VIP और CPI आमने-सामने
बिहार चुनाव: महागठबंधन में होगा 'दोस्ताना मुकाबला', इन सीटों पर कांग्रेस-RJD, VIP और CPI आमने-सामने
टेलीविजन
दिवाली पर आग में झुलस जातीं बिग बॉस 9 फेम प्रिया मलिक, पिता ने बचाई जान, एक्ट्रेस ने अब सुनाई दिलदहला देने वाली आपबीती
दिवाली पर आग में झुलस जातीं बिग बॉस 9 फेम प्रिया मलिक, एक्ट्रेस ने सुनाई आपबीती
क्रिकेट
साईं दरबार में सूर्यकुमार यादव! टी-20 सीरीज़ से पहले शिर्डी में लिया साईं बाबा का आशीर्वाद
साईं दरबार में सूर्यकुमार यादव! टी-20 सीरीज़ से पहले शिर्डी में लिया साईं बाबा का आशीर्वाद
Advertisement

वीडियोज

Nitish Kumar का माला पहनाने वाला वीडियो हो गया वायरल
Bihar Election 2025: बिहार में Mahagathbandhan का टूटना तय?
Sandeep Chaudhary: राजनीति में अटके... कर्मचारी कब तक खाए झटके?
Bihar Election 2025: Maithili Thakur के बदले 'सियासी' सुर
Mahadangal: बिहार का रण, टूट गया महागठबंधन? | Bihar Election | Tejashwi Yadav | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
बिहार
बिहार चुनाव: महागठबंधन में होगा 'दोस्ताना मुकाबला', इन सीटों पर कांग्रेस-RJD, VIP और CPI आमने-सामने
बिहार चुनाव: महागठबंधन में होगा 'दोस्ताना मुकाबला', इन सीटों पर कांग्रेस-RJD, VIP और CPI आमने-सामने
टेलीविजन
दिवाली पर आग में झुलस जातीं बिग बॉस 9 फेम प्रिया मलिक, पिता ने बचाई जान, एक्ट्रेस ने अब सुनाई दिलदहला देने वाली आपबीती
दिवाली पर आग में झुलस जातीं बिग बॉस 9 फेम प्रिया मलिक, एक्ट्रेस ने सुनाई आपबीती
क्रिकेट
साईं दरबार में सूर्यकुमार यादव! टी-20 सीरीज़ से पहले शिर्डी में लिया साईं बाबा का आशीर्वाद
साईं दरबार में सूर्यकुमार यादव! टी-20 सीरीज़ से पहले शिर्डी में लिया साईं बाबा का आशीर्वाद
इंडिया
India-US Relations: 'हमारे दो महान लोकतंत्र दुनिया को उम्मीद...', ट्रंप ने फोन कर दी दिवाली की शुभकामनाएं तो PM मोदी बोले- Thank You
'हमारे दो महान लोकतंत्र दुनिया को उम्मीद...', ट्रंप ने फोन कर दी दिवाली की शुभकामनाएं तो PM मोदी बोले- Thank You
ट्रेंडिंग
जिन्हें देश में रोकना है करप्शन, उन्हें चाहिए 70 लाख की गाड़ी! ओपन टेंडर देख यूजर्स ने लोकपाल पर उठाए सवाल
जिन्हें देश में रोकना है करप्शन, उन्हें चाहिए 70 लाख की गाड़ी! ओपन टेंडर देख यूजर्स ने लोकपाल पर उठाए सवाल
हेल्थ
क्या बिना बाईपास और स्टेंट के खत्म हो सकता है हार्ट ब्लॉकेज? जान लीजिए हकीकत
क्या बिना बाईपास और स्टेंट के खत्म हो सकता है हार्ट ब्लॉकेज? जान लीजिए हकीकत
जनरल नॉलेज
2 घंटे में कितने रुपये कमा लेता है टोल प्लाजा का मालिक? रकम सुनकर उड़ जाएंगे होश
2 घंटे में कितने रुपये कमा लेता है टोल प्लाजा का मालिक? रकम सुनकर उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget