जेईई एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बेहद जरूरी खबर है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की तरफ से बेहद जल्द सेशन 1 की रजिस्ट्रेशन डेट होने वाली है. जैसे ही तारीख की घोषणा होगी उम्मीदवार jeemain.nta.nic.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. एनटीए पहले ही जेईई मेन्स 2026 के दोनों सत्रों की परीक्षा डेट्स जारी कर चुका है.

सेशन 1 की परीक्षा 21 जनवरी से 30 जनवरी 2026 के बीच आयोजित की जाएगी, जबकि सत्र 2 की परीक्षा 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2026 के बीच होगी. परीक्षा दो पालियों में हो सकती है - पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक.

कौन दे सकता है परीक्षा

जेईई मेन्स परीक्षा देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग परीक्षाओं में से एक है. इसके जरिए देशभर के एनआईटी, आईआईआईटी, सीएफटीआई और अन्य मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश मिलता है. साथ ही यह परीक्षा आईआईटी में दाखिले के लिए आयोजित जेईई एडवांस में शामिल होने की पहली शर्त भी है.

इस परीक्षा में दो पेपर होते हैं

पेपर 1: बीई/बी.टेक कोर्स में दाखिले के लिए

पेपर 2: बी.आर्क (आर्किटेक्चर) और बी.प्लानिंग कोर्स में प्रवेश के लिए

कैसे करें रजिस्ट्रेशन

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर दिए गए “JEE Main 2026 Registration” लिंक पर क्लिक करें.

नई विंडो में जाकर अपनी डिटेल्स भरकर रजिस्ट्रेशन करें.

फिर अपने रजिस्टर्ड अकाउंट में लॉग इन करें.

एप्लीकेशन फॉर्म भरें और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का ऑनलाइन पेमेंट करें.

फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए सुरक्षित रखें.

जेईई मेन्स परीक्षा क्यों है खास

हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं. यह परीक्षा न केवल इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले का रास्ता खोलती है, बल्कि आईआईटी जैसी शीर्ष संस्थाओं तक पहुंचने का पहला कदम भी है. पेपर 1 के जरिए छात्र बीई या बी.टेक में दाखिला पा सकते हैं, जबकि पेपर 2 के जरिए आर्किटेक्चर और प्लानिंग कोर्स में प्रवेश मिलता है.

परीक्षा कंप्यूटर आधारित मोड (CBT) में आयोजित की जाएगी. इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से प्रश्न पूछे जाते हैं. हर प्रश्न के चार विकल्प होते हैं और गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग भी होती है.

