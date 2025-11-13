हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षायूपीपीएससी आरओ-एआरओ मुख्य परीक्षा की तारीख घोषित, जानें कब होगी परीक्षा?

यूपीपीएससी आरओ-एआरओ मुख्य परीक्षा की तारीख घोषित, जानें कब होगी परीक्षा?

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी (RO) और सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) 2023 की मुख्य परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 13 Nov 2025 02:01 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने समीक्षा अधिकारी (RO) और सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) 2023 की मुख्य परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी हैं. आयोग के उप सचिव वीरेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यह परीक्षा 31 जनवरी और 1 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी.

सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए यह परीक्षा बेहद महत्वपूर्ण है. यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आरओ-एआरओ परीक्षा में हर साल हजारों छात्र हिस्सा लेते हैं. इस बार प्रारंभिक परीक्षा में 7,509 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया था, जो अब मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे.

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 419 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इनमें समीक्षा अधिकारी (RO) के 338 पद, सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) के 79 पद और एआरओ (लेखा) के 2 पद शामिल हैं. प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 16 सितंबर 2025 को जारी किया गया था, जिसमें समीक्षा अधिकारी के लिए 6,093, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए 1,386 और एआरओ (लेखा) के लिए 30 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए थे.

दो दिन में एग्जाम खत्म

अब बात करते हैं परीक्षा की समय-सारणी की. आरओ-एआरओ मुख्य परीक्षा दो दिनों में आयोजित की जाएगी. पहले दिन यानी 31 जनवरी 2026 को सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी/आलेखन के पेपर होंगे, जबकि दूसरे दिन यानी 1 फरवरी 2026 को हिंदी निबंध की परीक्षा होगी.

किस टाइम पर होगा एग्जाम?

पहले दिन की पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक होगी, जिसमें सामान्य अध्ययन का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र पूछा जाएगा. यह प्रश्न पत्र प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन की तरह होगा. दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी, जिसमें सामान्य हिंदी और आलेखन का पेपर होगा. यह प्रश्न पत्र दो भागों में बंटा होगा. पहले भाग में दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक विषय आधारित (सब्जेक्टिव) प्रश्न होंगे, जबकि दूसरे भाग में 4:30 बजे से 5 बजे तक सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे.

दूसरे दिन यानी 1 फरवरी 2026 को केवल एक ही पेपर आयोजित होगा, जो हिंदी निबंध का होगा. यह परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगी. उम्मीदवारों को इस प्रश्न पत्र के लिए कुल तीन घंटे का समय मिलेगा.

रिपोर्ट- सौरभ मिश्रा 

Published at : 13 Nov 2025 02:01 PM (IST)
Education UPPSC RO ARO
