UPPSC से जुड़ी बड़ी खबर: PCS Pre 2025 का रिजल्ट जारी, जानिए कितने अभ्यर्थियों को मिली सफलता

PCS Preliminary Exam 2025 Result: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस और एसीएफ/आरएफओ प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस परीक्षा के जरिए कुल 920 पदों पर भर्ती होनी है. अब प्रीलिम्स में शामिल सभी उम्मीदवारों में से 11,727 स्टूडेंट्स को मुख्य परीक्षा के लिए चुना गया है. यह परीक्षा 12 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था. रिजल्ट अब आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं.

11,727 को मिली सफलता

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस और एसीएफ/आरएफओ प्रारंभिक परीक्षा-2025 का परिणाम घोषित कर दिया है. आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस साल की भर्ती में कुल 920 पदों को भरना है, जिसके लिए 11,727 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है.

12 अक्टूबर को आयोजित की गई थी परीक्षा

पीसीएस प्री परीक्षा 12 अक्टूबर को आयोजित की गई थी. इस परीक्षा के लिए कुल 6,26,387 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन इनमें से लगभग आधे उम्मीदवार ही परीक्षा देने पहुंच पाए. आयोग के आंकड़ों के अनुसार 48.5 प्रतिशत परीक्षार्थियों ने परीक्षा में सहभागिता की. प्रथम प्रश्न पत्र में 2,67,340 और द्वितीय प्रश्न पत्र में 2,65,270 अभ्यर्थी शामिल हुए थे.

अब आगे क्या

इस भर्ती में दो श्रेणियों के पद शामिल हैं. इनमें 106 पद एसीएफ/आरएफओ के लिए रखे गए हैं, जबकि 814 पद पीसीएस संवर्ग के हैं. चयन प्रक्रिया के तहत सबसे पहले प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित की गई, जिसके सफल अभ्यर्थियों को अब मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा.

ऐसे चेक करें रिजल्ट

परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर परिणाम घोषित होने की आधिकारिक जानकारी भी दी है. आयोग ने कहा है कि मुख्य परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम, तिथि और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी जल्द ही अलग से जारी की जाएगी.

